1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
«Бухта Труда — спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский, откуда мы отправимся в увлекательное морское путешествие на сапах к острову Папенберга»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
«Плыть под парусами по красивейшим местам, останавливаться в укромных уголках для купания и сап-прогулок, не думать о маршруте и организационных моментах — вот мой рецепт для перезагрузки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
«Всего в получасе от Владивостока расположено прекрасное место для катания на сапе — бухта Парис»
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Остановившись в одной из живописных бухт, вы можете насладиться купанием, поплавать на сап-бордах или приготовить что-нибудь на гриле»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«При желании - можно взять с собой SUP-борды»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«Сможем научиться ходить на сапе и осмотрим остров с моря»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
«Бухта Труда (Остров Папенберга) Один за самых популярных маршрутов для SUP-прогулок ввиду близости бухты к городу и её закрытости от ветра»
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Завершим экскурсию прогулкой на сапе или каяке к острову Папенберг (1 ч)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июня 2024Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
- ААнна20 мая 2024Очень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потом прогулка на сапах в бухте труда. Это того стоило. Замечательные виды и море впечатлений. Очень рекомендую)
- ННиколай20 мая 2024Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам остров Шкота. После долгого
- ИИнна25 октября 2023Очень понравилась команда, их отношение и чуткость. Честно, я не один раз еще проеду с этой командой. Спасибо за впечатления. ❤️
- УУсольцева15 октября 2023Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапахВесь маршрут экскурсии понравился. Гид был отличным. Интересно рассказывал и мастерски обучал катание на сапах.
- ААлёна5 октября 2023Прогулка на сап-сёрфахПервый раз были на сапах, теперь жду, пока покатаюсь ещё! ❤️ Валерия очень вежливый и отзывчивый человек, общение с ней уже
- РРуслан3 октября 2023Хочу оставить отзыв о поездке на острова. Начну с того, что команда во главе с Дмитрием и капитаном Антоном, это
- ЕЕлена26 сентября 2023Прогулка на сап-сёрфахОгромная благодарность Валерии и Ивану за потрясающую прогулку к маяку Басаргина! Очень харизматичные люди, к тому же профессионалы: четкая организация, толковый инструктаж, помощь и контроль во время всей прогулки. Бонусом - красивые фотографии
- ММария20 сентября 2023Это самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города и привезли обратно. Антон вежливый,
- ААнастасия14 сентября 2023Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапахОтличный гид, комфортный транспорт, все согласно программе Для посещения рекомендую, но обязательно ориентируетесь на погоду В джинсах лучше не ехать 😀
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «SUP-прогулки»
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