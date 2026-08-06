Где, как не во Владивостоке, в этой Мекке российского сёрфинга, попробовать встать на доску или потренировать свои навыки? Летом здесь тепло и часто бывают волны.
В безопасном месте, которое отлично подходит для начального уровня, вы поймаете свою первую волну под моим руководством. Я запечатлею эти моменты на фото, и видео.
В безопасном месте, которое отлично подходит для начального уровня, вы поймаете свою первую волну под моим руководством. Я запечатлею эти моменты на фото, и видео.
Описание фото-прогулки
План поездки
Я заберу вас из Владивостока, и мы поедем в самое безопасное место для обучения сёрфингу. Туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Дорога займёт где-то 30 мин.
Начнём с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку. Я выдам вам доски и гидрокостюмы — и мы идём пробовать сёрфить. Если вдруг волн не будет, вы пройдёте курс гребли на доске по гладкой воде, научитесь держать равновесие сидя и лёжа на сёрфе. У каждого из вас будет где-то 40 мин. активной части в воде.
Устроим сёрф-фотосессию! Как профессиональный фотограф и видеограф со стажем более 10 лет я подарю вам эффектные снимки на память.
Организационные детали
- Сёрфинг подходит для людей от 16 лет.
- Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно.
- Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара.
- Оборудование и фотосессия входят в стоимость.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Обратите внимание
- Всё оборудование рассчитано только на двоих. Если вас 3–4 человека, то я могу провести обучение, но сначала для первой пары, затем для второй. Условия уточняйте в переписке.
- Берите с собой перекус, напитки. Или мы можем купить всё по пути.
- Экскурсию можно забронировать в тёплое время года: с мая по октябрь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1187 туристов
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было моё второе занятие сёрфингом (после Балтийского моря решила покорить Японское:). Благодаря грамотным подсказкам Александра закрепила технику и усовершенствовала навыки… Потрясающий тренер👍
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Рекомендую!!! Обеспечены эмоциями на долгое время❤локация турбо-пушка🔥первый опыт в серфе получился незабываемым! Организация, внимание на высшем уровне! Спасибо большое Александру!!! Лучший!!!
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Урок серфинга был супер, снаряжение было подготовлено, классный инструктор, тут никаких нареканий. Но что касается фотосессии - ожидаешь съемку не на айфон, хотелось бы, чтобы были хорошая оптика и приближение, какими бы хорошими не были руки у фотографа)
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А
Брал сертификат на серфинг в марте 2025 для друга в подарок. Из Екатеринбурга. Планировали на конец августа- начало сентября. Организатор Александр и под даты подстроился и не сорвал встречу, не
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Нам понравилось! Давно хотели попробовать серфинг, решились сделать это с Александром. Александр, доброй души человек, всю дорогу до отличного пляжа и обратно поддерживал интересную беседу о местных достопримечательностях и заведениях,
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Большое спасибо Александру за мое первое вводное занятие в этот вид спорта💙 Были проведены разминка, теория и практика с комментариями и обратной связью по технике😊 Мне дали костюм, в нем было совсем не холодно, а какой красивый был закат😍 Мне все очень понравилось, так же остались классные фото и видео на память🫰
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