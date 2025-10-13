Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Приглашаем в увлекательное путешествие по южной части Приморского края, где вас ждут живописные бухты Теляковского и Астафьева, отдых на пляже с белым песком и прогулка по экотропе с волшебными видами.
Вдохните читать дальшеуменьшить
воздух с ароматом хвои, проедьте по территории парка «Земля леопарда» и узнайте секреты выращивания морских деликатесов.
Это идеальный выбор для тех, кто ищет новые впечатления и желает насладиться красотой природы Приморского края
🌊 Насыщенное путешествие по южной части Приморского края
🏖️ Отдых на пляже с белым песком
🌲 Прогулка по экотропе с волшебными видами
🐟 Посещение морской фермы и знакомство с выращиванием морских деликатесов
🦁 Проезд по территории парка «Земля леопарда»
🐬 Интересные факты о военном дельфинарии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, а природа Приморья раскрывается во всей красе. В это время можно насладиться комфортными прогулками и пляжным отдыхом. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае вода ещё прохладная, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года, хотя и возможны экскурсии, стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бухта Теляковского
Бухта Астафьева
Остров Томящегося сердца
Национальный парк «Земля леопарда»
Дальневосточный морской биосферный заповедник
Морская ферма
Военный дельфинарий
Описание экскурсии
Приморский край изнутри
Вы увидите туристическое поселение Андреевка с базами отдыха на песчаных пляжах: услышите его историю и раскроете особенности местного быта. Полюбуетесь видом на бухту Витязь и проедете по национальному парку «Земля леопарда», самой охраняемой территории страны. Заглянете на морскую ферму и узнаете, сколько лет растет моллюск и как определить его возраст по раковине. А еще я расскажу о военном дельфинарии, где тренировали белух-диверсантов и противоминных сивучей.
Сказочная природа
Пройдя по воде буквально 10 метров, вы окажетесь на живописном острове Томящегося сердца. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами. Далее мы отправимся по лесной дороге в Дальневосточный морской биосферный заповедник, где нам откроются шикарные панорамы бухты Теляковского. В завершение прогуляемся по экотропе над морем и отдохнем на пляже, наслаждаясь белоснежным песком и теплой водой бухты Астафьева.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Дополнительные опции:
Катерная прогулка до острова томящегося сердца (Бухта Теляковского) — 2500 руб. с чел.
Берег парящей черепахи — 3500 руб. с чел.
Кравцовские водопады — 1000 руб. с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1901 туриста
Живу во Владивостоке с рождения, зимой путешествую по России. Проехал всю страну на авто от Камчатки до Сочи.
На Трипстере представляю команду гидов. Катаюсь на сноуборде, увлекаюсь походами в горы, фрирайдом, дайвингом и прогулками на сапах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Отличная экскурсия в очень красивое место, не смотря на не очень удачную погоду места все равно выглядят волшебно. Нашим гидом была замечательная девушка Екатерина, отличный водитель, интересный рассказчик. Так как выехали читать дальшеуменьшить
достаточно рано из Владивостока, успели приехать на мыс до большинства туристов. Спускались на пляж, от посещения острова мы сами отказались из-за погодных условий, так как были уже там раньше. Посетили разные локации с красивыми видами на побережье, а так же смотровую площадку перед Витязем и развалины замка Янековского.
Екатерина рассказывала много интересного, советовала что можно посетить в окрестностях Владивостока, подсказала как лучше выбрать настоящий местный кишмиш. Поделилась фотографиями со своего телефона с нашими фотографиями.
+2
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С
Светлана
Недавно я с мужем посетила эту экскурсию, и мы остались в полном восторге! Наш гид, Анастасия, была просто замечательной. Она делилась увлекательными фактами и интересными историями, что сделало нашу поездку читать дальшеуменьшить
поистине незабываемой. Особенно нас впечатлила морская прогулка — она была великолепной! Красота окружающих пейзажей и умиротворяющее спокойствие моря создали невероятную атмосферу, в которой хотелось бы находиться бесконечно.
Эта экскурсия подарила нам яркие эмоции и незабываемые моменты, и я определенно рекомендую её всем, кто хочет насладиться прекрасными впечатлениями и открыть для себя что-то новое!
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А
Александр
Очень интересная экскурсия по живописным побережьям тепловодной акватории Приморского края. Уникальная природа бухт Витязь, Теляковского и Астафьева, красочные виды, временами создающие иллюзию нахождения на тропических островах. На мысе Брюса изумрудные читать дальшеуменьшить
холмы, крутые базальтовые берега, бирюзовая вода создают необыкновенный контраст. Отдельно хочется сказать о работе Дмитрия. Творческий и эрудированный человек, любящий свой родной край, интересный собеседник и прекрасный водитель. Отзывчивый и внимательный. Общение с ним добавило изюминку к посещению столь ярких мест.
+2
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Оксана
Большое спасибо Дмитрию за интересную, комфортную и очень познавательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет в рамках одной экскурсии открыть и своими глазами увидеть разнообразие ландшафта и особую красоту Приморского края!
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А
Анна
Мы прекрасно провели день в поездке с Дмитрием. Расстояния хоть и большие, но их не чувствуешь, наслаждаясь красотами Приморья! Дмитрий пошёл нам на встречу и кастомизировал маршрут по нашему запросу. читать дальшеуменьшить
Ещё Дмитрий знатный путешественник и знает много всего не только про Приморье, а про много мест России и зарубежья, а также может посоветовать хорошие места во Владивостоке. Короче, время провели очень качественно! Спасибо большое, Дмитрий!!!
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Анна
Большое спасибо организаторам и гиду Екатерине за прекрасную поездку. Красота невероятная, даже несмотря на туман. Если повезёт попасть в ясную погоду, вы увидите нереальную красоту. Дорога местами тяжёлая, кому актуально, берите таблетки от укачивания.
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