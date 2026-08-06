План поездки

Я заберу вас из Владивостока, и мы поедем в самое безопасное место для обучения сёрфингу. Туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Дорога займёт где-то 30 мин.

Начнём с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку. Я выдам вам доски и гидрокостюмы — и мы идём пробовать сёрфить. Если вдруг волн не будет, вы пройдёте курс гребли на доске по гладкой воде, научитесь держать равновесие сидя и лёжа на сёрфе. У каждого из вас будет где-то 40 мин. активной части в воде.

Устроим сёрф-фотосессию! Как профессиональный фотограф и видеограф со стажем более 10 лет я подарю вам эффектные снимки на память.

Организационные детали

Сёрфинг подходит для людей от 16 лет.

Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно.

Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара.

Оборудование и фотосессия входят в стоимость.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Обратите внимание