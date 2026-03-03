Это увлекательная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Владивостока.
Мы прогуляемся по местам, где морская история переплетается с современностью, увидим легендарные мосты, парящие над бухтами, и вдохнем соленый ветер Тихого океана. Вы почувствуете особую атмосферу портового города, услышите истории о моряках и капитанах. Вы можете выбрать дневную или вечернюю программу.
Описание экскурсииПриглашаем вас на свидание с Владивостоком! Мы прогуляемся по местам, где история встречается с Тихим океаном, увидим легендарные мосты, парящие над бухтами, и почувствуем дыхание самого восточного форпоста страны. Обратите внимание! Программа экскурсии меняется в зависимости от выбранного времени. Дневная экскурсия Мы проедем по главной улице города — Светланской — на Корабельную набережную, где познакомимся с историей Тихоокеанского флота и легендарной подводной лодкой С-56. Увидим памятник Высоцкому, первую царскую высотку и старинные здания на Пушкинской улице со знаменитыми львами Ши-цза. Поднимемся на фуникулере, проедем по Золотому мосту и отправимся к Токаревскому маяку — туда, где Азия встречается с Тихим океаном. Полюбуемся Русским мостом и проливом Босфор Восточный, увидим морской и железнодорожный вокзалы. Завершим прогулку на Центральной площади города. Вечерняя экскурсия Вечерний Владивосток с сопок очарует морем огней, блеском ночной волны, великолепием. Город, расположенный на берегах бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов и отрогах Сихоте — Алиньского хребта, позволяет любоваться собою с необычных ракурсов окружающего ландшафта. Наша экскурсия начинается с центральной площади. Мы начнем любоваться вечерним городом с одной знаковой сопки — Тюменская, на которой расположен Нагорный парк города. Далее посмотрим на ночной Владивосток с сопки Бурачка, смотровой площадки филиала Приморской сцены Мариинского театра. Затем прогуляемся мимо набережной Цесаревича и по Корабельной набережной и поднимемся на смотровую площадку Морского вокзала. Важная информация:
- Вниманию экскурсантов! В неблагоприятные погодные условия необходимо иметь средства защиты, желательно плащи!
- Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май – июнь) необходимо иметь для экскурсии репелленты от клещей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Золотой Рог
- Амурский залив
- Уссурийский залив
- Тюменская сопка
- Нагорный парк
- Сопка Бурачка
- Филиал Приморской сцены Мариинского театра
- Набережная Цесаревича
- Корабельная набережная
- Морской вокзал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 22
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Svetlanа
3 мар 2026
Очень понравилась экскурсия. Идеальный вариант для знакомства с городом. Увидели много интересных мест, погрузились в историю города. Отдельные слова благодарности гиду - замечательный человек, который любит свой город и дарит эту любовь туристам
Александр
27 фев 2026
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию. Несмотря на холодный ветер,о городе остались самые тёплые воспоминания.
Евгения
14 фев 2026
Сергей Егорович,идеальный экскурсовод!!! Очень интересно и легко рассказывает о городе,показал нам впечататляющие места. Видно,что очень любит Владивосток. Спасибо огромное за профессионализм! Всем его очень рекомендую. Не пожалеете)!
оксана
10 фев 2026
Спасибо огромное! Увидели самые красивые виды города!
Марина
9 фев 2026
Отличная экскурсия, по сути успели посмотреть все основные места Владивостока. Гид интересно рассказывает и об истории, и интересные факты о городе, понравилось даже ребенку. Рекомендуем ✅
Ефим
4 фев 2026
Мы с женой посетили увлекательную экскурсию, которая позволила нам узнать много нового и интересного. Гид был очень эрудированным и харизматичным, с нотками юмора, которые всегда повышают настроение. Скучать тут не удасться.
Спасибо организаторам за отличную работу! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет интересно и познавательно провести время.
Алена
2 фев 2026
Добрый день, сейчас я уже далеко от Владивостока, но когда была там, успела побывать на экскурсии «Знакомый незнакомый Владивосток», гид Сергей Егорович превосходен в своем деле, знает все! Я безумно довольна и надеюсь, что в будущем обязательно поеду с ним на другие экскурсии, 100% рекомендую экскурсии с ним! Спасибо большое за впечатления!
Александр
25 янв 2026
Экскурсия с Сергеем была великолепна. Как же приятно,когда человек "болеет" своим делом и не читает по учебнику. Огромные энциклопедические знания,любовь к истории Владивостока и ты забываешь про время,голод и усталость. Спасибо вам большое,мы вернемся точно
Любовь
25 янв 2026
Прекрасная обзорная экскурсия по Владивостоку!
Особая благодарность нашему экскурсоводу Макарову Сергею Егоровичу!!!
Очень интересно, живо, в картинках, со знанием истории и города, и края он рассказал о своем Владивостоке. Мы посмотрели на
Очень интересно, живо, в картинках, со знанием истории и города, и края он рассказал о своем Владивостоке. Мы посмотрели на
Ирина
18 янв 2026
мы провели незабываемые несколько часов в поездке в мини-группе с невероятным экскурсоводом- Сергеем! Владивосток открывался нам постепенно, ровно так, как мы поднимались снизу постепенно наверх, откуда весь город был как
Elena
17 янв 2026
Превосходно организована экскурсия. С вниманием и заботой, доступно и информативно Сергей Егорович за 4 часа показал основные знаковые места Владивостока.
Никита
10 янв 2026
Огромное спасибо за превосходную экскурсию по чудесному Владивостоку! Мы по-настоящему прочувствовали город благодаря энциклопедическим знаниям Сергея Егоровича и его искреннему заботливому отношению к туристам. Рекомендую всем! Удачи и процветания!
Ольга
9 янв 2026
Это была удивительная экскурсия. Сергей Егорович большой молодец. Профессиональный экскурсовод. Спасибо Вам огромное за такую экскурсию и крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни. Радуйте своими экскурсиями ещё много и много ваших гостей!
Роман
9 янв 2026
Владивосток поразил меня с первого взгляда! Этот город — как живая картина: сопки, море, мосты, причудливая архитектура… А главное — люди, которые здесь живут.
Особая благодарность Сергею — нашему гиду. Это
Татьяна
8 янв 2026
Прекрасная экскурсия, без лишней воды. И мне, и ребенку очень понравилось.
Похожие экскурсии на «Знакомый незнакомый Владивосток: день или вечер в столице Приморья»
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборНочные огни Владивостока (в группе)
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
Начало: В центре города
Завтра в 19:00
17 мар в 19:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечером всё только начинается: Владивосток после заката
Откройте для себя вечерний Владивосток с его уникальными мостами и историческими улицами. Узнайте, как город живёт и меняется с наступлением ночи
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:30
29 500 ₽ за всё до 3 чел.