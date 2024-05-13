О Ольга Владивосток - город у океана. Осенний отдых Большое спасибо организаторам!

Т Татьяна Владивосток - город у океана. Осенний отдых Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.

Г Галина Владивосток - город у океана. Осенний отдых Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.

Е Елена Знакомство с Владивостоком Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄

Д Данькина Знакомство с Владивостоком Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!

А Анна Знакомство с Владивостоком читать дальше маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга. Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский

В Владимир Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам

Т Татьяна Отпуск в Приморье Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто.

Е Елена Отпуск в Приморье читать дальше доброжелательные экскурсоводы и турлидеры, а также водители различных транспортных средств. Повезло, подобралась отличная команда экскурсантов со многих уголков России! Десять дней в Приморье пролетели! Трекинги на островах не тяжелые и интересные, подходят для возрастных туристов. Великолепнейшая природа, красивейшее море, вкуснейшие морепродукты, гостеприимные местные жители, креативный Владивосток и конечно же история освоения и владения, защиты Востока страны! Большое спасибо организаторам! Были в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, в оговорённое время. Высококвалифицированные и