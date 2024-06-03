1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
«🚤 Морская прогулкаЯ прокачу вас по местам, которые обязательно нужно увидеть во Владивостоке»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
«На катере вокруг островов Дальнего Востока»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«На катере вы отправитесь к скалам мыса Тобизина, маяку острова Шкота и морским котикам-лежебокам на Камнях Верховского»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
«🚤 Водная прогулка продлится 7 часов»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
«Тишина, яхты… Мы осмотрим с воды несколько затонувших кораблей и покупаемся на маленьком острове Папенберг»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
«Примерная продолжительность морской прогулки — 2 часа»
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
«Отдых и мастер-класс на парусной яхте»
Завтра в 11:00
5 340₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
«⛵ Круиз стартует с яхт-клуба в центре Владивостока»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков»
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
от 3970035 730₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
«Эксклюзивная морская прогулка с гастрономической остановкой на острове Шкота – настоящий хит лета 2024»
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
«История создания мостов Вас ждет морская прогулка и увлекающая история создания мостов, начала строительства Владивостока»
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
«Лучше всего такие места рассматривать с борта катера»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
«Что вас ожидает: Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом — с борта парусной яхты»
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Мы отправляемся в захватывающую морскую прогулку по Японскому морю»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Катерная экскурсия вокруг полуострова Гамова открывает новые ракурсы и виды даже бывалым туристам»
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол»
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте во Владивостоке
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
«Вас ждет увлекательная морская прогулка по Японскому морю»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
«Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
«Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной»
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол»
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
«Медленно пройдём мимо торговых портов, набережной Цесаревича и Морского вокзала, где базируются военные корабли и парусные фрегаты»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«В вашем распоряжении будет прогулочный катер со всем необходимым для отдыха: гриль, кофеварка, удочка, сап-сёрф с веслом, ласты и маски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
«Продолжительность морской прогулки — 3 часа»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
«09:00 — выход из Владивостока на быстроходном катере»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
«Морская прогулка по краю света, которая позволит нам подобраться в самые труднодоступные для пешеходов места, посмотреть гроты, бухты и невероятную морскую природу этих мест»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
«С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
«Эта программа отлично подойдёт авантюристам, но будьте готовы: моторная лодка — это не катер, и комфорта в ней такого нет»
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
«На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Вас ждет морской круиз на быстром катере к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
«От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле (Nissan Note, Toyota Rush, Toyota Allion, Suzuki Escudo или другом)»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
«🚤 Морская прогулкаБлагодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км²»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
«Остров Скрыплева и таинственный маяк Рано утром мы выйдем с причала в сторону острова Аскольд на комфортном, скоростном катере»
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
- ЕЕкатерина1 июня 2024Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
- ААнна30 мая 2024Все понравилось
- ССэсэг29 мая 2024Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под
- ААндрей29 мая 2024Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
- ЛЛюдмила29 мая 2024Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
- ЕЕлена28 мая 2024Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
- ААнастасия28 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
- ВВячеслав28 мая 2024Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
- ЕЕвгения27 мая 2024Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии во Владивостоке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024