Владивосток и Приморье - свидание с океаном

Групповой тур во Владивостоке
4.4
3 отзыва
Откройте для себя удивительный мир Дальнего востока! Вы посмотрите на амурского тигра, попробуете свежевыловленного морского гребешка, огромную креветку ботан и хлеб моряков, побываете на краю земли русской – мысе Тобизина.
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Ближайшие даты:
22
сен

Что вас ожидает:

Завораживающий Владивосток
Завораживающий Владивосток
Погрузитесь в историю и культуру Владивостока – конечной точки легендарной Транссибирской магистрали и прокатитесь на рельсовом фуникулере
Панорамы острова Русский
Панорамы острова Русский
Разгадаете тайны Русской империи, посетив берега с историческими фортами и батареями
Подводное царство
Подводное царство
Познакомитесь с удивительным миром Тихого океана в Приморском океанариуме, где живут исключительные представители подводной фауны
Сафари в дикой природе
Сафари в дикой природе
Встретитесь с амурским тигром и дальневосточным леопардом
Морские дары
Морские дары
Заглянете на мореферму в бухте Воевода и продегустируете свежие морепродукты
Активный отдых
Активный отдых
Ощутите ветер свободы, покоряя водные просторы на сапах у берегов маяка Токаревского

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владивостоку

Место и время встречи группы: в 14:00 в гостинице г. Владивосток.

Встреча группы, размещение в отеле.

Владивосток — конечная точка Транссиба и центр Приморского края. Его строили как форпост Российской империи, чтобы обезопасить её восточные рубежи. Город интересен и историей, и природой.

Сегодня мы совершим экскурсионную прогулку по Владивостоку, познакомимся с главными достопримечательностями города, прокатимся на рельсовом фуникулере, а затем устроим совместный ужин.

  • автобус: до 50 км;
  • пешком: до 10 км;
  • проживание: гостиница;
  • питание: без питания.
Экскурсия по ВладивостокуЭкскурсия по ВладивостокуЭкскурсия по Владивостоку
2 день

Остров Русский и Приморский океанариум

После неспешного завтрака едем на о. Русский.

Когда-то закрытый, остров Русский сейчас — одно из любимых мест отдыха во Владивостоке. Его территория сочетает в себе современные комплексы с частными одноэтажными поселениями. Побережье острова тоже контрастно — от спокойных внутренних бухт до скал и гротов.

На Русском находится сразу несколько фортов и батарей Владивостокской крепости — одной из старейших и уникальнейших достопримечательностей пропитанного запахом моря города.

Сеть уникальных оборонительных сооружений, построенных на рубеже 19-20 веков, рассыпалась по многочисленным холмам и сопкам острова. Но, кроме них, на острове сохранилось и действует много объектов, охраняющих страну. Самый известный из них — Ворошиловская батарея.

Пообедав, мы посетим Приморский океанариум, послушаем историю появления жизни на Земле, познакомимся с подводными обитателями Тихого океана. После посещения океанариума направимся на пляж бухты Ахлëстышева принимать солнечные ванны.

  • автобус: 50 км;
  • пешком: до 10 км;
  • проживание: гостиница;
  • питание: завтрак.
Остров Русский и Приморский океанариумОстров Русский и Приморский океанариумОстров Русский и Приморский океанариумОстров Русский и Приморский океанариумОстров Русский и Приморский океанариумОстров Русский и Приморский океанариум
3 день

Мыс Тобизина и бухта Воевода

Утром отправимся на край земли русской – мыс Тобизина. Он представляет собой обточенную ветрами, дождями и океаном каменную платформой на юге острова Русский. Фотографии не передают всей красоты и мощи этого места, его нужно увидеть своими глазами.

Полюбовавшись невероятными видами обрывистых скал и утесов, заглянем на мореферму в бухте Воевода и продегустируем свежие морепродукты.

  • автобус: 100 км;
  • пешком: до 10 км;
  • проживание: гостиница;
  • питание: завтрак.
Мыс Тобизина и бухта ВоеводаМыс Тобизина и бухта ВоеводаМыс Тобизина и бухта ВоеводаМыс Тобизина и бухта ВоеводаМыс Тобизина и бухта ВоеводаМыс Тобизина и бухта Воевода
4 день

Бухта Стеклянная и приморский сафари-парк

Словно разноцветная мозаика сверкает на солнце пляж бухты Стеклянная.

Когда-то здесь была свалка, но потом мусор перестали привозить, берег очистили, а море обтесало стеклянные осколки и керамические детали. Теперь они лежат ровным слоем, создавая неповторимый пейзаж.

Сделав остановку на стеклянном пляже, мы отправимся в приморский сафари-парк, где пообщаемся с оленями, косулями, кроликами, выдрами и другими животными. А также сможем покормить амурского тигра и дальневосточного леопарда.

  • автобус: 250 км;
  • пешком: до 10 км;
  • проживание: гостиница;
  • питание: завтрак.
Бухта Стеклянная и приморский сафари-паркБухта Стеклянная и приморский сафари-паркБухта Стеклянная и приморский сафари-паркБухта Стеклянная и приморский сафари-паркБухта Стеклянная и приморский сафари-паркБухта Стеклянная и приморский сафари-парк
5 день

Маяк Токаревского и сап-серфинг

Сегодня мы держим путь на маяк Токаревского. Расположенный на южной точке кошки Токаревского, он почти 1,5 века указывает путь судам, заходящим в порт через пролив Босфор Восточный. Сняв обувь, мы сможем прогуляться по косе до самого маяка, искупаться, а после обеда нас ждёт экскурсия на сап-серфах.

  • автобус: 30 км;
  • пешком: до 10 км;
  • проживание: гостиница;
  • питание: завтрак.
Маяк Токаревского и сап-серфингМаяк Токаревского и сап-серфингМаяк Токаревского и сап-серфинг
6 день

Прогулка по Владивостоку

Сегодня отсыпаемся после насыщенного дня.

Позавтракав (можно сделать это в кофейне на набережной), пройдёмся по местному Арбату, увидим старинный китайский квартал «Миллионка», попробуем стрит-фуд пян-се и посетим необычные магазины сувенирной продукции, чтобы взять частичку Владивостока с собой!

Выезд из гостиницы в 12:00.

  • питание: завтрак;
  • пешком: до 10 км.
Прогулка по ВладивостокуПрогулка по ВладивостокуПрогулка по Владивостоку

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в 2-3-местных номерах с завтраками.

Информацию о месте размещения можно уточнить ближе к заезду.

Варианты проживания

Гостиница 2-3

5 ночей

Тур предполагает размещение в гостинице 2 или 3* в 2-3-местных номерах.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по территории Владивостока на комфортабельном микроавтобусе
  • Проживание по программе (5 ночей в гостинице)
  • Питание: 5 завтраков
  • Прогулка на сап-бордах
  • Посещение сафари-парка
  • Посещение Приморского океанариума
  • Входная плата в музеи по программе
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка от н/с
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Маленький рюкзак 25-30л для радиальных выходов

Одежда и обувь:

  • Кроссовки с хорошим протектором
  • Сандалии или сланцы
  • Ветровка, штаны
  • Пуховик тонкий (куртка утепленная)
  • Дождевик
  • Панама / бандана / бейсболка / кепка
  • Кофта флисовая
  • Шапка
  • Шорты
  • Носки 2-3 пары синтетические
  • Футболки 1-2шт
  • Комплект термобелья
  • Легкое полотенце + купальные принадлежности
  • Рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Очки солнцезащитные
  • Яркое и легкое платье, яркие вещи (для стильных фоточек)

Документы:

  • Медицинский полис
  • Паспорт
  • Деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры

Дополнительно (по желанию):

  • Фотоаппарат (видеокамера)
  • Бутылка для воды
  • Термос (0,5 -1 литр) или термокружка
  • Хоба (подпопник)
  • Внешний аккумулятор
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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