Это путешествие на край русских земель от местного жителя Елены, которая знает здесь каждый уголок. Вы увидите самые живописные места Приморья, насладитесь красотой бухт и необыкновенным цветом моря, подберетесь к старым маякам и расслабитесь на пляже. У вас будет возможность попробовать свежие морепродукты и увидеть такие места, куда не так просто добраться.

Описание

Организационные детали

Вход на территорию действующих маяков, обозначенных в туре, запрещен по закону РФ — мы сможем лишь со стороны на них посмотреть и сделать крутые фото.

Берите с собой питьевую воду, также запаситесь как легкой, так и теплой одеждой — погода в Приморье может меняться. Не лишними будут палки для треккинга, крем от загара, защита от насекомых и фонарик.

Возможна небольшая корректировка маршрута в связи с погодными условиями, информацию выдаём перед поездкой.