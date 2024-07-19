На 2 часа вы станете настоящей командой, а точнее экипажем, где каждый будет выполнять свою функцию. Чтобы научиться всему, вы будете меняться ролями: пока один работает с парусами, другой рулит, а третий фотографирует (куда без этого). Наш инструктор сперва познакомит вас с теорией, а затем вы примените эти знания на практике.

Описание водной прогулки

Перед занятием инструктор на берегу объясняет технику безопасности, основные термины, которые пригодятся вам в первое время, и роли на лодке. Потом вы надеваете жилеты и выходите в море.

Мы совмещаем теорию с практикой: на борту инструктор погрузит вас в основы работы паруса и ветра, и сразу всё продемонстрирует. Обычно во время занятия каждый участник пробует себя в разных позициях — каждые 15–20 минут роли в экипаже меняются. Вы можете вовлекаться в обучение настолько, насколько вам этого хочется.

Организационные детали