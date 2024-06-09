Окунитесь в невероятную атмосферу ночного Владивостока! Вы увидите иллюминацию мостов, полюбуетесь отражением огоньков в водах бухты Золотой Рог и насладитесь видами города с подсветкой. А мы расскажем, какие знаменитые люди жили в Приморье и какой памятник любит посещать Путин.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Нагорный парк, с верхней точки которого открывается прекрасный вид на Владивосток.
- Проспект Красоты — проезжая по нему, вы увидите бухту Золотой Рог в ночных огнях.
- Набережная Цесаревича, где вы полюбуетесь подсветкой Золотого моста.
- Золотой мост, проехать по которому ночью — особое удовольствие.
- Приморская сцена Мариинского театра — с его смотровой вы насладитесь панорамой города и бухты.
- Морской вокзал — отсюда открывается чудесный вид на Владивосток и корабли.
- И многое другое — яркое, в огоньках!
Организационные детали
- Локации могут меняться и дополняться в зависимости от погоды.
- Поездка проходит на автобусах Mitsubishi Fuso Rosa, Higer KLQ 6840 или автомобиле Toyota Prius (есть детское кресло).
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет (младше — на усмотрение родителей). В программу входят прогулки и подъёмы на смотровые площадки.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 438 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, какЗадать вопрос
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