Романтические экскурсии по Владивостоку

Найдено 16 экскурсий в категории «Романтические» во Владивостоке, цены от 3 060 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500 за всё до 3 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800 за всё до 3 чел.
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000 за человека
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000 за всё до 3 чел.
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами
Начало: у вашего отеля
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
30 000 за всё до 6 чел.
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406 за всё до 4 чел.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
🚗 На машине
Сёрфинг
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000 за всё до 6 чел.
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: у вашего отеля
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
31 000 за всё до 3 чел.
Владивосток: природа, история, морепродукты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Владивосток: природа, история, морепродукты
Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808 за всё до 10 чел.
Остров Русский на лодке
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову
  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Всё отлично.
  • К
    Константин
    24 мая 2024
    Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
    Это было чудесно. Александра с коллегой были чудо как заботливы, знающи и интеллигентны. Лучшая встреча рассвета за много лет!
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
    Большое спасибо Александру за такую интересную возможность, интересный рассказ и оперативное реагирование
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
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    познавательно) Сколько незабываемых впечатлений и эмоций мы получили от этой поездки-не передать словами! От всех локаций нашего путешествия просто дух захватывает! Милейшие нерпы, лежбище морских львов, птичий базар, косули- и это далеко не все! Отдельное спасибо нашему капитану Виталию-с ним было не страшно бороться с волнами, он профессионал своего дела, надежный и легкий в общении, а сколько историй рассказал!) Всем рекомендую данную экскурсию, она не просто стоит своих денег, она с лихвой окупается видами, впечатлениями, эмоциями, фото, новыми знаниями и проверкой своих возможностей! Спасибо за это замечательное приключение ❤️‍🔥 P.S. Не переживайте если у вас нет с собой ветрозащитных курток,рюкзаков и т. д.-ребята с радостью вам помогут и обо всем позаботятся😉

    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Спасибо за отлично проведенное время, впечатлений выше головы, будет что вспомнить💪💪💪👏👏
  • м
    марина
    10 мая 2024
    Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
    Одна из лучших экскурсий Приморья! Ехать далеко и часть пути проходит по сложной дороге. Но это того стоит! После городской
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    суеты попадаешь в безлюдный мир, когда вокруг только природа! Погода была не солнечная и периодически появлялся туман. Но из тумана появлялось необыкновенной красоты море, скалы, цветущие рододендроны. Это счастье- сидеть на берегу и слушать шум волн и ветра! Причудливые скалы, в которых можно увидеть очертания зверей и птиц! Здорово, когда никто не торопится, не подгоняет, а даёт возможность всё увидеть и потрогать. Огромное спасибо нашему гиду Владиславу за внимание, интересный рассказ, возможность погулять ногами! Отдельное восхищение ему, как водителю! Мы видели много плохих дорог, но его мастерство на дороге, которую дорогой назвать сложно, просто восхитило! Советую маршрут всем, кто любит природу! Спасибо Владиславу и за советы по дальнейшим маршрутам!!!!

  • А
    Анастасия
    27 апреля 2024
    К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
    Обращалась к Юрию в августе 2023 года. Получила незабываемые впечатления от экскурсии. Юрий интересно и с любовью рассказывал и показывал
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    красоты с Владивостока с моря, отдельно хочу отметить его профессионализм на воде - когда вышли в море погода начала немного портиться, а море - волноваться, но он с успехом с этим справился.

    Обращалась к Юрию в августе 2023 года. Получила незабываемые впечатления от экскурсии. Юрий интересно и сОбращалась к Юрию в августе 2023 года. Получила незабываемые впечатления от экскурсии. Юрий интересно и сОбращалась к Юрию в августе 2023 года. Получила незабываемые впечатления от экскурсии. Юрий интересно и с

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Романтические»

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  1. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  2. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
  3. Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
  4. Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
  5. Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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