Знакомство с Владивостоком в октябре

Завораживающий тур по Приморью

5
3 отзыва
Завораживающий тур по Приморью.

Вы познакомитесь с историей основания города, сможете насладиться видами города, посетить музеи, прогуляться по старым улочкам Владивостока, а так же посетите Сафари-парк.

Мы объединили все самое интересное вокруг Владивостока в одну программу, чтобы показать вам и город и крепость и море.
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Знакомство с Владивостоком в октябре
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт

Что вас ожидает 🤩

Остров Русский
Остров Русский
Посетим полностью закрытый до 90-х гг. остров и посмотрим на береговые батареи Владивостокской крепости
Город-порт
Город-порт
Узнаем историю Владивостока и посетим его главные достопримечательности, в том числе знаменитые мосты
Сафари-парк
Сафари-парк
Сможем наблюдать животных без решеток, рвов и стекол в одном из лучших зоопарков мира
Форт Владивостока
Форт Владивостока
Пройдем около 1,5 км под землей и увидим огромную тоннельную казарму на 400 человек
Морская прогулка
Морская прогулка
Вдохновимся панорамами морского города, а после захода солнца нас ждут ночные огни Владивостока

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Вы приезжаете во Владивосток и добираетесь до гостиницы:

  • самостоятельно;
  • заказав трансфер к указанному Вами времени с ж/д вокзала или аэропорта (заказ заранее).

ВАЖНО! Время заселения в гостиницу – 14:00, поэтому размещение возможно после окончания экскурсионной программы. До заселения можете оставить свой багаж в камере хранения отеля.

14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00-18:00 – обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.

Возвращение в центр города ориентировочно к 18 часам.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация. В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

  • парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных зверей и птиц.

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Прибытие во Владивосток в центр города ориентировочно в 20:00.

Питание: кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

За дополнительную плату: посещение парка львов. Стоимость входного билета (цена может корректироваться в течение сезона): взрослые (с 14 лет) – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
3 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00-14:00 – экскурсия на остров Русский.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.

Возвращение в центр города ориентировочно к 14 часам.

По окончании экскурсии возможно посещение университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение океанариума (входной билет за дополнительную плату – 1200-1400 руб., дети от 5 до 14 лет – 700-800 руб., цена может корректироваться в течение сезона). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется!

Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
4 день

Экскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсия

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00-16:30 (17:00) - экскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости.

Форт №7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Одевайте тёплые вещи!

17:40 – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.

18:00-20:00 – морская экскурсия на катере с экскурсоводом.

Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов.

Морские панорамы вечернего Владивостока обеспечены!

Экскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсияЭкскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсияЭкскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсияЭкскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсияЭкскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсияЭкскурсия на Форт №7 Владивостокской крепости и морская экскурсия
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

За дополнительную плату (по желанию): экскурсия на мыс Тобизина с 9:00 до 14:00 – 1700 руб.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

В акции кэшбэка участвуют гостиницы: “Моряк”, “Версаль”, “Экватор”, “AZIMUT Владивосток”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер3-местный номер1-местный номер

Моряк 2*

стандартный номер

19 85021 85027 350

Версаль 3*

стандартный номер

26 650-36 250

Экватор 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

30 25026 65045 850

AZIMUT Владивосток 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

34 55032 40043 650

Варианты проживания

AZIMUT Сити Отель Владивосток

4 ночи

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.

На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

Завтрак «шведский стол» входит в стоимость.

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Гостиница «Экватор»

4 ночи

Гостиница «Экватор» располагается в самом сердце Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол», который входит в стоимость.

Расстояние до аэропорта – 40 км, на такси – 50-65 минут. От аэропорта до центра города курсирует аэроэкспресс.

До ж/д вокзала – 1,5 км, на такси – 10 минут. До Центральной площади – 10 минут пешком.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Отель «Версаль»

4 ночи

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км, дорога на такси займет около часа. От аэропорта до центра города курсирует аэроэкспресс.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

Гостиница «Моряк»

4 ночи

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, в других – душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни.

Завтрак включен в стоимость. Депозит за номер 1000 рублей.

В 10 минутах ходьбы останавливаются автобусы, следующие в аэропорт Владивостока. Предоставляются услуги трансфера.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранного уровня (4 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание (обеды и ужины)
  • Трансфер аэропорт – отель (2 000 руб.)
  • Трансфер отель – аэропорт (1 500 руб.)
  • Дополнительные ночи проживания (под запрос)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию):посещение парка львов: (взрослые – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно)посещение океанарума (взрослые – 1200-1400 руб., дети от 5 до 14 лет – 700-800 руб., цена может корректироваться в течение сезона)экскурсия на мыс Тобизина (1 700 руб.).
  • Посещение парка львов: (взрослые – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно)
  • Посещение океанарума (взрослые – 1200-1400 руб., дети от 5 до 14 лет – 700-800 руб., цена может корректироваться в течение сезона)
  • Экскурсия на мыс Тобизина (1 700 руб.)
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12°C.

При посещении экскурсии на Форт №7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Откуда начинаются экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс-оповещение с телефоном гида! Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

На автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры).

На морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади).

Особенности тура-конструктора

Наши туры – конструктор! Туры состоят из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонованы по транспортной схеме и проживанию. Это означает, что у туристов не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. Это обстоятельство возлагает ответственность за свое путешествие на участников. Если есть вопросы, их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам или местным жителям. Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или WhatsApp. Туристы должны не лениться и читать сообщения от организаторов, что не понятно – спрашивать. Вы можете быть уверены, что мы не забудем про Вас, но свое свободное от экскурсий время туристы организуют сами.

На экскурсиях по городу Владивостоку в составе группы может быть 40 человек, на природных приключенческих турах – 3-10 человек.

Есть ли ограничения по возрасту?

Возрастных ограничений нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 авг 2022
Все было хорошо организовано.
Г
16 авг 2022
В очередной раз я поехала с Большой страной и снова осталась очень довольна! Тур "Японское море и Владивосток" - это максимальные впечатления от Приморского края в кратчайшие сроки. Этот тур сильно отличался от других бОльшей степенью свободы - можно было самостоятельно забронировать отель и брать дополнительные экскурсии, чем я и воспользовалась в полной мере. Немного смущало, что и питание в экскурсиях на весь день нужно покупать самой, но по факту оказалось, что проблема решается просто.
Тур очень познавательный и достаточно активный, в августе во всех поездках к морю мы купались. Все гиды от принимающей стороны были просто великолепные!! Я приехала на 1 день раньше и успела попасть на гастрономическую экскурсию, которую оплатила заранее в БС, поэтому поездка получилась еще и вкусной))
Горячо рекомендую этот тур!!
М
16 авг 2022
Благодарим компанию "Большая страна" за прекрасно организованный тур. Все запланированные экскурсии проведены чётко и без накладок.

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