Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
В безопасном месте, которое отлично подходит для начального уровня, вы поймаете свою первую волну под моим руководством. Я запечатлю эти моменты на фото, а после мы отправимся на пикник на мыс Тобизина или остров Шкота.
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Описание
План поездки
🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы поедем в самое безопасное место для обучения сёрфингу. Туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Дорога займёт где-то 30 мин.
🏄♂️ Начнём с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку. Я выдам вам доски, гидрокостюм и специальную обувь — и мы идём пробовать сёрфить. Если вдруг волн не будет, вы пройдёте курс гребли на доске по гладкой воде, научитесь держать равновесие сидя и лёжа на сёрфе. У каждого из вас будет где-то 40 мин. активной части в воде.
📸 Устроим сёрф-фотосессию! Как профессиональный фотограф и видеограф со стажем более 10 лет я подарю вам эффектные снимки на память.
🌮 После приятной физической нагрузки устроим пикник на знаменитом мысе Тобизина или острове Шкота на ваш выбор!
Организационные детали
- Сёрфинг подходит для людей от 16 лет
- Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно
- Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара
- Оборудование и фотосессия входят в стоимость
Обратите внимание
- Всё оборудование рассчитано только на двоих. Если вас 3–4 человека, то я могу провести обучение, но сначала для первой пары, затем для второй. Условия уточняйте в переписке.
- Берите с собой перекус, напитки. Если хотите, я могу взять организацию пикника целиком на себя: можно пожарить мясные/овощные шашлыки или придумать что-то ещё — наполнение и стоимость такого пикника обсуждается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.