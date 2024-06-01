Аренда и сплавы на сап-бордах во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «SUP-прогулки» во Владивостоке, цены от 2 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
«Бухта Труда — спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский, откуда мы отправимся в увлекательное морское путешествие на сапах к острову Папенберга»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
«Плыть под парусами по красивейшим местам, останавливаться в укромных уголках для купания и сап-прогулок, не думать о маршруте и организационных моментах — вот мой рецепт для перезагрузки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406 за всё до 4 чел.
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
«Всего в получасе от Владивостока расположено прекрасное место для катания на сапе — бухта Парис»
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Остановившись в одной из живописных бухт, вы можете насладиться купанием, поплавать на сап-бордах или приготовить что-нибудь на гриле»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«При желании - можно взять с собой SUP-борды»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000 за всё до 4 чел.
Гастротур на остров Елены
🚶 Пешая
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«Сможем научиться ходить на сапе и осмотрим остров с моря»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
«Бухта Труда (Остров Папенберга) Один за самых популярных маршрутов для SUP-прогулок ввиду близости бухты к городу и её закрытости от ветра»
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700 за человека
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Завершим экскурсию прогулкой на сапе или каяке к острову Папенберг (1 ч)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
    Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
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    прошлого года, когда это свершилось Игорь мне помог узнать его. Поразила красота, мощь природы. Небольшой дождик и безветрие как бы дали изюминку просмотра, получились очень яркие и сочные снимки! Игорь тонко чувствует, чего хочет путешественник. Благодаря этой поездки родился небольшой стишок: если и есть на свете рай, то это Приморский край 🤩😀. Погодные условия не отменили катание на сапборде. Островок Папенберга находится в тихой бухточек и плыть к нему - одно удовольствие. Время пролетело быстро, было очень насыщенно, увлекательно. Много рассказывал Игорь об острове. Очень советую выбрать эту экскурсию, кто впервые во Владивостоке и хотел познакомиться с островом.

    Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
    Очень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потом прогулка на сапах в бухте труда. Это того стоило. Замечательные виды и море впечатлений. Очень рекомендую)
    Очень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потомОчень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потомОчень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потомОчень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потомОчень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потомОчень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потом
  • Н
    Николай
    20 мая 2024
    Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
    Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам остров Шкота. После долгого
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    пешего похода порелаксировали на сапах в бухте труда. Экскурсия - восторг. Игорь рассказал много интересных фактов о посещяемых нами местах и не только. Весь поход он запечатлевал на фотокамеру и даже снимал нас с дрона, поэтому мы остались не только с морем впечатлений, но и с большим количеством очень классных фотографий и видеороликов. Крайне рекомендую! Это был самый насыщенный событиями день за весь наш отпуск!

    Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал намПосетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал намПосетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал намПосетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал намПосетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал намПосетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
  • И
    Инна
    25 октября 2023
    Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
    Очень понравилась команда, их отношение и чуткость. Честно, я не один раз еще проеду с этой командой. Спасибо за впечатления. ❤️
  • У
    Усольцева
    15 октября 2023
    Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах
    Весь маршрут экскурсии понравился. Гид был отличным. Интересно рассказывал и мастерски обучал катание на сапах.
  • А
    Алёна
    5 октября 2023
    Прогулка на сап-сёрфах
    Первый раз были на сапах, теперь жду, пока покатаюсь ещё! ❤️ Валерия очень вежливый и отзывчивый человек, общение с ней уже
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    зарядило поездку) с нами был инструктор Иван, все доходчиво и комфортно, никаких проблем не возникло. Катались до острова Папенберга, очень понравились виды, и отдельное спасибо за фотки!) Душевно, классно, надеюсь вернёмся к вам ещё!)

  • Р
    Руслан
    3 октября 2023
    Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
    Хочу оставить отзыв о поездке на острова. Начну с того, что команда во главе с Дмитрием и капитаном Антоном, это
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    максимально пунктуальная и объединённая единым интересом группа энергичных людей, которые делаю твой отдых незабываемым. Катер, это просто чёрная Жемчужина, он разбивает волны и морскую пену, чтобы как можно скорее доставить тебя в точку невозврата. На палубе уже томится шашлык, пока я потягиваю прохладное ПИВО. А прохладное оно стало от того, что пришло в восторг от поездки. Ну а вообще на катере есть всё необходимое, маски, ласты, трубки, сапы, гидрокостюмы и прочее. Удобно нырять как с кармы так и с носа судна! Рекомендую для отличного настроения и времяпрепровождение! Спасибо Всевышнему!

  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Прогулка на сап-сёрфах
    Огромная благодарность Валерии и Ивану за потрясающую прогулку к маяку Басаргина! Очень харизматичные люди, к тому же профессионалы: четкая организация, толковый инструктаж, помощь и контроль во время всей прогулки. Бонусом - красивые фотографии
  • М
    Мария
    20 сентября 2023
    На сапе - по бухте Парис на острове Русский
    Это самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города и привезли обратно. Антон вежливый,
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    внимателен и готов подстроится под желания туристов. Сделал фото со стороны на воде на сапе. Мне была интересна живность, Антон показывал мне всех, кого можно было там встретить. Звезд, устрицу, крабиков под камнями, даже подержала на руке ежа. Сапы хорошие. Маршрут доступен для любого уровня подготовки, не бойтесь лезть на плоский камень, только выглядит опасно, подъем и спуск простые.

    Это самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города и
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2023
    Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах
    Отличный гид, комфортный транспорт, все согласно программе Для посещения рекомендую, но обязательно ориентируетесь на погоду В джинсах лучше не ехать 😀

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
  2. На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
  3. На сапе - по бухте Парис на острове Русский
  4. Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
  5. Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 400 до 50 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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