К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере

Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа

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Ответы на вопросы
Если посмотреть на карту Владивостока, вы увидите, какая у него извилистая береговая линия со множеством бухт, мысов. Поэтому здесь очень интересно передвигаться именно по воде, на катере.

А до некоторых островов по-другому и не добраться! Я приглашаю вас в морское путешествие, чтобы увидеть 3 маяка, 2 вантовых моста, остров Русский с его скалистыми берегами и другие места.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская прогулка
Я прокачу вас по местам, которые обязательно нужно увидеть во Владивостоке. Три старейших романтичных маяка, два парящих над водой вантовых моста, побережье острова Русский с его бухтами и мысами… Вы насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы, быть может, увидите морских животных и полюбуетесь пейзажами с особого ракурса — с воды. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.

Маршрут поездки

  • Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров
  • Мост Русский
  • Мыс Басаргина с одноимённым маяком
  • Остров и маяк Скрыплёва
  • Бухта Парис и Приморский океанариум
  • Бухта Аякс и кампус Дальневосточного федерального университета
  • Пролив Босфор Восточный
  • Бухта Новик, остров Папенберга
  • Остров Елены
  • Токаревский маяк
  • Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост
  • Набережная Цесаревича
  • Возврат в бухту Улисс

📸 + 🦐 + 🏊 По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.

Организационные детали

  • Это видовая поездка на скоростном катере без обязательных дополнительных расходов
  • На борту катера есть столик, скамейки, диваны и уборная внутри

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Катерная 6В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Острова
Остров русский
Популярные места
Мосты
Маяки
Приморский край
Токаревский маяк
На катере

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