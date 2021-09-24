Из Владивостока — на юг Приморья!

Пляж, живописные бухты, остров Томящегося сердца и морская ферма на авто-пешеходной экскурсии

5
5 отзывов
Приглашаю в насыщенное путешествие по южной части Приморского края! Вы посетите бухты Теляковского и Астафьева, отдохнете на пляже с белым песком и пройдете по экотропе с волшебными видами.

Подышите воздухом с ароматом хвои, проедете по территории парка «Земля леопарда» и увидите, как выращивают морские деликатесы.
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!
Из Владивостока — на юг Приморья!

Что вас ожидает

Приморский край изнутри

Вы увидите туристическое поселение Андреевка с базами отдыха на песчаных пляжах: услышите его историю и раскроете особенности местного быта. Полюбуетесь видом на бухту Витязь и проедете по национальному парку «Земля леопарда», самой охраняемой территории страны. Заглянете на морскую ферму и узнаете, сколько лет растет моллюск и как определить его возраст по раковине. А еще я расскажу о военном дельфинарии, где тренировали белух-диверсантов и противоминных сивучей.

Сказочная природа

Пройдя по воде буквально 10 метров, вы окажетесь на живописном острове Томящегося сердца. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами. Далее мы отправимся по лесной дороге в Дальневосточный морской биосферный заповедник, где нам откроются шикарные панорамы бухты Теляковского. В завершение прогуляемся по экотропе над морем и отдохнем на пляже, наслаждаясь белоснежным песком и теплой водой бухты Астафьева.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Всем привет! Я Дима, живу во Владивостоке с рождения, знаю все дороги и тропы Приморского края. Катаюсь на сноуборде, увлекаюсь походами в горы, фрирайдом, дайвингом и прогулками на сапах. С радостью поделюсь самыми живописными местами нашего региона!
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5 реальных отзывов от туристов

Анастасия
24 сен 2021
Дмитрий отличный собеседник, рассказчик и, конечно, водитель. Абсолютное спокойствие как во время пути к красивым местам, так и когда едешь по бездорожью.
Шикарные виды, конечно, открываются.
Очень советую и Дмитрия, и саму экскурсию, потому что одно удовольствие ездить с тем человеком, который хорошо знает маршрут, хорошо знает как и где ехать, идти, спуститься, залезть, где и что посмотреть, купить, отдохнуть. На следующие дни взяли машину и ездили сами - разница конечно значительная, смотришь либо в телефон на карту, либо на дорогу, как проехать и вообще пытаться ли ехать дальше)
Так что первым делом рекомендую попасть в руки к Дмитрию.
Виктория
19 сен 2021
На острове Томящегося сердца осталось и моё сердце тоже. Потрясающие виды, невероятные красоты, а мироощущение… В этом месте не хочется думать ни о чём приземлённом, а просто созерцать, слушать и ощущать жизнь в лучшем её проявлении.
Спасибо Дмитрию за насыщенный день, за захватывающие панорамы, за интересные беседы.
Я в восторге!
Юлия
15 сен 2021
Большое спасибо Дмитрию! Красивый маршрут, очень внимательный и заботливый гид!
Е
11 сен 2021
Очень классная экскурсия! День прошел волшебно. Ехать далеко, но у Дмитрия очень классный мега супер внедорожник (маленький, но удаленький). С Дмитрием было очень интересно. По пути останавливались в очень красивых местах, затем приехали к острову Томящегося Сердца. Тут немного прошли пешком, слезли по скале по верёвкам (никто не заставлял), но оно того стоило. Поплавали в чистейшей воде, очень красивое место (сюда стоит взять аквашузы). Дмитрий поймал несколько морских ежей, устрицу - они были очень вкусные. Затем дошли до сердца - очень интересно. На обратном пути поехали в другую бухту, белый песок, кристально чистая вода, метров 500 от берега ещё по пояс - отличное место, чтобы отдохнуть всей семьёй. Наплавались, обгорели. Потом поехали обратно во Владик.
Это была незабываемая экскурсия. Приморье прекрасно, и в Приморье очень хорошие люди.
А
18 авг 2021
Это нужная экскурсия для познания всех великолепий что есть у Владивостока

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