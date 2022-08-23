Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами

2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

14:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 Выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация.

15:30 Прибытие в Шкотовский район.

15:30 – 18:30 Экскурсия по Сафари-парку в 2 вольера:

парк тигров, парк леопардов, парк медведей и пятнистых оленей;

парк хищных и парк птиц;

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток в центр города ориентировочно в 20:00.

За дополнительную плату: посещение парка львов.