Что вас ожидает

Захватывающие истории

Начнем с рассказа об очень важном человеке для Владивостока — именно он помог России основать торговый порт на берегах Тихого океана. Встретим закат на сопке Бурачека — самой современной и инстаграмной видовой площадки города, откуда открывается вид на весь центр и бухту Золотой Рог. Я расскажу о невероятном карьерном росте начальника военного поста, в честь которого названа сопка и видовая площадка. Вы посетите здание ж/д вокзала и увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А также услышите о визите цесаревича Николая II и выясните, с какими трудностями он столкнулся в своем Восточном путешествии.

Огни города мостов

Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт. Прогуляетесь по центральной площади города к фонтану. Проедете по Золотому мосту и поймете, почему его считают одним из самых красивых вантовых мостов. Полюбуетесь огнями города, что отражаются в бухте Золотой Рог. Познакомитесь с самобытным китайским кварталом «Миллионка». И, кроме того, пройдете под так называемым «звездным небом».

Организационные детали

Дополнительных расходов на маршруте не предвидится

С мая по октябрь к экскурсии можно добавить прогулку на катере (оплачивается отдельно — от 1500 руб. /человека)

В машине есть детское кресло. По запросу я могу отвести вас в аэропорт, доплата составит 1000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.