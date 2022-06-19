Подарите рождественскую сказку себе и своим детям в удивительном Приморье.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Гарантированное заселение с 14 часов.
15:00 – 16:30 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке.
Завтрак в гостинице.
15:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», видовая площадка, Золотой мост.
За дополнительную плату: входные билеты музей «Подводная лодка С-56»
Завтрак в гостинице.
10:00 – 16:00 Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с моста без решёток).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
В стоимость включены входные билеты в Парк тигров, леопардов и копытных, Парк птиц и хищников. За дополнительную плату: входные билеты в Парк львов.
8:00 Выезд из Владивостока на теплом автобусе.
С познавательными историями дорога в Хасанский район в пос.Андреевка в парк дикой природы «Леопарды Гамова» (кластер нацпарка «Земля леопарда»).
13:00 – 17:00 авто-пешеходная экскурсия «Олени и море».
Наша экскурсия продолжится на проходимом внедорожнике.
Вы увидите стадо пятнистых оленей, некоторые совсем ручные их можно будет увидеть на расстоянии вытянутой руки!
Мы побываем на мысе Острый, откуда открываются лучшие панорамы на бухты Морского заповедника и красивые скалы обрамлены вечнозеленой сосной.
Обед-пикник на маршруте (включен в стоимость).
Рекомендуем захватить термоса.
К 19 часам прибытие в пос. Барабаш.
Ужин в кафе «Павловский посад».
Размещение в «Центральной усадьбе» национального парка «Земля леопарда».
20:00 – 23:00 По желанию, за дополнительную плату посещение водно-оздоровительного комплекса – сауна, хамам, бассейн.
Завтрак в номерах.
Экскурсия по экспозиционному залу, знакомство с домом леопардов, с программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».
Просмотр познавательного фильма.
Пешеходная экскурсия по национальному парку «Тропа леопарда».
Зимний сказочный лес.
Обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Опытный гид расскажет о богатой истории этих мест, его легендах и хитросплетениях судьбы заповедника.
Обед в кафе.
Дорога во Владивосток с остановкой на каскаде замерзших Кравцовских водопадов.
К 19:30 прибытие во Владивосток.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
9:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на остров Русский в бух. Воевода.
Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга.
Дегустация гребешка.
За дополнительную плату – обед из морепродуктов.
К 15:30 Доставка во Владивосток.
По окончании экскурсии по мореферме, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить Приморский Океанариум – самый большой в России.
Находится на острове Русский в бухте Житкова.
Турфирма поможет с покупкой входных билетов с представлением морских животных. Океанариум работает до 20 часов.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке и в гостинице в национальном парке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
2-местный
номер
1-местный
номер
Дополнительная ночь
во Владивостоке
|«Азимут-Владивосток» 4*
|36 500
|48 850
2-местный номер – 6 500 руб.
1-местный номер – 5 500 руб.
|«Экватор» 3*
|33 000
|42 000
2-местный номер – 5 800 руб.
1-местный номер – 4 700 руб.
|«Моряк» 2*
|28 350
|30 600
2-местный номер – 3 900 руб.
1-местный номер – 2 400 руб.
Дополнительная плата:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов – Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. Моря у нас много! Вы посетите самые лучшие набережные – Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. Посетите (по желанию, за доп. плату) музей «Подводная лодка С-56», спуститесь внутрь, увидеть, как устроена военная подлодка, которая совершила кругосветную экспедицию и за участие в военных действиях удостоилась звания гвардейской. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России. Далее путь лежит по главной улице Владивостока - Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальнее путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала в г. Владивостоке очень похоже на здание Ярославского вокзала в г. Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток – 7 суток! Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Рог. Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку.
Приморский Океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном- ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Морская ферма «Дальстам» расположена на острове Русский. На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства – от высадки спата и мальков до упаковки. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Морская ферма работает с 2011 года. Экскурсию по ферме проводит морской технолог. Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты и биодобавки. ВНИМАНИЕ! На острове не стабильная сотовая связь, планируйте оплату дополнительных услуг за наличный расчет.
Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые леса. Это место по праву зовется «самой кошачьей» природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. От Владивостока до национального парка путешественников отделяют всего 200 км.