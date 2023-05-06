Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Если посмотреть на карту Владивостока, вы увидите, какая у него извилистая береговая линия со множеством бухт, мысов. Поэтому здесь очень интересно передвигаться именно по воде, на катере.
А до некоторых островов по-другому и не добраться! Я приглашаю вас в морское путешествие, чтобы увидеть 3 маяка, 2 вантовых моста, остров Русский с его скалистыми берегами и другие места.
А до некоторых островов по-другому и не добраться! Я приглашаю вас в морское путешествие, чтобы увидеть 3 маяка, 2 вантовых моста, остров Русский с его скалистыми берегами и другие места.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🚤 Морская прогулка
Я прокачу вас по местам, которые обязательно нужно увидеть во Владивостоке. Три старейших романтичных маяка, два парящих над водой вантовых моста, побережье острова Русский с его бухтами и мысами… Вы насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы, быть может, увидите морских животных и полюбуетесь пейзажами с особого ракурса — с воды. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.
Маршрут поездки
- Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров
- Мост Русский
- Мыс Басаргина с одноимённым маяком
- Остров и маяк Скрыплёва
- Бухта Парис и Приморский океанариум
- Бухта Аякс и кампус Дальневосточного федерального университета
- Пролив Босфор Восточный
- Бухта Новик, остров Папенберга
- Остров Елены
- Токаревский маяк
- Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост
- Набережная Цесаревича
- Возврат в бухту Улисс
📸 + 🦐 + 🏊 По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.
Организационные детали
- Это видовая поездка на скоростном катере без обязательных дополнительных расходов
- На борту катера есть столик, скамейки, диваны и уборная внутри
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Катерная 6В
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид во Владивостоке
Привет! Меня зовут Юрий, я родился и живу во Владивостоке. Люблю свой город, особенно море и острова. У меня свой скоростной катер вместимостью до 10 человек. Покажу вам всю красоту островов залива Пера Великого, где мы можем встретить морских животных: нерп, сивучей, белух, реже — серого кита, косаток и дельфинов. А также много разнообразных морских птиц. У меня для вас есть разные программы от трёх часов, стоимостью от 22000 рублей.Задать вопрос
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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Острова
Остров русский
Популярные места
Мосты
Маяки
Приморский край
Токаревский маяк
На катере
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