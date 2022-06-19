Преимущества этого путешествия:
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Гарантированное заселение с 14 часов.
14:00 – 17:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсия в Приморский океанариум, на остров Русский.
В стоимость включен трансфер от гостиницы до Океанариума в одну сторону, входные билеты.
Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.
В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Водное шоу проходит в 11 и 15 часов.
Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.
По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.
Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.
После осмотра туристы самостоятельно возвращаются в центр города на такси или общественном транспорте.
Океанариум работает с 10 до 20 час.
(вкл. питание: завтрак).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:00 трансфер в пос. Шкотово.
Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, копытных, продолжительность 6 час.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16 часов.
Окончание экскурсии возможно у здания аэропорта для гостей с рейсом вылета позже 17:30.
(вкл. питание: завтрак).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|Третий в номере
|1-местный номер
Дополнительная ночь
SNG/DBL
|«Экватор» 3*
|декабрь
|16 350
|13 600
|24 350
|3800 / 6000
|январь-февраль 2022
|16 350
|13 600
|27 450
|4500 / 5500
|март – май 2022
|16 950
|13 600
|28 650
|5000 / 6000
|июнь 2022
|18 750
|13 600
|31 050
|6000 / 7500
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.