У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы посетите Золотой и Русский мосты, остров Русский, мыс Шмидта и местный Мариинский театр. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Город Владивосток. Увидим первый торговый центр и высотки, главные улицы, вокзал, где заканчивается транссибирская магистраль и не только

Видовая на город с высоты птичьего полёта, где мы увидим город и бухту Золотой рог

Мариинский театр оперы и балета — филиал того самого питерского театра. Прогуляемся по территории, полюбуемся видом на Золотой мост, бухту Золотой рог и Владивосток

Золотой и Русский мосты. Побываем на обоих

Остров Русский. Проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус ДФВУ, Школу музыки и Балета имени Чайковского, Океанариум (по желанию можем доставить вас в него после окончания экскурсии)

Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина.

Организационные детали