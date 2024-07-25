Золотой час Владивостока: прогулка на катере

Отправьтесь в увлекательное путешествие по водам Владивостока, любуясь маяками, мостами и набережными. Встретим закат и сделаем остановки для фото и купания
Море в заходящих лучах солнца и город в ночных огнях - великолепное зрелище.

И его стоит оценить своими глазами! Вы увидите визитные карточки Владивостока - Русский мост, бухту Золотой Рог, Токаревский
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маяк - и узнаете, чем они примечательны. Понаблюдаете за жизнью портового города с воды. И конечно, насладитесь яркими красками заката.

Встретимся в яхт-клубе: вы пройдёте небольшой инструктаж, а затем отправимся в путешествие по водной глади. Будем любоваться достопримечательностями, сделаем несколько остановок для фото и купания.

И конечно, встретим закат! Вы увидите с воды: три маяка: Басаргина - самый «молодой», Скрыплёва - самый старый и Токаревского - самый известный; два моста: Золотой и Русский - визитные карточки Владивостока; бухту Золотой рог - самое сердце города; три набережные: ДВФУ, Корабельную и Цесаревича.

А я расскажу о каждом месте, которое вы увидите, и поделюсь историей Владивостока - как самого города, так и его известных жителей. Прогулка проходит на катере Yamaha SR-23, на борту есть спасательные жилеты. С вами будет опытный капитан и гид. На борт можно взять закуски и напитки

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌅 Восхитительные виды заката
  2. 🛥️ Увлекательная прогулка на катере
  3. 🏙️ Знакомство с достопримечательностями
  4. 📸 Возможность сделать уникальные фото
  5. 👨‍✈️ Опытный капитан и гид
Золотой час Владивостока: прогулка на катере
Золотой час Владивостока: прогулка на катере
Золотой час Владивостока: прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Что можно увидеть

  • Русский мост
  • Золотой мост
  • Токаревский маяк
  • Маяк Басаргина
  • Маяк Скрыплёва
  • Бухта Золотой Рог
  • Набережная ДВФУ
  • Корабельная набережная
  • Набережная Цесаревича

Описание водной прогулки

Встретимся в яхт-клубе: вы пройдёте небольшой инструктаж, а затем отправимся в путешествие по водной глади. Будем любоваться достопримечательностями, сделаем несколько остановок для фото и купания. И конечно, встретим закат!

Вы увидите с воды:

  • три маяка: Басаргина — самый «молодой», Скрыплёва — самый старый и Токаревского — самый известный
  • два моста: Золотой и Русский — визитные карточки Владивостока
  • бухту Золотой рог — самое сердце города
  • три набережные: ДВФУ, Корабельную и Цесаревича

А я расскажу о каждом месте, которое вы увидите, и поделюсь историей Владивостока — как самого города, так и его известных жителей.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере Yamaha SR–23, на борту есть спасательные жилеты
  • С вами будет опытный капитан и гид
  • На борт можно взять закуски и напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Катерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
25 июл 2024
Хотели бы оставить отзыв о морской прогулке 25.07! Хоть немного нас и не радовала погода, но прогулка получилась максимально комфортная, благодаря слаженной работе капитана Андрея и гида Татьяны! Очень интересно было слушать Татьяну, видно сразу, что человек любит свое дело🫶обязательно вернёмся ещё и будем советовать друзьям🫶

Входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковВечерниеЛетниеВыездныеНа выходныеРомантическиеРечные прогулкиЗолотой мостМостыТокаревский маякКруизы однодневныеНа катере

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