🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Популярное предложение К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере Начало: На ул. Катерная 6В «🚤 Морская прогулкаЯ прокачу вас по местам, которые обязательно нужно увидеть во Владивостоке» 26 000 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа 86 отзывов На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой Начало: В выбранной бухте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00 2 670 ₽ за человека

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 44 отзыва Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас «На катере вокруг островов Дальнего Востока» 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в «На катере вы отправитесь к скалам мыса Тобизина, маяку острова Шкота и морским котикам-лежебокам на Камнях Верховского» 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк Начало: В городе Фокино «🚤 Водная прогулка продлится 7 часов» 39 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения Начало: В районе острова Русский «Тишина, яхты… Мы осмотрим с воды несколько затонувших кораблей и покупаемся на маленьком острове Папенберг» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 3 800 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Прогулка на каяке в бухте острова Русский Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком Начало: В центре города Расписание: ежедневно в 09:30 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва По Японскому морю на моторной лодке Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж «Примерная продолжительность морской прогулки — 2 часа» 11 050 ₽ за всё до 2 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 9 отзывов Прогулка на парусной яхте во Владивостоке Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17 «Отдых и мастер-класс на парусной яхте» 5 340 ₽ за человека

На гидроцикле Индивидуальная 1 час 2 отзыва Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно Приручите водные просторы Японского моря Начало: Недалеко от Токаревского маяка 10 000 ₽ за человека

🛥 На яхте 🏄 SUP-прогулки 10% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв На парусной яхте - вокруг островов Владивостока Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов «⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока» 49340 44 406 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже «Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков» от 39700 35 730 ₽ за всё до 4 чел.

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Прогулка на каяках по Японскому морю Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте 7 000 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 4 отзыва На сапе - по бухте Парис на острове Русский Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе Начало: на улице Светланская 2 400 ₽ за человека

🚤 На катере 20% скидка Групповая 2 часа 19 отзывов Популярное предложение Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере Начало: Ул. Катерная, 2В от 3700 2 960 ₽ за человека

15% скидка Групповая 7 часов 22 отзыва Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В «Эксклюзивная морская прогулка с гастрономической остановкой на острове Шкота – настоящий хит лета 2024» Расписание: Каждый день в 9:00 от 6900 5 865 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 200 отзывов Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток «История создания мостов Вас ждет морская прогулка и увлекающая история создания мостов, начала строительства Владивостока» Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно 1 600 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 10 часов 230 отзывов Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток «Лучше всего такие места рассматривать с борта катера» Расписание: Ежедневно в 9:00 5 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 11 отзывов Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка Начало: На паркинге яхт в центре города «Что вас ожидает: Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом — с борта парусной яхты» Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00 5 200 ₽ за человека

🚤 На катере 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка «Мы отправляемся в захватывающую морскую прогулку по Японскому морю» Расписание: 10-11 в любой день по договоренности 30 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 13 часов 7 отзывов Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер) Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая «Катерная экскурсия вокруг полуострова Гамова открывает новые ракурсы и виды даже бывалым туристам» Расписание: по пятницам в 07:00 6 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 14 часов 11 отзывов Популярное предложение Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер) Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая «Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол» Расписание: По средам и субботам в 07:00 5 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вечерняя прогулка на яхте во Владивостоке Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 32 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина Начало: Место встречи - адрес вашего проживания «Вас ждет увлекательная морская прогулка по Японскому морю» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Необитаемый остров Аскольд и морские котики Начало: Ул. Катерная, 6в «Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа» Расписание: Ежедневно в 7:00 65 000 ₽ за всё до 12 чел.

🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 50 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере 5% скидка Индивидуальная 10 часов 8 отзывов На катере к морским котикам Начало: Центр города «Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной» Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00 45000 42 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 14 часов 9 отзывов Неприступный полуостров Брюса и морской космодром Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая «Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол» Расписание: по субботам в 07:00 6 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря Начало: На Катерной улице «Медленно пройдём мимо торговых портов, набережной Цесаревича и Морского вокзала, где базируются военные корабли и парусные фрегаты» 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов По Японскому морю - на прогулочном катере Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами Начало: На проспекте 100-летия Владивостока «В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски» 30 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 4 часа Остров Русский на лодке Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами Начало: В районе верхней станции фуникулёра «Продолжительность морской прогулки — 3 часа» 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 10 часов Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа) Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока Начало: На улице Катерной «09:00 — выход из Владивостока на быстроходном катере» 12 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа Морская прогулка на край земли Начало: Удобное вам «Морская прогулка по краю света, которая позволит нам подобраться в самые труднодоступные для пешеходов места, посмотреть гроты, бухты и невероятную морскую природу этих мест» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Начало: По договорённости с гидом «С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими» 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Групповая 6.5 часов Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе) Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья Начало: В центре Владивостока Расписание: ежедневно в 10:00 4 900 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого Начало: Удобное вам 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк Начало: У вашего отеля «Эта программа отлично подойдёт авантюристам, но будьте готовы: моторная лодка — это не катер, и комфорта в ней такого нет» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 3 часа Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе Начало: В бухте Улисс «На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками» 33120 29 808 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере Начало: Ваш отель / апартаменты «Вас ждет морской круиз на быстром катере к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него» 47 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов Гастротур на остров Елены Начало: Светланская 31 17 000 ₽ за всё до 10 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский Начало: Одна из бухт Владивостока Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям) 2 700 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 12 часов Из Владивостока на авто и катере - к тюленям Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке «От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле (Nissan Note, Toyota Rush, Toyota Allion, Suzuki Escudo или другом)» 47000 42 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов Вокруг острова Русский - на скоростном катере Наслаждаться морскими видами целых 5 часов Начало: Ул. Катерная 6В «🚤 Морская прогулкаБлагодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км²» 42 000 ₽ за всё до 10 чел.