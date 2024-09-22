сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Владивостоку
Место и время встречи группы: в 14:00 в гостинице г. Владивосток.
Встреча группы, размещение в отеле.
Владивосток — конечная точка Транссиба и центр Приморского края. Его строили как форпост Российской империи, чтобы обезопасить её восточные рубежи. Город интересен и историей, и природой.
Сегодня мы совершим экскурсионную прогулку по Владивостоку, познакомимся с главными достопримечательностями города, прокатимся на рельсовом фуникулере, а затем устроим совместный ужин.
- автобус: до 50 км;
- пешком: до 10 км;
- проживание: гостиница;
- питание: без питания.
Остров Русский и Приморский океанариум
После неспешного завтрака едем на о. Русский.
Когда-то закрытый, остров Русский сейчас — одно из любимых мест отдыха во Владивостоке. Его территория сочетает в себе современные комплексы с частными одноэтажными поселениями. Побережье острова тоже контрастно — от спокойных внутренних бухт до скал и гротов.
На Русском находится сразу несколько фортов и батарей Владивостокской крепости — одной из старейших и уникальнейших достопримечательностей пропитанного запахом моря города.
Сеть уникальных оборонительных сооружений, построенных на рубеже 19-20 веков, рассыпалась по многочисленным холмам и сопкам острова. Но, кроме них, на острове сохранилось и действует много объектов, охраняющих страну. Самый известный из них — Ворошиловская батарея.
Пообедав, мы посетим Приморский океанариум, послушаем историю появления жизни на Земле, познакомимся с подводными обитателями Тихого океана. После посещения океанариума направимся на пляж бухты Ахлëстышева принимать солнечные ванны.
- автобус: 50 км;
- пешком: до 10 км;
- проживание: гостиница;
- питание: завтрак.
Мыс Тобизина и бухта Воевода
Утром отправимся на край земли русской – мыс Тобизина. Он представляет собой обточенную ветрами, дождями и океаном каменную платформой на юге острова Русский. Фотографии не передают всей красоты и мощи этого места, его нужно увидеть своими глазами.
Полюбовавшись невероятными видами обрывистых скал и утесов, заглянем на мореферму в бухте Воевода и продегустируем свежие морепродукты.
- автобус: 100 км;
- пешком: до 10 км;
- проживание: гостиница;
- питание: завтрак.
Бухта Стеклянная и приморский сафари-парк
Словно разноцветная мозаика сверкает на солнце пляж бухты Стеклянная.
Когда-то здесь была свалка, но потом мусор перестали привозить, берег очистили, а море обтесало стеклянные осколки и керамические детали. Теперь они лежат ровным слоем, создавая неповторимый пейзаж.
Сделав остановку на стеклянном пляже, мы отправимся в приморский сафари-парк, где пообщаемся с оленями, косулями, кроликами, выдрами и другими животными. А также сможем покормить амурского тигра и дальневосточного леопарда.
- автобус: 250 км;
- пешком: до 10 км;
- проживание: гостиница;
- питание: завтрак.
Маяк Токаревского и сап-серфинг
Сегодня мы держим путь на маяк Токаревского. Расположенный на южной точке кошки Токаревского, он почти 1,5 века указывает путь судам, заходящим в порт через пролив Босфор Восточный. Сняв обувь, мы сможем прогуляться по косе до самого маяка, искупаться, а после обеда нас ждёт экскурсия на сап-серфах.
- автобус: 30 км;
- пешком: до 10 км;
- проживание: гостиница;
- питание: завтрак.
Прогулка по Владивостоку
Сегодня отсыпаемся после насыщенного дня.
Позавтракав (можно сделать это в кофейне на набережной), пройдёмся по местному Арбату, увидим старинный китайский квартал «Миллионка», попробуем стрит-фуд пян-се и посетим необычные магазины сувенирной продукции, чтобы взять частичку Владивостока с собой!
Выезд из гостиницы в 12:00.
- питание: завтрак;
- пешком: до 10 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в 2-3-местных номерах с завтраками.
Информацию о месте размещения можно уточнить ближе к заезду.
Варианты проживания
Гостиница 2-3
Тур предполагает размещение в гостинице 2 или 3* в 2-3-местных номерах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все переезды по территории Владивостока на комфортабельном микроавтобусе
- Проживание по программе (5 ночей в гостинице)
- Питание: 5 завтраков
- Прогулка на сап-бордах
- Посещение сафари-парка
- Посещение Приморского океанариума
- Входная плата в музеи по программе
- Инструкторское сопровождение
- Групповая аптечка
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка от н/с
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Маленький рюкзак 25-30л для радиальных выходов
Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Сандалии или сланцы
- Ветровка, штаны
- Пуховик тонкий (куртка утепленная)
- Дождевик
- Панама / бандана / бейсболка / кепка
- Кофта флисовая
- Шапка
- Шорты
- Носки 2-3 пары синтетические
- Футболки 1-2шт
- Комплект термобелья
- Легкое полотенце + купальные принадлежности
- Рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания;
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Очки солнцезащитные
- Яркое и легкое платье, яркие вещи (для стильных фоточек)
Документы:
- Медицинский полис
- Паспорт
- Деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры
Дополнительно (по желанию):
- Фотоаппарат (видеокамера)
- Бутылка для воды
- Термос (0,5 -1 литр) или термокружка
- Хоба (подпопник)
- Внешний аккумулятор
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.