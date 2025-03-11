У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы посетите Золотой и Русский мосты, остров Русский, мыс Шмидта и местный Мариинский театр. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Город Владивосток. Увидим первый торговый центр и высотки, главные улицы, вокзал, где заканчивается транссибирская магистраль и не только
Видовая на город с высоты птичьего полёта, где мы увидим город и бухту Золотой рог
Мариинский театр оперы и балета — филиал того самого питерского театра. Прогуляемся по территории, полюбуемся видом на Золотой мост, бухту Золотой рог и Владивосток
Золотой и Русский мосты. Побываем на обоих
Остров Русский. Проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус ДФВУ, Школу музыки и Балета имени Чайковского, Океанариум (по желанию можем доставить вас в него после окончания экскурсии)
Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
- Возьмите с собой воду и перекус. Если потребуется, можем заехать в магазин.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию можно добавить посещение острова Шкота, на него можно пройти по косе, иногда затапливаемой водой, только с острова Русский
- Совместно с островом Шкота мы посетим Морскую ферму. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, стоимость увеличивается на 4000 руб.
- Совместно с островом Шкота мы можем посетить Морскую ферму. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, стоимость увеличивается на 4000 руб.
- Я могу забрать или отвезти вас в пригород за дополнительную плату — уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 264 туристов
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. За последние 3 года объездила большую часть Приморского края и хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона. Я с вами, чтобы показать красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
ТАТЬЯНА
11 мар 2025
Гид Алина. Двух часовая экскурсия 06.03.2025 года.
Очень позитивный и отзывчивый человек. По нашей просьбе, менее чем 12 часов поменяла время экскурсии без проблем. Мы приехали во Владивосток не в первый
Очень позитивный и отзывчивый человек. По нашей просьбе, менее чем 12 часов поменяла время экскурсии без проблем. Мы приехали во Владивосток не в первый
К
Ксения
4 янв 2025
Шикарная экскурсия и первое знакомство с городом.
Четко построенный маршрут дал возможность взглянуть на красоты русского острова под закатом солнца, что оставило огромное впечатление. За относительно небольшой промежуток времени, объехали все
Четко построенный маршрут дал возможность взглянуть на красоты русского острова под закатом солнца, что оставило огромное впечатление. За относительно небольшой промежуток времени, объехали все
М
Мария
17 дек 2024
Хотели бы оставить отзыв на экскурсию от гида Алины. Постараюсь оставить развернутый отзыв. Начнем с того, что Алина отзывчивый человек, с которым возможно договариваться не только на определенное время (кстати,
Марианна
16 дек 2024
Отличная экскурсия!
За 2 часа мы объехали весь город (включая остров Русский)! Огромное спасибо гиду Алине - за такое короткое время я о городе узнала столько, что кажется прожила здесь уже пару месяцев.
За 2 часа мы объехали весь город (включая остров Русский)! Огромное спасибо гиду Алине - за такое короткое время я о городе узнала столько, что кажется прожила здесь уже пару месяцев.
Ольга
12 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Алина прекрасный рассказчик! Время пролетело незаметно. Узнала много нового и интересного об истории и реалиях Владивостока. Полюбовалась на город, достопримечательности и природу! Алине спасибо большое за прекрасное путешествие!
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