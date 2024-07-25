Море в заходящих лучах солнца и город в ночных огнях - великолепное зрелище.И его стоит оценить своими глазами! Вы увидите визитные карточки Владивостока - Русский мост, бухту Золотой Рог, Токаревский

маяк - и узнаете, чем они примечательны. Понаблюдаете за жизнью портового города с воды. И конечно, насладитесь яркими красками заката. Встретимся в яхт-клубе: вы пройдёте небольшой инструктаж, а затем отправимся в путешествие по водной глади. Будем любоваться достопримечательностями, сделаем несколько остановок для фото и купания. И конечно, встретим закат! Вы увидите с воды: три маяка: Басаргина - самый «молодой», Скрыплёва - самый старый и Токаревского - самый известный; два моста: Золотой и Русский - визитные карточки Владивостока; бухту Золотой рог - самое сердце города; три набережные: ДВФУ, Корабельную и Цесаревича. А я расскажу о каждом месте, которое вы увидите, и поделюсь историей Владивостока - как самого города, так и его известных жителей. Прогулка проходит на катере Yamaha SR-23, на борту есть спасательные жилеты. С вами будет опытный капитан и гид. На борт можно взять закуски и напитки

Описание водной прогулки

Встретимся в яхт-клубе: вы пройдёте небольшой инструктаж, а затем отправимся в путешествие по водной глади. Будем любоваться достопримечательностями, сделаем несколько остановок для фото и купания. И конечно, встретим закат!

Вы увидите с воды:

три маяка: Басаргина — самый «молодой», Скрыплёва — самый старый и Токаревского — самый известный

два моста: Золотой и Русский — визитные карточки Владивостока

бухту Золотой рог — самое сердце города

три набережные: ДВФУ, Корабельную и Цесаревича

А я расскажу о каждом месте, которое вы увидите, и поделюсь историей Владивостока — как самого города, так и его известных жителей.

Организационные детали