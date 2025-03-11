Владивосток и остров Русский за 2 часа

Посетить острова и увидеть город с высоты птичьего полёта
У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы посетите Золотой и Русский мосты, остров Русский, мыс Шмидта и местный Мариинский театр. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.
5
5 отзывов
Владивосток и остров Русский за 2 часа
Владивосток и остров Русский за 2 часа
Владивосток и остров Русский за 2 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Город Владивосток. Увидим первый торговый центр и высотки, главные улицы, вокзал, где заканчивается транссибирская магистраль и не только

Видовая на город с высоты птичьего полёта, где мы увидим город и бухту Золотой рог

Мариинский театр оперы и балета — филиал того самого питерского театра. Прогуляемся по территории, полюбуемся видом на Золотой мост, бухту Золотой рог и Владивосток

Золотой и Русский мосты. Побываем на обоих

Остров Русский. Проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус ДФВУ, Школу музыки и Балета имени Чайковского, Океанариум (по желанию можем доставить вас в него после окончания экскурсии)

Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
  • Возьмите с собой воду и перекус. Если потребуется, можем заехать в магазин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию можно добавить посещение острова Шкота, на него можно пройти по косе, иногда затапливаемой водой, только с острова Русский
  • Совместно с островом Шкота мы посетим Морскую ферму. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, стоимость увеличивается на 4000 руб.
  • Совместно с островом Шкота мы можем посетить Морскую ферму. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, стоимость увеличивается на 4000 руб.
  • Я могу забрать или отвезти вас в пригород за дополнительную плату — уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
11 мар 2025
Гид Алина. Двух часовая экскурсия 06.03.2025 года.
Очень позитивный и отзывчивый человек. По нашей просьбе, менее чем 12 часов поменяла время экскурсии без проблем. Мы приехали во Владивосток не в первый
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раз. Алина смогла нам показать такие места, в которых не были даже наши знакомые-приморцы. Чувствуется, что этот человек предпочитает, не только провести обзор по прочитанному, но она из тех людей которая «пощупает», посмотрит, проверит сама, а потом лишь показывает гостям. Очень все понравилось, узнали много интересного и были очень удивлены, что она занимается экскурсиями лишь 3 года. Всем советуем, не пожалеете!

К
4 янв 2025
Шикарная экскурсия и первое знакомство с городом.
Четко построенный маршрут дал возможность взглянуть на красоты русского острова под закатом солнца, что оставило огромное впечатление. За относительно небольшой промежуток времени, объехали все
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главные достопримечательности, рассмотрели их в ночных огнях на видовых площадках.
Вся экскурсия проходила с увлекательным рассказом об истории города, основных событиях, что было очень интересно послушать.
В подарок Алина порекомендовала маршруты пеших прогулок, места где можно покушать и купить сувениры.
Однозначно рекомендую ☺️🫶

Шикарная экскурсия и первое знакомство с городом.
М
17 дек 2024
Хотели бы оставить отзыв на экскурсию от гида Алины. Постараюсь оставить развернутый отзыв. Начнем с того, что Алина отзывчивый человек, с которым возможно договариваться не только на определенное время (кстати,
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в нашем случае, мы справились с делами раньше и Алина пошла на встречу и приехала за нами даже заранее заплированного времени), но и место где Вас заберут. В нашем случае нас забрали с острова Русский и соответственно программа началась там. Могу отметить, что все время дороги вы не будете скучать и молчать, в это время будете узнавать много интересных фактов о Владивостоке. Что также считаю большим плюсом. По моему мнению, места которые показала Алина самые живописные как на острове Русский так и в самом Владивостоке. Отдельно остановлюсь на длительности экскурсии: она длилась чуть более 2 часов, и затрагивала, повторюсь, не только сам город Владивосток но и остров Русский. Хочется так же отметить, что вам постараются помочь и посоветуют как провести досуг, что посетить вне экскурсии, а так же помогут выбрать заведение на вечер в зависимости от ваших предпочтений. И в конце экскурсии отвезут куда скажете. Хочется еще раз выразить благодарность гиду Алине и оценить экскурсию и проведенное время на 10 из 10.

Марианна
16 дек 2024
Отличная экскурсия!
За 2 часа мы объехали весь город (включая остров Русский)! Огромное спасибо гиду Алине - за такое короткое время я о городе узнала столько, что кажется прожила здесь уже пару месяцев.
Ольга
12 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Алина прекрасный рассказчик! Время пролетело незаметно. Узнала много нового и интересного об истории и реалиях Владивостока. Полюбовалась на город, достопримечательности и природу! Алине спасибо большое за прекрасное путешествие!

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