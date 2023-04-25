Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия

Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота

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Где, как не во Владивостоке, в этой Мекке российского сёрфинга, попробовать встать на доску или потренировать свои навыки? Летом здесь тепло и часто бывают волны.

В безопасном месте, которое отлично подходит для начального уровня, вы поймаете свою первую волну под моим руководством. Я запечатлю эти моменты на фото, а после мы отправимся на пикник на мыс Тобизина или остров Шкота.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План поездки

🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы поедем в самое безопасное место для обучения сёрфингу. Туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Дорога займёт где-то 30 мин.

🏄‍♂️ Начнём с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку. Я выдам вам доски, гидрокостюм и специальную обувь — и мы идём пробовать сёрфить. Если вдруг волн не будет, вы пройдёте курс гребли на доске по гладкой воде, научитесь держать равновесие сидя и лёжа на сёрфе. У каждого из вас будет где-то 40 мин. активной части в воде.

📸 Устроим сёрф-фотосессию! Как профессиональный фотограф и видеограф со стажем более 10 лет я подарю вам эффектные снимки на память.

🌮 После приятной физической нагрузки устроим пикник на знаменитом мысе Тобизина или острове Шкота на ваш выбор!

Организационные детали

  • Сёрфинг подходит для людей от 16 лет
  • Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
  • Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара
  • Оборудование и фотосессия входят в стоимость

Обратите внимание

  • Всё оборудование рассчитано только на двоих. Если вас 3–4 человека, то я могу провести обучение, но сначала для первой пары, затем для второй. Условия уточняйте в переписке.
  • Берите с собой перекус, напитки. Если хотите, я могу взять организацию пикника целиком на себя: можно пожарить мясные/овощные шашлыки или придумать что-то ещё — наполнение и стоимость такого пикника обсуждается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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