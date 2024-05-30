Владивосток славится своими живописными бухтами, и одна из них станет местом вашей сап-прогулки! В группе до 10 человек вы быстро освоите этот вид спорта, научитесь управлять доской и правильно грести.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная возможность освоить сап-бординг
- 🏞 Живописные виды бухт и островов
- 📸 Возможность сделать впечатляющие фотографии
- 🛶 Инструктаж и сопровождение опытного инструктора
- 🐟 Исследование подводного мира Японского моря
- 🌅 Неповторимые морские пейзажи и закаты
Что можно увидеть
- Бухта Труда
- Остров Папенберга
- Бухта Парис
- Полуостров и маяк Басаргина
- Русский мост
- Бухта Аякс
- Мыс Тобизина
- Остров Елены
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Освоить сап-серфинг с опытным инструктором
Даже если вы ни разу не плавали на сапе, я помогу вам с первых минут освоиться на этом виде водного транспорта. Перед выходом в море на берегу мы проведем 5-15-минутный инструктаж: я расскажу об управлении доской, о технике безопасности и дам несколько практических советов по передвижению на воде.
Разведать одну из бухт Владивостока
В окрестностях города и острова Русский есть несколько великолепных локаций для сап-бординга: окончательный вариант я подберу, исходя их прогноза погоды и вашего комфорта. Куда мы можем отправиться:
- Бухта Труда (Остров Папенберга), закрытая от ветра, а потому очень популярная среди любителей сап-бординга. Рассмотрим под водой остатки затопленных кораблей и посетим необитаемый остров Папенберга с панорамой бухты Новик и острова Русский.
- Бухта Парис (Океанариум) на востоке Русского. На маршруте вы увидите нависающие над скалами деревья, красивое морское дно и Приморский океанариум.
- Полуостров и маяк Басаргина: с суши это место посетить невозможно — тем интереснее взглянуть на него с воды! Вы проплывете мимо отвесных скал, где собираются базары чаек и бакланов, а еще посмотрите на Русский мост.
- Бухта Аякс — Русский мост: немалая часть пути проходит на малой глубине, что позволит нам увидеть красивый подводный мир Японского моря. Маршрут лежит вдоль восточного берега острова Русский и мыса Новосильского. Дойдя до пролива Босфор Восточный мы сможем сделать отличные впечатляющие фотографии на фоне Русского моста.
- Мыс Тобизина — самая южная точка острова Русский. Вы увидите зачарованные острова архипелага Императрицы Евгении, а к востоку от мыса отыщем пещеру-грот, куда можно заплыть на доске и сделать отличные фотографии.
- Остров Елены — обойдем его вокруг, по пути заглядывая в уютные бухты. Где-то лес спускается к самой кромке моря, где-то тянется галечный пляж, а с северной стороны открывается вид на Владивосток.
Организационные детали
Как проходит прогулка
- Все локации расположены в 10 — 20 минутах дороги от Владивостока и острова Русский. До места прогулки вам необходимо добраться самостоятельно на такси либо автобусе.
- Самое главное — ваша безопасность. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день.
- Дети до 10 лет могут быть на одной сап-доске вместе со взрослым
- Сезонность прогулки: с апреля и до конца октября
Экипировка
- Участникам выдаются надежные устойчивые сап-доски и, при необходимости, спасательные жилеты и гидрокостюм
- Необходимо одеться по погоде, по возможности взять с собой комплект сухой одежды. При желании можно взять перекус, а в жаркую погоду — воду.
- В безветренную погоду при невысокой температуре я выдам вам гидрокостюм и гидроботинки. С середины мая и до сентября вполне комфортно кататься и в гидрокостюме, и в обычной одежде.
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В выбранной бухте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 566 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор. Я родился и вырос во Владивостоке, в городе, который окружён с трёх сторон морем. С детства мне нравятся походы и путешествия: будь то поездка наЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 86 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
30 мая 2024
Все понравилось
Сэсэг
29 мая 2024
Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под своим чутким присмотром. Посетили смотровую площадку, с которой открывается шикарный вид. Виктор сделал фото и угостил нас чаем) Нам повезло и с инструктором и с погодой. Дочь была в восторге. Всем рекомендую эту экскурсию. Впечатления на всю жизнь!!!
Лариса
23 мая 2024
Виктор - замечательный инструктор, рассказчик и просто душевный человек! Провел инструктаж, на всем пути внимательно следил за участниками. Показал прекрасное место на острове Папенберга, угостил вкусным чаем с зефирками. Если кто-то сомневается - лучше попробуйте, не пожалеете!
А
Анастасия
6 окт 2023
Прекрасный маршрут, прекрасный инструктор: рассказал, показал как правильно управлять сапом, давал полезные советы, рассказывал о местах, которые проплывали. Просто приятный человек и интересный собеседник. Большое спасибо, Виктор:)
Н
Наталия
19 сен 2023
Все класс👍. Мой первый опыт и получилось! Понятный инструктаж, экипировка «от» и «до»- даже ароматное ☕️ Чувствуется, что организатор любит свое дело, внимателен к экскурсантам. Общаться с Виктором легко и интересно.
Всем боящимся- не бойтесь! Всем сомневающимся-не сомневайтесь! Получится у каждого😊 Представится возможность- еще пойду ☺️
Всем боящимся- не бойтесь! Всем сомневающимся-не сомневайтесь! Получится у каждого😊 Представится возможность- еще пойду ☺️
Марина
16 сен 2023
Виктор опытный инструктор. Подбирает бухты и маршруты чтобы было интересно и безопасно. Понятно объяснил нам как управлять сапом и мы отправились в путешествие.
Два часа пролетели быстро, хотя мы все успели: дошли на сапах до острова Папенберг в бухте Труда, погуляли по острову, покупались и вернулись обратно.
Везде где хотели фотографировались.
Мне очень понравилось, с удовольствием бы сходила ещё раз. Рекомендую))
Два часа пролетели быстро, хотя мы все успели: дошли на сапах до острова Папенберг в бухте Труда, погуляли по острову, покупались и вернулись обратно.
Везде где хотели фотографировались.
Мне очень понравилось, с удовольствием бы сходила ещё раз. Рекомендую))
Ольга
14 сен 2023
Мне очень понравилась прогулка на сапах с Виктором! Мы ходили к маяку Басаргина. Группа была 7 человек, но Виктор успевал всем уделить внимание. Минут чере 10-15 вся наша команда встала
Е
Елена
11 сен 2023
Хотела сказать огромное спасибо за данную прогулку. Непередаваемые ощущения. Было все организовано на лучшем уровне, все понятно объяснили. 2 часа пролетели незаметно.
Анна
10 сен 2023
Все прошло прекрасно, очень интересное и красивое место, Виктор приятен в общении, показал лучшие места и ракурсы, даже немного рассказал об истории бухты и о местной фауне. Впечатления самые лучшие)
М
Мария
6 сен 2023
Прогулка была шикарная! И с погодой повезло. Был небольшой ветер, правда, но Виктор быстро скорректировал маршрут и в целях безопасности прицепил нас к своему сапу. Два часа пролетели незаметно. Спасибо огромное Виктору за организацию (предварительный созвон и инструктаж) и отличные фотографии!
Мария
3 сен 2023
Все было замечательно, ходили по маршруту около маяка Басаргина. Сапы супер, Виктор очень приятный в общении и отзывчивый. Прогулка прошла безопасно и очень интересно, рекомендуем, не сомневайтесь
А
Андрей
2 сен 2023
Очень понравилась прогулка на сапе вокруг полуострова Басаргина.
Виктор отличный инструктор, всё показал и рассказал, я пробовал ходить на сапе впервые, было не очень просто, но благодаря помощи и поддержке Виктора справился.
Самые хорошие рекомендации!
Виктор отличный инструктор, всё показал и рассказал, я пробовал ходить на сапе впервые, было не очень просто, но благодаря помощи и поддержке Виктора справился.
Самые хорошие рекомендации!
Д
Дмитрий
28 авг 2023
Виктор – очень внимательный инструктор. Успевает следить за каждым участником прогулки, дает четкие и понятные указания. Мы ходили на прогулку в ветреную погоду, было 8 человек, большинство (или даже все) новички. К концу все успешно освоили технику, даже смогли встать. Помимо этого, мы посмотрели интересные места и посетили очень красивый остров Папенберг. Однозначно рекомендуем!
Ю
Юлия
27 авг 2023
Очень все классно! Спасибо!
А
Александр
26 авг 2023
Виктору огромный респект и уважуха!)
В конце мая приехав,взяли 5часовую экскурсию, а потом вторым блоком была встреча с Виктором,а потом уже ничего не надо)))
Дочка в восторге! Ещё раз как будем,то обязательно увидимся,Виктор! Танюша вспоминает постоянно)))
Спасибо большое.
В конце мая приехав,взяли 5часовую экскурсию, а потом вторым блоком была встреча с Виктором,а потом уже ничего не надо)))
Дочка в восторге! Ещё раз как будем,то обязательно увидимся,Виктор! Танюша вспоминает постоянно)))
Спасибо большое.
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