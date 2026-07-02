На закате дня вы оцените, насколько нашему городу мостов идет иллюминация. Проводите солнце, уходящее за Амурский залив на самой фотогеничной площадке Владивостока. Проедете по Золотому мосту, центральным улицам и аутентичному китайскому кварталу. Увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А по пути поговорим о знаковых личностях и интересных событиях столицы Приморья.

Описание экскурсии

Захватывающие истории

Начнем с рассказа об очень важном человеке для Владивостока — именно он помог России основать торговый порт на берегах Тихого океана. Встретим закат на Токаревском маяке — идеальном месте, чтобы понаблюдать, как солнце яркими красками уходит за морской горизонт. Вы посетите здание ж/д вокзала и увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А также услышите о визите цесаревича Николая II и выясните, с какими трудностями он столкнулся в своем Восточном путешествии.

Огни города мостов

Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт. Прогуляетесь по центральной площади города к фонтану. Полюбуетесь огнями города на Корабельной набережной. Проедете по Золотому мосту и поймете, почему его считают одним из самых красивых вантовых мостов. Поднимитесь на сопку Бурачка — видовую площадку, откуда открывается вид на весь центр и бухту Золотой Рог. Я расскажу о невероятном карьерном росте начальника военного поста, в честь которого названа сопка и видовая площадка. И кроме того, пройдете под так называемым «звездным небом».

Организационные детали