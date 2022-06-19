Владивосток за 3 дня

Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского

4.7
3 отзыва
Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов – Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. У Вас есть уникальная возможность познакомиться с этим городом!
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Владивосток за 3 дня
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по улочкам удивительной столицы Приморья – городом Владивостоком;
  • проедемся по знаменитому мосту на остров Русский;
  • побываем в Приморском океанариуме – одном из крупнейших океанариумов мира;
  • посетим Приморский Сафари-парк, единственный в России, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Гарантированное заселение с 14 часов.

14:00 – 17:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.

2 день
Экскурсия в приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия в Приморский океанариум, на остров Русский.

В стоимость включен трансфер от гостиницы до Океанариума в одну сторону, входные билеты.

Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.

В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Водное шоу проходит в 11 и 15 часов.

Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.

Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

После осмотра туристы самостоятельно возвращаются в центр города на такси или общественном транспорте.

Океанариум работает с 10 до 20 час.

(вкл. питание: завтрак).

3 день
Экскурсия в Сафари-парк, отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:00 трансфер в пос. Шкотово.

Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, копытных, продолжительность 6 час.

В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

За дополнительную плату: посещение парка львов.

Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16 часов.

Окончание экскурсии возможно у здания аэропорта для гостей с рейсом вылета позже 17:30.

(вкл. питание: завтрак).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаДействие цены2-местный номерТретий в номере1-местный номер

Дополнительная ночь

SNG/DBL

«Экватор» 3* декабрь16 35013 60024 3503800 / 6000
январь-февраль 202216 35013 60027 4504500 / 5500
март – май 202216 95013 60028 6505000 / 6000
июнь 202218 75013 60031 0506000 / 7500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 2 ночи (отель «Экватор» 3*)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в Сафари-парк (2 вольера)
  • Входные билеты в Океанариум
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в день приезда
  • Посещение парка львов
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии: форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 час. – от 7 100 руб. за 1-3 чел. вокруг острова Русский на джипе, 6 час. – от 22 000 руб. за 1-6 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 час. – от 17 500 руб. за 1-4 чел. мыс Тобизина, природная прогулка к океану, 5 час. – 8 250 руб. за 1-3 чел. - Кравцовские водопады, 6 час. – от 12 400 руб. за 1-2 чел.
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 час. – от 7 100 руб. за 1-3 чел.
  • Вокруг острова Русский на джипе, 6 час. – от 22 000 руб. за 1-6 чел.
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 час. – от 17 500 руб. за 1-4 чел.
  • Мыс Тобизина, природная прогулка к океану, 5 час. – 8 250 руб. за 1-3 чел.
  • Кравцовские водопады, 6 час. – от 12 400 руб. за 1-2 чел
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!
О
14 июня 2022
Со мной работала менеджер в Большой стране Юлия Токарева. Всегда была со мной на связи. Любые вопросы и пожелания решались быстро и качественно.

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