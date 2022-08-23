Знакомство с Владивостоком

Экскурсионный тур «Знакомство с Владивостоком» на 5 дней

5
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Ближайшие даты:
26
сен
3
окт
10
окт
17
окт

Описание

Завораживающий тур по Приморью. Вы познакомитесь с историей основания города, сможете насладиться видами города, посетить музеи, прогуляться по старым улочкам Владивостока, а так же посетите Сафари-парк. Мы объединили все самое интересное вокруг Владивостока в одну программу, чтобы показать вам и город и крепость и море.

Преимущества этого путешествия:

  • прикосновение к истории – узнате историю Владивостока и посетите главные достопримечательности города;
  • возьмете кусочек Приморья с собой – после этого тура у Вас остануться на память потрясающие снимки отдыха;
  • узнаете поближе мир дикой природы – Вы посетите Сафари-парк, где люди и дикие животные находятся на одной территории без барьеров.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами

Прибытие во Владивосток.

Размещение в гостинице.

ВАЖНО! Время заселения в гостиницу – 14:00, поэтому размещение возможно после окончания экскурсионной программы.

До заселения можете оставить свой багаж в камере хранения отеля.

14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.

Возвращение в центр города к 18 часам.

Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостамиОбзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостамиОбзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостамиОбзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами
2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

14:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 Выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация.

15:30 Прибытие в Шкотовский район.

15:30 – 18:30 Экскурсия по Сафари-парку в 2 вольера:

  • парк тигров, парк леопардов, парк медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных и парк птиц;

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток в центр города ориентировочно в 20:00.

За дополнительную плату: посещение парка львов.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
3 день

Золотой мост - Русский мост - остров Русский - Новосильцевская батарея - Форт Поспелова

Завтрак в гостинице.

10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции

10:00 – 14:00 экскурсия на остров Русский.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за дополнительную плату, цена может корректироваться в течение сезона). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется!

Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

Золотой мост - Русский мост - остров Русский - Новосильцевская батарея - Форт ПоспеловаЗолотой мост - Русский мост - остров Русский - Новосильцевская батарея - Форт ПоспеловаЗолотой мост - Русский мост - остров Русский - Новосильцевская батарея - Форт ПоспеловаЗолотой мост - Русский мост - остров Русский - Новосильцевская батарея - Форт Поспелова
4 день

Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости и морская экскурсия

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – 16:30 (17:00) - экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.

Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Одевайте тёплые вещи!

17:40 – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.

18:00 – 20:00 – морская экскурсия на катере с экскурсоводом.

Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов. Морские панорамы вечернего Владивостока!

5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

В связи с большой загруженностью гостиниц во Владивостоке до 12 сентября мест в гостиниц нет, предлагается экскурсионная программа без проживания, стоимость – 9 850 руб. с человека.

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ГостиницаДействие цены2-местный номерТретий в номере1-местный номер

Хостел в центре

(без завтрака)

май-сентябрь16 800-23 700

Мини-отель

(без завтрака)

май,

с 10.09 по 30.09.2022

18 100-26 350
июнь – август19 300-28 750

Моряк 2*

стандартный номер

май,

с 16.09 по 30.09.2022

19 850-27 350
01.06 – 15.07.202221 850-31 350
16.07 – 16.09.202223 600-33 350

Версаль 3*

стандартный номер

май-июль26 650-36 250
1-15 августа 202232 650-45 850

Экватор 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

май25 45019 85033 850
июнь – июль27 85019 85041 050
август – сентябрь30 25019 85045 850

AZIMUT-Владивосток 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

май – июнь29 600-37 950
июль – сентябрь34 55029 15043 650

Стоимость тура на октябрь, на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер3-местный номер1-местный номер

Моряк 2*

стандартный номер

19 85021 85027 350

Версаль 3*

стандартный номер

26 650-36 250

Экватор 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

30 25026 65045 850

AZIMUT-Владивосток 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

34 55032 40043 650

Варианты проживания

Азимут Отель Владивосток

4 ночи

Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.

Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.

В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.

Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Гостиница «Экватор»

4 ночи

Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.

Преимущества гостиницы:

  • гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
  • обновленные номера - в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
  • по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
  • в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Отель «Версаль»

4 ночи

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

Хостел «SUPERSTAR»

4 ночи

Хостел Superstar расположен во Владивостоке, в 3,3 км от сопки Орлиное Гнездо. К услугам гостей номера с кондиционером и общий лаундж. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах обустроена гостиная зона.

Бухта Золотой Рог находится в 6 км от гостевого дома Superstar. Расстояние до международного аэропорта Владивостока (Кневичи) составляет 39 км.

Хостел «SUPERSTAR»Хостел «SUPERSTAR»Хостел «SUPERSTAR»Хостел «SUPERSTAR»Хостел «SUPERSTAR»Хостел «SUPERSTAR»Хостел «SUPERSTAR»

Мини-отель

4 ночи

Мини-отель – это один из маленьких отельчиков в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере, без завтрака. Но рядом на улице много кафе, где можно позавтракать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранного уровня (4 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания (при проживании в мини-отеле или хостеле, тура без проживания завтраки не входят в стоимость)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание
  • Трансфер аэропорт – отель – 2 000 руб.
  • Трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб.
  • Дополнительные экскурсии (по желанию):посещение парка львов:взрослые – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно. посещение Океанариумаэкскурсия на мыс Тобизина
  • Посещение парка львов:
  • Взрослые – 400 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб., до 3-х лет – бесплатно.
  • Посещение Океанариума
  • Экскурсия на мыс Тобизина
  • Дополнительные ночи проживания (под запрос)
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Откуда начинаются экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс-оповещение с телефоном гида! Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры)

На морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади)

Особенности тура-конструктора

Наши туры – конструктор! Туры состоят из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонованы по транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у туристов не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На экскурсиях по городу Владивостоку в составе группы может быть 40 человек, на природных приключенческих турах – 3-10 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера… Но это обстоятельство возлагает на участников ответственность за свое путешествие. Все россияне, путешествуют по родной стране! Смелее! Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или whats- app! Туристы должны не лениться, читать! Что не понятно спрашивать! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про туристов. Но свое свободное от экскурсий время – туристы организуют сами! Дальний Восток – открытый, демократичный, дружелюбный! Всем понравится!

Есть ли ограничения по возрасту?

Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 авг 2022
Тур прошёл замечательно, нам все понравилось!
Е
21 авг 2022
Замечательный тур! Владивосток очень красивый город с удивительной историей и неповторимой архитектурой! Ну и конечно, море! Теплое, яркое и необъятное!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
4 авг 2022
Необыкновенно прекрасный город, красивый и трудолюбивый. Каждый житель должен в нем обязательно побывать.

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