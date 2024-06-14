Вы отправитесь на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомитесь с его историей, богатой флорой и фауной. Представьте: кристально чистая вода, крики чаек и редкие дальневосточные животные прямо перед вами. Вы подойдёте к тюленям максимально близко — опытный капитан поможет с этим. Вау-эмоции обеспечены!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите несколько локаций:
- Камни Унковского, на которых расположено лежбище тюленей ларг
- Кекуры Пять Пальцев, где обитают сивучи
- Бухты Наездник и Юго-Восточная, в чистых водах которых можно искупаться
- Бухта Мраморная на острове Путятин, где вы отыщите зелёные камешки на память
Мы расскажем про золотодобытчиков и заготовителей морской капусты, из-за которых началась Манзовская война. Покажем, как пасутся стада пятнистых оленей, которых на Аскольде очень много. И будем снимать ваше путешествие с квадрокоптера — после поездки вы получите атмосферные фото и видео.
Также по желанию можно высадиться на остров Аскольд — исследовать его заброшенные уголки, маяки и скалы, полюбоваться пейзажами и увидеть, где гнездится многотысячная колония чернохвостой чайки.
Организационные детали
- От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле (Nissan Note, Toyota Rush, Toyota Allion, Suzuki Escudo или другом). Дорога в одну сторону займёт около 2 часов.
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле в обе стороны, поездка на катере, сопровождение гида и капитана, фото и видео с квадрокоптера
- В случае неблагоприятной погоды мы предложим перенести экскурсию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 23 туристов
Привет! Меня зовут Максим. Популяризирую туризм в Приморском крае с 2014 года. Много лет изучал Приморье, посетил все его отдалённые и живописнейшие уголки. Вместе с командой гидов, влюблённых в Приморье,Задать вопрос
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