Активный отдых во Владивостоке

Найдено 29 экскурсий в категории «Активный отдых» во Владивостоке, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670 за человека
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000 за всё до 3 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900 за всё до 4 чел.
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000 за всё до 4 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
57 150 за всё до 3 чел.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
🚗 На машине
Сёрфинг
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
Прогулка на каяках по Японскому морю
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000 за человека
Остров Путятина: ларги и сивучи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
20 отзывов
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 500 за человека
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200 за человека
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Лучшие фотолокации острова Русский
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Диалог с Морем
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Диалог с Морем
Начало: Ул. Пограничная, 12
Сегодня в 12:00
12 июня в 18:30
1 300 за человека
Владивосток с высоты Сопок
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Треккинг по Ливадийскому хребту
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
Завтра в 05:00
10 июня в 14:00
18 500 за всё до 3 чел.
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
22 900 за всё до 5 чел.
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700 за человека
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Для любителей пеших прогулок и ценителей уединённых мест
Начало: в месте вашего проживания
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
28 000 за всё до 4 чел.
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
Восхождение на г. Литовка (Фалаза)
Индивидуальная
13 часов
Восхождение на г. Литовка (Фалаза)
Начало: Индивидуально заберем каждого участника
Расписание: Суббота 07:00, Воскресенье 07:00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
16 500 за всё до 3 чел.
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Все понравилось
  • И
    Ивета
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
  • С
    Сэсэг
    29 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под
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    своим чутким присмотром. Посетили смотровую площадку, с которой открывается шикарный вид. Виктор сделал фото и угостил нас чаем) Нам повезло и с инструктором и с погодой. Дочь была в восторге. Всем рекомендую эту экскурсию. Впечатления на всю жизнь!!!

    Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил
  • Л
    Лариса
    23 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Виктор - замечательный инструктор, рассказчик и просто душевный человек! Провел инструктаж, на всем пути внимательно следил за участниками. Показал прекрасное место на острове Папенберга, угостил вкусным чаем с зефирками. Если кто-то сомневается - лучше попробуйте, не пожалеете!
    Виктор - замечательный инструктор, рассказчик и просто душевный человек! Провел инструктаж, на всем пути внимательно следил
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
    Большое спасибо Александру за такую интересную возможность, интересный рассказ и оперативное реагирование
  • С
    Сирина
    13 мая 2024
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
  • А
    Алевтина
    7 мая 2024
    Лучшие фотолокации острова Русский
    Гид Аня много интересного рассказала о Владивостоке, на огромную стопку вопросов от нас очень информативно отвечала, скинула список хороших кафе и ресторанов.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
  2. На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
  3. Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
  4. Прогулка на каяке в бухте острова Русский
  5. Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Активный отдых" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 1 300 до 57 150. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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