Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи

На закате дня вы оцените, насколько нашему городу мостов идет иллюминация.

Проводите солнце, уходящее за Амурский залив на самой инстаграмной площадке Владивостока.

Проедете по Золотому мосту, центральным улицам и аутентичному китайскому кварталу.

Увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль.

А по пути поговорим о знаковых личностях и интересных событиях столицы Приморья.
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток

Что вас ожидает

Захватывающие истории

Начнем с рассказа об очень важном человеке для Владивостока — именно он помог России основать торговый порт на берегах Тихого океана. Встретим закат на сопке Бурачека — самой современной и инстаграмной видовой площадки города, откуда открывается вид на весь центр и бухту Золотой Рог. Я расскажу о невероятном карьерном росте начальника военного поста, в честь которого названа сопка и видовая площадка. Вы посетите здание ж/д вокзала и увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А также услышите о визите цесаревича Николая II и выясните, с какими трудностями он столкнулся в своем Восточном путешествии.

Огни города мостов

Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт. Прогуляетесь по центральной площади города к фонтану. Проедете по Золотому мосту и поймете, почему его считают одним из самых красивых вантовых мостов. Полюбуетесь огнями города, что отражаются в бухте Золотой Рог. Познакомитесь с самобытным китайским кварталом «Миллионка». И, кроме того, пройдете под так называемым «звездным небом».

Организационные детали

  • Дополнительных расходов на маршруте не предвидится
  • С мая по октябрь к экскурсии можно добавить прогулку на катере (оплачивается отдельно — от 1500 руб. /человека)
  • В машине есть детское кресло. По запросу я могу отвести вас в аэропорт, доплата составит 1000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке, экскурсии провожу в команде увлеченных гидов. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер.
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