Приглашаем в увлекательное путешествие по южной части Приморского края, где вас ждут живописные бухты Теляковского и Астафьева, отдых на пляже с белым песком и прогулка по экотропе с волшебными видами.Вдохните

воздух с ароматом хвои, проедьте по территории парка «Земля леопарда» и узнайте секреты выращивания морских деликатесов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет новые впечатления и желает насладиться красотой природы Приморского края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, а природа Приморья раскрывается во всей красе. В это время можно насладиться комфортными прогулками и пляжным отдыхом. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае вода ещё прохладная, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года, хотя и возможны экскурсии, стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.

Сейчас август — это идеальное время.