Мосты, причалы, бухты, корабли — все они приобретают особый шарм после захода солнца. Мы покажем вам вечерний Владивосток с самых выгодных ракурсов. Вы побываете на лучших смотровых площадках, увидите знаменитые мосты, проедете по старинным улицам. А заодно узнаете интересные факты о городе на самом краю земли, поймёте, чем он живёт и что меняется с наступлением ночи.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Крестовая сопка

С высоты Крестовой сопки посмотрим, как ричстакеры и штабелёры суетятся на причалах ярко освещённого торгового порта, таская многотонные контейнеры с грузами, а огромные суда у причальной стенки ждут погрузки, чтобы поскорее отправиться в дальнее плавание.

Дома и улицы

Проедем по старинным улицам, вобравшим в себя стили разных эпох и культур. Вы увидите, как дома скромных азиатских купцов соседствуют с роскошными особняками немецких предпринимателей, живших на рубеже веков. И как над всем этим высятся советские многоэтажки и стеклянные небоскрёбы, создавая архитектурный хаос, порицаемый современными урбанистами, но горячо любимый местными жителями.

Два моста

Не останутся в стороне и визитные карточки города — мосты Русский и Золотой. Мы рассмотрим их с наиболее интересных и красивых ракурсов. В том числе с места, где пересекаются параллель и меридиан Владивостока — в пункте Лапласа на Почтовой сопке. Вы узнаете, как эти мосты появились и при чём здесь градостроительный план начала 20 века.

Организационные детали