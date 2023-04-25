Где, как не во Владивостоке, в этой Мекке российского сёрфинга, попробовать встать на доску или потренировать свои навыки? Летом здесь тепло и часто бывают волны. В безопасном месте, которое отлично подходит для начального уровня, вы поймаете свою первую волну под моим руководством. Я запечатлю эти моменты на фото, а после мы отправимся на пикник на мыс Тобизина или остров Шкота.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План поездки

🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы поедем в самое безопасное место для обучения сёрфингу. Туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Дорога займёт где-то 30 мин.

🏄‍♂️ Начнём с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку. Я выдам вам доски, гидрокостюм и специальную обувь — и мы идём пробовать сёрфить. Если вдруг волн не будет, вы пройдёте курс гребли на доске по гладкой воде, научитесь держать равновесие сидя и лёжа на сёрфе. У каждого из вас будет где-то 40 мин. активной части в воде.

📸 Устроим сёрф-фотосессию! Как профессиональный фотограф и видеограф со стажем более 10 лет я подарю вам эффектные снимки на память.

🌮 После приятной физической нагрузки устроим пикник на знаменитом мысе Тобизина или острове Шкота на ваш выбор!

Организационные детали

Сёрфинг подходит для людей от 16 лет

Я заберу вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании отвезу обратно

Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара

Оборудование и фотосессия входят в стоимость

Обратите внимание