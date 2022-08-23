Завораживающий тур по Приморью. Вы познакомитесь с историей основания города, сможете насладиться видами города, посетить музеи, прогуляться по старым улочкам Владивостока, а так же посетите Сафари-парк. Мы объединили все самое интересное вокруг Владивостока в одну программу, чтобы показать вам и город и крепость и море.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие во Владивосток.
Размещение в гостинице.
ВАЖНО! Время заселения в гостиницу – 14:00, поэтому размещение возможно после окончания экскурсионной программы.
До заселения можете оставить свой багаж в камере хранения отеля.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.
Возвращение в центр города к 18 часам.
Завтрак в гостинице.
14:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 Выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация.
15:30 Прибытие в Шкотовский район.
15:30 – 18:30 Экскурсия по Сафари-парку в 2 вольера:
Здесь содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток в центр города ориентировочно в 20:00.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Завтрак в гостинице.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
10:00 – 14:00 экскурсия на остров Русский.
Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за дополнительную плату, цена может корректироваться в течение сезона). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется!
Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.
Завтрак в гостинице.
14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 – 16:30 (17:00) - экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.
Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Одевайте тёплые вещи!
17:40 – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.
18:00 – 20:00 – морская экскурсия на катере с экскурсоводом.
Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов. Морские панорамы вечернего Владивостока!
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
В связи с большой загруженностью гостиниц во Владивостоке до 12 сентября мест в гостиниц нет, предлагается экскурсионная программа без проживания, стоимость – 9 850 руб. с человека.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|Третий в номере
|1-местный номер
Хостел в центре
(без завтрака)
|май-сентябрь
|16 800
|-
|23 700
Мини-отель
(без завтрака)
май,
с 10.09 по 30.09.2022
|18 100
|-
|26 350
|июнь – август
|19 300
|-
|28 750
Моряк 2*
стандартный номер
май,
с 16.09 по 30.09.2022
|19 850
|-
|27 350
|01.06 – 15.07.2022
|21 850
|-
|31 350
|16.07 – 16.09.2022
|23 600
|-
|33 350
Версаль 3*
стандартный номер
|май-июль
|26 650
|-
|36 250
|1-15 августа 2022
|32 650
|-
|45 850
Экватор 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|май
|25 450
|19 850
|33 850
|июнь – июль
|27 850
|19 850
|41 050
|август – сентябрь
|30 250
|19 850
|45 850
AZIMUT-Владивосток 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
|май – июнь
|29 600
|-
|37 950
|июль – сентябрь
|34 550
|29 150
|43 650
|Гостиница
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
Моряк 2*
стандартный номер
|19 850
|21 850
|27 350
Версаль 3*
стандартный номер
|26 650
|-
|36 250
Экватор 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|30 250
|26 650
|45 850
AZIMUT-Владивосток 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
|34 550
|32 400
|43 650
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.
Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.
Преимущества гостиницы:
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
Хостел Superstar расположен во Владивостоке, в 3,3 км от сопки Орлиное Гнездо. К услугам гостей номера с кондиционером и общий лаундж. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах обустроена гостиная зона.
Бухта Золотой Рог находится в 6 км от гостевого дома Superstar. Расстояние до международного аэропорта Владивостока (Кневичи) составляет 39 км.
Мини-отель – это один из маленьких отельчиков в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере, без завтрака. Но рядом на улице много кафе, где можно позавтракать.
При посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс-оповещение с телефоном гида! Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры)
На морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади)
Наши туры – конструктор! Туры состоят из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонованы по транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у туристов не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На экскурсиях по городу Владивостоку в составе группы может быть 40 человек, на природных приключенческих турах – 3-10 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера… Но это обстоятельство возлагает на участников ответственность за свое путешествие. Все россияне, путешествуют по родной стране! Смелее! Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или whats- app! Туристы должны не лениться, читать! Что не понятно спрашивать! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про туристов. Но свое свободное от экскурсий время – туристы организуют сами! Дальний Восток – открытый, демократичный, дружелюбный! Всем понравится!
Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.