Начнем с рассказа об очень важном человеке для Владивостока — именно он помог России основать торговый порт на берегах Тихого океана. Встретим закат на сопке Бурачека — самой современной и инстаграмной видовой площадки города, откуда открывается вид на весь центр и бухту Золотой Рог. Я расскажу о невероятном карьерном росте начальника военного поста, в честь которого названа сопка и видовая площадка. Вы посетите здание ж/д вокзала и увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А также услышите о визите цесаревича Николая II и выясните, с какими трудностями он столкнулся в своем Восточном путешествии.
Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт. Прогуляетесь по центральной площади города к фонтану. Проедете по Золотому мосту и поймете, почему его считают одним из самых красивых вантовых мостов. Полюбуетесь огнями города, что отражаются в бухте Золотой Рог. Познакомитесь с самобытным китайским кварталом «Миллионка». И, кроме того, пройдете под так называемым «звездным небом».
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.