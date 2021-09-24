Что вас ожидает

Приморский край изнутри

Вы увидите туристическое поселение Андреевка с базами отдыха на песчаных пляжах: услышите его историю и раскроете особенности местного быта. Полюбуетесь видом на бухту Витязь и проедете по национальному парку «Земля леопарда», самой охраняемой территории страны. Заглянете на морскую ферму и узнаете, сколько лет растет моллюск и как определить его возраст по раковине. А еще я расскажу о военном дельфинарии, где тренировали белух-диверсантов и противоминных сивучей.

Сказочная природа

Пройдя по воде буквально 10 метров, вы окажетесь на живописном острове Томящегося сердца. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами. Далее мы отправимся по лесной дороге в Дальневосточный морской биосферный заповедник, где нам откроются шикарные панорамы бухты Теляковского. В завершение прогуляемся по экотропе над морем и отдохнем на пляже, наслаждаясь белоснежным песком и теплой водой бухты Астафьева.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.