Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере

В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Вот он, идеальный рецепт завершения дня во Владивостоке. Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море.

Мы отправимся в романтическое вечернее путешествие по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, полюбуемся огнями мостов Золотой и Русский, набережной Цесаревича и Токаревской кошкой с маяком.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут: бухта Улисс — Токаревская кошка — Золотой Рог — Золотой мост — набережная Цесаревича — Русский мост — бухта Улисс

  • Токаревская кошка с маяком — визитная карточка Владивостока, отсюда вы сможете созерцать закат при благоприятной погоде
  • Через Золотой мост пройдём к набережной Цесаревича, которая встретит вас отличными видами на город и корабли в вечерних огнях
  • На обратном пути вы увидите знаменитый Русский мост

Организационные детали

  • Мы выдадим вам спасательные жилеты, шапки и пледы
  • Возможна отмена выхода в море в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 060 ₽
Дети до 7 лет2 210 ₽
Пенсионеры2 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Катерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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