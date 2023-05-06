Если посмотреть на карту Владивостока, вы увидите, какая у него извилистая береговая линия со множеством бухт, мысов. Поэтому здесь очень интересно передвигаться именно по воде, на катере. А до некоторых островов по-другому и не добраться! Я приглашаю вас в морское путешествие, чтобы увидеть 3 маяка, 2 вантовых моста, остров Русский с его скалистыми берегами и другие места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская прогулка

Я прокачу вас по местам, которые обязательно нужно увидеть во Владивостоке. Три старейших романтичных маяка, два парящих над водой вантовых моста, побережье острова Русский с его бухтами и мысами… Вы насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы, быть может, увидите морских животных и полюбуетесь пейзажами с особого ракурса — с воды. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.

Маршрут поездки

Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров

Мост Русский

Мыс Басаргина с одноимённым маяком

Остров и маяк Скрыплёва

Бухта Парис и Приморский океанариум

Бухта Аякс и кампус Дальневосточного федерального университета

Пролив Босфор Восточный

Бухта Новик, остров Папенберга

Остров Елены

Токаревский маяк

Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост

Набережная Цесаревича

Возврат в бухту Улисс

📸 + 🦐 + 🏊 По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.

Организационные детали