На 2 часа вы станете настоящей командой, а точнее экипажем, где каждый будет выполнять свою функцию.
Чтобы научиться всему, вы будете меняться ролями: пока один работает с парусами, другой рулит, а третий фотографирует (куда без этого). Наш инструктор сперва познакомит вас с теорией, а затем вы примените эти знания на практике.
Чтобы научиться всему, вы будете меняться ролями: пока один работает с парусами, другой рулит, а третий фотографирует (куда без этого). Наш инструктор сперва познакомит вас с теорией, а затем вы примените эти знания на практике.
Описание водной прогулки
Перед занятием инструктор на берегу объясняет технику безопасности, основные термины, которые пригодятся вам в первое время, и роли на лодке. Потом вы надеваете жилеты и выходите в море.
Мы совмещаем теорию с практикой: на борту инструктор погрузит вас в основы работы паруса и ветра, и сразу всё продемонстрирует. Обычно во время занятия каждый участник пробует себя в разных позициях — каждые 15–20 минут роли в экипаже меняются. Вы можете вовлекаться в обучение настолько, насколько вам этого хочется.
Организационные детали
- Яхтинг рассчитан на взрослых. Если у вас есть ребёнок 16–17 лет, он может принять участие в вашем присутствии
- По запросу тренировка может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 5 человек. Стоимость — 10000 руб.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Семь футов»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Наш парусный клуб работает с 2020 года, мы занимаемся обучением яхтингу взрослых и детей, проводим парусные регаты, курсы и другие мероприятия. Одно из наших направлений — путешествия под парусом наЗадать вопрос
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