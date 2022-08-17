2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация. В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;

парк хищных зверей и птиц.

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Прибытие во Владивосток в центр города ориентировочно в 20:00.

Питание: кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

За дополнительную плату: посещение парка львов. Стоимость входного билета (цена может корректироваться в течение сезона): взрослые (с 14 лет) – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно.