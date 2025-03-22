Вечером всё только начинается: Владивосток после заката
Исследовать самое сердце портового города, который никогда не спит
Мосты, причалы, бухты, корабли — все они приобретают особый шарм после захода солнца. Мы покажем вам вечерний Владивосток с самых выгодных ракурсов. Вы побываете на лучших смотровых площадках, увидите знаменитые мосты, проедете по старинным улицам.
А заодно узнаете интересные факты о городе на самом краю земли, поймёте, чем он живёт и что меняется с наступлением ночи.
С высоты Крестовой сопки посмотрим, как ричстакеры и штабелёры суетятся на причалах ярко освещённого торгового порта, таская многотонные контейнеры с грузами, а огромные суда у причальной стенки ждут погрузки, чтобы поскорее отправиться в дальнее плавание.
Дома и улицы
Проедем по старинным улицам, вобравшим в себя стили разных эпох и культур. Вы увидите, как дома скромных азиатских купцов соседствуют с роскошными особняками немецких предпринимателей, живших на рубеже веков. И как над всем этим высятся советские многоэтажки и стеклянные небоскрёбы, создавая архитектурный хаос, порицаемый современными урбанистами, но горячо любимый местными жителями.
Два моста
Не останутся в стороне и визитные карточки города — мосты Русский и Золотой. Мы рассмотрим их с наиболее интересных и красивых ракурсов. В том числе с места, где пересекаются параллель и меридиан Владивостока — в пункте Лапласа на Почтовой сопке. Вы узнаете, как эти мосты появились и при чём здесь градостроительный план начала 20 века.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Subaru Forester
Программа подходит взрослым и детям от 7 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов во Владивостоке
Привет, друг! Меня зовут Сергей, и я безгранично влюблён в Приморский край. Этой любовью я готов делиться (и делюсь) с каждым, кто захочет открыть для себя этот поистине волшебный регион читать дальше
нашей страны, уже на протяжении 3 лет. Множество раз объездив Приморье и в очередной раз перечитывая мемуары местных исторических личностей, я накопил критическую массу знаний, которую уже просто невозможно было удержать. Учитывая, что большинство гостей приезжает, не понимая, как край богат на впечатления. Я покажу, как тропические растения перемешиваются с сибирскими кедрами, песчаные безлюдные пляжи внезапно заканчиваются суровыми отвесными скалами, а в тёплых водах Японского моря ларги гоняются за рыбами фугу среди ярких звёзд. У нас не будет нудных лекций по истории или строгого маршрута, от которого нельзя отклоняться. Мы проведём время так, как старые друзья проводят его в Приморском крае — красиво, вкусно и интересно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
22 мар 2025
Всё очень понравилось… мы были под впечатлением.. и деткам тоже всё понравилось. Там где мы были была завораживающая красота… вследующий раз опять снова покатаемся по ночному Владивостоку. Сергей очень вежливый и всё понятно рассказывал… было много позновательной информации особенно для деток.
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Татьяна
2 дек 2024
Были на данной экскурсии всей семьёй, остались довольными, даже ребёнок подросток, которого ни чем не удивишь, был впечатлён 😀😀. Всё прошло комфортно, непринуждённо и не навязчиво,. Приятный бонус от Сергея - вкусный какао в дороге!!!