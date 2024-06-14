Вы отправитесь на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомитесь с его историей, богатой флорой и фауной. Представьте: кристально чистая вода, крики чаек и редкие дальневосточные животные прямо перед вами. Вы подойдёте к тюленям максимально близко — опытный капитан поможет с этим. Вау-эмоции обеспечены!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите несколько локаций:

Камни Унковского, на которых расположено лежбище тюленей ларг

Кекуры Пять Пальцев, где обитают сивучи

Бухты Наездник и Юго-Восточная, в чистых водах которых можно искупаться

Бухта Мраморная на острове Путятин, где вы отыщите зелёные камешки на память

Мы расскажем про золотодобытчиков и заготовителей морской капусты, из-за которых началась Манзовская война. Покажем, как пасутся стада пятнистых оленей, которых на Аскольде очень много. И будем снимать ваше путешествие с квадрокоптера — после поездки вы получите атмосферные фото и видео.

Также по желанию можно высадиться на остров Аскольд — исследовать его заброшенные уголки, маяки и скалы, полюбоваться пейзажами и увидеть, где гнездится многотысячная колония чернохвостой чайки.

Организационные детали