Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Авторский тур во Владивостоке

Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками

Это путешествие на край русских земель от местного жителя Елены, которая знает здесь каждый уголок.

Вы увидите самые живописные места Приморья, насладитесь красотой бухт и необыкновенным цветом моря, подберетесь к старым маякам и расслабитесь на пляже.

У вас будет возможность попробовать свежие морепродукты и увидеть такие места, куда не так просто добраться.
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Ближайшие даты:
8
июл
15
июл
5
авг
12
авг
19
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вход на территорию действующих маяков, обозначенных в туре, запрещен по закону РФ — мы сможем лишь со стороны на них посмотреть и сделать крутые фото.

Берите с собой питьевую воду, также запаситесь как легкой, так и теплой одеждой — погода в Приморье может меняться. Не лишними будут палки для треккинга, крем от загара, защита от насекомых и фонарик.

Возможна небольшая корректировка маршрута в связи с погодными условиями, информацию выдаём перед поездкой.

Проживание. В первую ночь разместимся на базе отдыха «Зеленая сопка» в бухте «Витязь» (или другой аналогичный вариант). Размещение по 2-3 человека в комфортабельных домиках с удобствами. Вторая и третья ночи — на базе «Краббе» в домиках на 1-2 человека, душ и туалет общие на территории базы. Четвертая ночь — база отдыха «Рейд Паллада», уютные домики на 2-3 человека, туалет и душ общие. Пятая и шестая ночи — гостиница во Владивостоке, размещение по 2-3 человека, удобства в номере.

Питание. В программу включено трехразовое питание — это стандартное меню без права выбора. Все предпочтения вы можете озвучить лично на базе отдыха и договориться самостоятельно об отдельном меню.

Уровень сложности. Тур подходит для новичков и не требует специальной физической подготовки. У нас будут легкие треккинги и пешие прогулки — с ними справятся даже дети. Также по маршруту планируются длительные автомобильные переезды по бездорожью — если вас укачивает, не забудьте запастись необходимыми препаратами.

Программа тура по дням

1 день

Полуостров Гамова

Приезд и прогулка по бухте Орлинка. Встречаемся в аэропорту Владивостока и вместе едем на полуостров Гамова. Там у нас будет обед на базе отдыха в бухте Витязь. Подкрепившись, отправимся в бухту Орлинка, которая граничит с Дальневосточным морским заповедником. Вас ждет экскурсия и легкая пешая прогулка.

Усадьба и купание. Вернемся на базу отдыха, отдохнем и поужинаем. Можно прогуляться к старинной усадьбе предпринимателей-переселенцев XIX века Янковских или искупаться в бухте Витязь.

Полуостров ГамоваПолуостров ГамоваПолуостров Гамова
2 день

Полуостров Краббе

Маяк полуострова Краббе. Завтракаем и едем в бухту Теляковского — место с фантастическим сосновым лесом. Погуляем среди сосен, а потом отправимся к маяку Гамова. Затем доберемся до полуострова Краббе и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный вид на полуостров, маяк и живописные луга. Вы узнаете необычные факты об этом месте и познакомитесь с местными легендами.

Прогулка к Агатовой бухте. Заселимся на базу отдыха, немного отдохнем и поедем в Агатовую бухту, где находится знаменитое месторождение агатов. Нагулявшись, вернемся на базу и поужинаем. У вас будет свободное время: можно сходить на пляж и искупаться или самостоятельно погулять по окрестностям.

Полуостров КраббеПолуостров КраббеПолуостров КраббеПолуостров Краббе
3 день

Море, заповедник и целебные грязи

Морская прогулка. Программа сегодняшнего дня будет зависеть от погоды и вашего желания. После завтрака можно отправиться на автомобильную экскурсию по полуострову Краббе (входит в стоимость тура) или поехать на морскую экскурсию в заповедник и на остров Фуругельма (за дополнительную плату).

Целебные грязи. Вернемся на базу, пообедаем и помчим на внедорожниках в Новгородскую бухту с лечебными природными грязями. Получив свою порцию полезных веществ, вернемся на базу, поужинаем и отдохнем.

Море, заповедник и целебные грязиМоре, заповедник и целебные грязиМоре, заповедник и целебные грязи
4 день

Дорога на юго-восток

Три границы. Завтракаем и едем поселок Хасан. Это единственный населенный пункт России, граничащий с Северной Кореей. А еще здесь проходит граница с Китаем и есть необычный памятник трех границ — обязательно его посетим.

Коса Назимова. Пообедаем в кафе и поедем по косе Назимова на нашу базу отдыха. Заселимся, поужинаем и отдохнем. Можно самостоятельно прогуляться по побережью.

Дорога на юго-востокДорога на юго-востокДорога на юго-восток
5 день

Треккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку Брюса

После завтрака прокатимся по косе Назимова и осмотрим самые красивые видовые точки. Остановимся у маяка, погуляем, а потом отправимся в поселок Славянка. Там у нас будет обед и небольшой треккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку Брюса.

Нагулявшись, поедем во Владивосток. Заселимся в гостиницу, поужинаем и отдохнем.

Треккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку БрюсаТреккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку БрюсаТреккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку Брюса
6 день

Владивосток, Японское море и остров Русский

Завтракаем и выдвигаемся на остров Русский. Вы узнаете интересные факты из истории острова, полюбуетесь видами на Владивосток и Японское море. Пообедаем, вернемся во Владивосток и погуляем по городу. Вечером у нас будет совместный прощальный ужин, где можно будет поделиться своими впечатлениями от поездки.

Владивосток, Японское море и остров РусскийВладивосток, Японское море и остров РусскийВладивосток, Японское море и остров Русский
7 день

Отъезд

Сегодня полностью свободный день. У вас будет завтрак в гостинице, выселение из номеров до 12 часов. Если у вас вечерний рейс, можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта г. Владивостока на внедорожниках
  • Проживание на базах отдыха или гостиницах
  • Трехразовое питание
  • Трансфер по всему маршруту
  • Пешие экскурсии
  • Дети до 14 лет - 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владивостока и обратно
  • Доплата за размещение в одноместном номере
  • Дополнительные морские экскурсии в заповедник или на остров Фуругельма - 5000 руб. за человека
  • Прогулки на сапах
  • Покупка морепродуктов, сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владивостока
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажи

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