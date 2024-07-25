Море в заходящих лучах солнца и город в ночных огнях - великолепное зрелище.
И его стоит оценить своими глазами! Вы увидите визитные карточки Владивостока - Русский мост, бухту Золотой Рог, Токаревский
И его стоит оценить своими глазами! Вы увидите визитные карточки Владивостока - Русский мост, бухту Золотой Рог, Токаревский
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Восхитительные виды заката
- 🛥️ Увлекательная прогулка на катере
- 🏙️ Знакомство с достопримечательностями
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 👨✈️ Опытный капитан и гид
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Что можно увидеть
- Русский мост
- Золотой мост
- Токаревский маяк
- Маяк Басаргина
- Маяк Скрыплёва
- Бухта Золотой Рог
- Набережная ДВФУ
- Корабельная набережная
- Набережная Цесаревича
Описание водной прогулки
Встретимся в яхт-клубе: вы пройдёте небольшой инструктаж, а затем отправимся в путешествие по водной глади. Будем любоваться достопримечательностями, сделаем несколько остановок для фото и купания. И конечно, встретим закат!
Вы увидите с воды:
- три маяка: Басаргина — самый «молодой», Скрыплёва — самый старый и Токаревского — самый известный
- два моста: Золотой и Русский — визитные карточки Владивостока
- бухту Золотой рог — самое сердце города
- три набережные: ДВФУ, Корабельную и Цесаревича
А я расскажу о каждом месте, которое вы увидите, и поделюсь историей Владивостока — как самого города, так и его известных жителей.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере Yamaha SR–23, на борту есть спасательные жилеты
- С вами будет опытный капитан и гид
- На борт можно взять закуски и напитки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Катерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владивостоке
Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Татьяна, я — организатор морских приключений во Владивостоке. 13 лет назад приехала сюда и окончательно и бесповоротно влюбилась в этот город у моря.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
25 июл 2024
Хотели бы оставить отзыв о морской прогулке 25.07! Хоть немного нас и не радовала погода, но прогулка получилась максимально комфортная, благодаря слаженной работе капитана Андрея и гида Татьяны! Очень интересно было слушать Татьяну, видно сразу, что человек любит свое дело🫶обязательно вернёмся ещё и будем советовать друзьям🫶
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