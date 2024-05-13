Туры на остров Русский

Найдено 6 туров в категории «Остров русский» во Владивостоке, цены от 21 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
  • Д
    Данькина
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
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    маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга.

  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто.
    Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто
  • Е
    Елена
    18 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Были в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, в оговорённое время. Высококвалифицированные и
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    доброжелательные экскурсоводы и турлидеры, а также водители различных транспортных средств. Повезло, подобралась отличная команда экскурсантов со многих уголков России! Десять дней в Приморье пролетели! Трекинги на островах не тяжелые и интересные, подходят для возрастных туристов. Великолепнейшая природа, красивейшее море, вкуснейшие морепродукты, гостеприимные местные жители, креативный Владивосток и конечно же история освоения и владения, защиты Востока страны! Большое спасибо организаторам!

    Были в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, в
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Добрый вечер, поездка прошла отлично, тур очень хороший, спасибо☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров русский»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Остров русский" можно забронировать 6 авторских туров от 21 100 до 91 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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