Рождество во Владивостоке

Экскурсионный тур «Рождество во Владивостоке» на 7 дней

4.7
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Рождество во Владивостоке
Ближайшие даты:
02
янв

Описание

Подарите рождественскую сказку себе и своим детям в удивительном Приморье. 

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по улочкам столицы Приморья – городом Владивостоком;
  • проедемся по знаменитому мосту на остров Русский;
  • посетим Приморский Сафари-парк, единственный в России, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира;
  • встретим Рождество;
  • познакомимся с укладом жизни Приморского края.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, пешеходная экскурсия

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Гарантированное заселение с 14 часов.

15:00 – 16:30 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке.

2 день
Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице.

15:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе. 

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», видовая площадка, Золотой мост. 

За дополнительную плату: входные билеты музей «Подводная лодка С-56»

3 день
Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице. 

10:00 – 16:00 Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц. 

В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток. 

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. 

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. 

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с моста без решёток). 

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

В стоимость включены входные билеты в Парк тигров, леопардов и копытных, Парк птиц и хищников. За дополнительную плату: входные билеты в Парк львов.

4 день
Парк дикой природы «Леопарды Гамова»

8:00 Выезд из Владивостока на теплом автобусе. 

С познавательными историями дорога в Хасанский район в пос.Андреевка в парк дикой природы «Леопарды Гамова» (кластер нацпарка «Земля леопарда»). 

13:00 – 17:00 авто-пешеходная экскурсия «Олени и море». 

Наша экскурсия продолжится на проходимом внедорожнике. 

Вы увидите стадо пятнистых оленей, некоторые совсем ручные их можно будет увидеть на расстоянии вытянутой руки! 

Мы побываем на мысе Острый, откуда открываются лучшие панорамы на бухты Морского заповедника и красивые скалы обрамлены вечнозеленой сосной.

Обед-пикник на маршруте (включен в стоимость). 

Рекомендуем захватить термоса.

К 19 часам прибытие в пос. Барабаш. 

Ужин в кафе «Павловский посад».

Размещение в «Центральной усадьбе» национального парка «Земля леопарда».

20:00 – 23:00 По желанию, за дополнительную плату посещение водно-оздоровительного комплекса – сауна, хамам, бассейн.

5 день
Знакомство с домом леопардов

Завтрак в номерах. 

Экскурсия по экспозиционному залу, знакомство с домом леопардов, с программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».

Просмотр познавательного фильма. 

Пешеходная экскурсия по национальному парку «Тропа леопарда». 

Зимний сказочный лес. 

Обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух. 

Опытный гид расскажет о богатой истории этих мест, его легендах и хитросплетениях судьбы заповедника. 

Обед в кафе.

Дорога во Владивосток с остановкой на каскаде замерзших Кравцовских водопадов. 

К 19:30 прибытие во Владивосток. 

Размещение в гостинице.

6 день
Экскурсия на морскую ферму на о. Руссский

Завтрак в гостинице.

9:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на остров Русский в бух. Воевода.

Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга. 

Дегустация гребешка. 

За дополнительную плату – обед из морепродуктов.

 К 15:30 Доставка во Владивосток.

По окончании экскурсии по мореферме, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить Приморский Океанариум – самый большой в России.

Находится на острове Русский в бухте Житкова.

Турфирма поможет с покупкой входных билетов с представлением морских животных. Океанариум работает до 20 часов. 

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

7 день
Отъезд

Завтрак. 

Выезд из гостиницы до 12 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке и в гостинице в национальном парке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Гостиница

2-местный 

номер

1-местный

номер

Дополнительная ночь

во Владивостоке

«Азимут-Владивосток» 4*36 50048 850

2-местный номер – 6 500 руб.

1-местный номер – 5 500 руб.

«Экватор» 3*33 00042 000 

2-местный номер – 5 800 руб.

1-местный номер – 4 700 руб.

«Моряк» 2*28 35030 600

2-местный номер – 3 900 руб.

1-местный номер – 2 400 руб.

Дополнительная плата:

  • за улучшенный 1-местный номер в национальном парке – 4 500 руб.
  • за улучшенный 2-местный номер в национальном парке – 1 500 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 5 ночей (отель во Владивостоке) и 1 ночь (гостиница в национальном парке)
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе (во Владивостоке)
  • Трансфер аэропорт – гостиница 2 000 руб.
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Посещение парка львов – 300 руб.
  • Входные билеты в музей «Подводная лодка С-56» – 200 руб.
  • Посещение водно-оздоровительного комплекса – 1 000 руб. с человека
  • Входные билеты на представление морских животных Приморского океанариума – 1 400 руб. (заранее)
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Для зимних экскурсий и активного отдыха - лыжный костюм, тёплая обувь, запасные варежки и носки.
  • Для посещения бассейна в гостиничном комплексе не забудьте взять с собой: шапочку, сланцы, купальник, мыло, мочалку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие достопримечательности увидим в туре?

Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов – Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. Моря у нас много! Вы посетите самые лучшие набережные – Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. Посетите (по желанию, за доп. плату) музей «Подводная лодка С-56», спуститесь внутрь, увидеть, как устроена военная подлодка, которая совершила кругосветную экспедицию и за участие в военных действиях удостоилась звания гвардейской. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России. Далее путь лежит по главной улице Владивостока - Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальнее путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала в г. Владивостоке очень похоже на здание Ярославского вокзала в г. Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток – 7 суток! Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Рог. Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку.

Приморский Океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном- ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.

Морская ферма «Дальстам» расположена на острове Русский. На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства – от высадки спата и мальков до упаковки. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Морская ферма работает с 2011 года. Экскурсию по ферме проводит морской технолог. Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты и биодобавки. ВНИМАНИЕ! На острове не стабильная сотовая связь, планируйте оплату дополнительных услуг за наличный расчет.

Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые леса. Это место по праву зовется «самой кошачьей» природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. От Владивостока до национального парка путешественников отделяют всего 200 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!
О
14 июня 2022
Со мной работала менеджер в Большой стране Юлия Токарева. Всегда была со мной на связи. Любые вопросы и пожелания решались быстро и качественно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🎄Новогодние 2023

Похожие туры во Владивостоке

Пять сопок Владивостока (джип-тур)
5 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Пять
Пять
Нет отзывов
Пять сопок Владивостока (джип-тур)
Владивосток - удивительный город с уникальным ландшафтом. Жилые кварталы тесно сажаты между высокими сопками
2 700 за 1 человека
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
1 отзыв
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Подарите себе замечательную возможность запечатлеть себя на фоне самых топовых видовых площадок Владивостока
10 000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать во Владивосток
3 часа
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Пять
Пять
Нет отзывов
Добро пожаловать во Владивосток
Приглашаем вас на знакомство с центром притяжения Приморского края - Владивостоком
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
1 100 за 1 человека
Из Европы в Азию не покидая Владивосток
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Из Европы в Азию не покидая Владивосток
О чём вы думаете приезжая во Владивосток
6 000 за всё до 3 чел.
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
1 час
⛴ На теплоходе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мосты
Мосты
4.2
12 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Проходите на борт нашего теплохода - мы отправляемся на морскую прогулку по Владивостоку. Нашей главной целью станут
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
1 300 за 1 человека
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.5
11 отзывов
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Владивосток - крупный порт на Дальнем Востоке и конечный пункт Транссибирской магистрали. Как вы понимаете, история
15 000 за всё до 4 чел.
Пять сопок Владивостока
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Пять сопок Владивостока
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
2 600 за 1 человека
Владивосток - ворота в Азию
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Владивосток - ворота в Азию
Вы увидите самые красивые панорамы Владивостока, познакомитесь с его старыми
4 000 за всё до 3 чел.
Владивосток - город у моря
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Владивосток - город у моря
Я приглашаю всех желающих познакомиться с чудесным и неповторимым городом Владивосток на увлекательную обзорную
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
6 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур на о. Шкота
5 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
Нет отзывов
Джип-тур на о. Шкота
Отправляйтесь в увлекательный авто-тур на остров Шкота - необитаемый остров, расположенный близ острова Русский
12 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Владивосток и остров Русский
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Вечерний Владивосток и остров Русский
Владивосток - город манящих огней на краю света
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
6 500 за всё до 3 чел.
Топ-места окрестностей Владивостока
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Топ-места окрестностей Владивостока
Увлекательная экскурсия для всей семьи по окрестностям Владивостока
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
10 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ