Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
На закате дня вы оцените, насколько нашему городу мостов идет иллюминация. Проводите солнце, уходящее за Амурский залив на самой фотогеничной площадке Владивостока. Проедете по Золотому мосту, центральным улицам и аутентичному китайскому кварталу. Увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А по пути поговорим о знаковых личностях и интересных событиях столицы Приморья.
Начнем с рассказа об очень важном человеке для Владивостока — именно он помог России основать торговый порт на берегах Тихого океана. Встретим закат на Токаревском маяке — идеальном месте, чтобы понаблюдать, как солнце яркими красками уходит за морской горизонт. Вы посетите здание ж/д вокзала и увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль. А также услышите о визите цесаревича Николая II и выясните, с какими трудностями он столкнулся в своем Восточном путешествии.
Огни города мостов
Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт. Прогуляетесь по центральной площади города к фонтану. Полюбуетесь огнями города на Корабельной набережной. Проедете по Золотому мосту и поймете, почему его считают одним из самых красивых вантовых мостов. Поднимитесь на сопку Бурачка — видовую площадку, откуда открывается вид на весь центр и бухту Золотой Рог. Я расскажу о невероятном карьерном росте начальника военного поста, в честь которого названа сопка и видовая площадка. И кроме того, пройдете под так называемым «звездным небом».
Организационные детали
Дополнительных расходов на маршруте не предвидится
Маршрут подходит для маленьких детей. Если потребуется детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту и сразу отправиться на экскурсию. Доплата составит от 2000 рублей и зависит от класса автомобиля и количества человек.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4046 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10 читать дальшеуменьшить
авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Осуществила свою мечту о поездке на токаревский маяк. Экскурсию провела очаровательная Елена. По нашей просьбе немного изменили маршрут, так как в некоторых местах уже были. Из за тумана не смогли увидеть всю красоту вечернего города. Но всё что рассказала Елена было очень познавательно. Обязательно с удовольствием побываем в других интересных местах со знающим гидом. Спасибо огромное!
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Н
Наталья
Замечательная экскурсия. Наш гид Александр очень коммуникабельный человек, знает историю города и вообще много разных историй. Проехали по знаковым местам, посетили смотровую площадку, посмотрели на туманный вечерний Владивосток сверху. Все понравилось, остались довольны.
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Анастасия
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Владивостоку, которую для нас провела замечательный гид Анастасия. Это был не просто рассказ о городе, а настоящее путешествие во времени, полное удивительных фактов и читать дальшеуменьшить
живых историй.
Анастасия — настоящий профессионал своего дела. Она не только отлично знает историю Владивостока, но и умеет увлечь слушателей с первых минут. Её рассказ был структурированным, логичным и при этом очень эмоциональным. Мы узнали множество интересных деталей, о которых не пишут в путеводителях: от основания города и роли в развитии Дальнего Востока до современных реалий и городских легенд.
Особенно хочется отметить, как Анастасия умеет работать с группой. Она отвечала на все вопросы, подстраивала темп экскурсии под наши интересы и создавала очень тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей Владивосток открылся для нас с совершенно новой, неожиданной стороны.
Если вы хотите не просто посмотреть город, а по-настоящему его почувствовать и понять, я настоятельно рекомендую обратиться к Анастасии. Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Огромное спасибо за этот день и новые знания!
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А
Анна
Интересная экскурсия, увидели все основные достопримечательности Владивостока, в вечернее время с подсветкой выглядит иначе. Гид Людмила с хорошо поставленной речью, интересно рассказывала и про объекты, и про историю города и края, отвечала на все наши вопросы. Спасибо большое за прекрасный вечер!
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Д
Дарья
Прекрасная экскурсия! Юлия прекрасно сориентировала нас не только по историческим местам, но и по местной кухне. Рассказала кучу интересностей про город и уклад местных жителей. Видовые площадки просто огонь, знает шикарные места!
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И
Ирина
Меня провела по Владивостоку экскурсовад Марина. Прекрасная девушка! Было очень здорово и интересно, объехали много мест, посмотрели на Владивосток с разных сторон. Прогулялись по колено в воде до маяка, это читать дальшеуменьшить
был отдельный восторг) За прогулку до маяка очень благодарна Марине. Экскурсия очень понравилась. У меня было мало времени, чтобы познакомиться с Владивостоком и эта экскурсия, на мой взгляд, охватывает много достопримечательностей и топовых видов Владивостока.