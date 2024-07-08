Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Вы увидите самые живописные места Приморья, насладитесь красотой бухт и необыкновенным цветом моря, подберетесь к старым маякам и расслабитесь на пляже.
У вас будет возможность попробовать свежие морепродукты и увидеть такие места, куда не так просто добраться.
июл
июл
авг
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вход на территорию действующих маяков, обозначенных в туре, запрещен по закону РФ — мы сможем лишь со стороны на них посмотреть и сделать крутые фото.
Берите с собой питьевую воду, также запаситесь как легкой, так и теплой одеждой — погода в Приморье может меняться. Не лишними будут палки для треккинга, крем от загара, защита от насекомых и фонарик.
Возможна небольшая корректировка маршрута в связи с погодными условиями, информацию выдаём перед поездкой.
Проживание. В первую ночь разместимся на базе отдыха «Зеленая сопка» в бухте «Витязь» (или другой аналогичный вариант). Размещение по 2-3 человека в комфортабельных домиках с удобствами. Вторая и третья ночи — на базе «Краббе» в домиках на 1-2 человека, душ и туалет общие на территории базы. Четвертая ночь — база отдыха «Рейд Паллада», уютные домики на 2-3 человека, туалет и душ общие. Пятая и шестая ночи — гостиница во Владивостоке, размещение по 2-3 человека, удобства в номере.
Питание. В программу включено трехразовое питание — это стандартное меню без права выбора. Все предпочтения вы можете озвучить лично на базе отдыха и договориться самостоятельно об отдельном меню.
Уровень сложности. Тур подходит для новичков и не требует специальной физической подготовки. У нас будут легкие треккинги и пешие прогулки — с ними справятся даже дети. Также по маршруту планируются длительные автомобильные переезды по бездорожью — если вас укачивает, не забудьте запастись необходимыми препаратами.
Программа тура по дням
Полуостров Гамова
Приезд и прогулка по бухте Орлинка. Встречаемся в аэропорту Владивостока и вместе едем на полуостров Гамова. Там у нас будет обед на базе отдыха в бухте Витязь. Подкрепившись, отправимся в бухту Орлинка, которая граничит с Дальневосточным морским заповедником. Вас ждет экскурсия и легкая пешая прогулка.
Усадьба и купание. Вернемся на базу отдыха, отдохнем и поужинаем. Можно прогуляться к старинной усадьбе предпринимателей-переселенцев XIX века Янковских или искупаться в бухте Витязь.
Полуостров Краббе
Маяк полуострова Краббе. Завтракаем и едем в бухту Теляковского — место с фантастическим сосновым лесом. Погуляем среди сосен, а потом отправимся к маяку Гамова. Затем доберемся до полуострова Краббе и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный вид на полуостров, маяк и живописные луга. Вы узнаете необычные факты об этом месте и познакомитесь с местными легендами.
Прогулка к Агатовой бухте. Заселимся на базу отдыха, немного отдохнем и поедем в Агатовую бухту, где находится знаменитое месторождение агатов. Нагулявшись, вернемся на базу и поужинаем. У вас будет свободное время: можно сходить на пляж и искупаться или самостоятельно погулять по окрестностям.
Море, заповедник и целебные грязи
Морская прогулка. Программа сегодняшнего дня будет зависеть от погоды и вашего желания. После завтрака можно отправиться на автомобильную экскурсию по полуострову Краббе (входит в стоимость тура) или поехать на морскую экскурсию в заповедник и на остров Фуругельма (за дополнительную плату).
Целебные грязи. Вернемся на базу, пообедаем и помчим на внедорожниках в Новгородскую бухту с лечебными природными грязями. Получив свою порцию полезных веществ, вернемся на базу, поужинаем и отдохнем.
Дорога на юго-восток
Три границы. Завтракаем и едем поселок Хасан. Это единственный населенный пункт России, граничащий с Северной Кореей. А еще здесь проходит граница с Китаем и есть необычный памятник трех границ — обязательно его посетим.
Коса Назимова. Пообедаем в кафе и поедем по косе Назимова на нашу базу отдыха. Заселимся, поужинаем и отдохнем. Можно самостоятельно прогуляться по побережью.
Треккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку Брюса
После завтрака прокатимся по косе Назимова и осмотрим самые красивые видовые точки. Остановимся у маяка, погуляем, а потом отправимся в поселок Славянка. Там у нас будет обед и небольшой треккинг к мысу Парящей Черепахи и маяку Брюса.
Нагулявшись, поедем во Владивосток. Заселимся в гостиницу, поужинаем и отдохнем.
Владивосток, Японское море и остров Русский
Завтракаем и выдвигаемся на остров Русский. Вы узнаете интересные факты из истории острова, полюбуетесь видами на Владивосток и Японское море. Пообедаем, вернемся во Владивосток и погуляем по городу. Вечером у нас будет совместный прощальный ужин, где можно будет поделиться своими впечатлениями от поездки.
Отъезд
Сегодня полностью свободный день. У вас будет завтрак в гостинице, выселение из номеров до 12 часов. Если у вас вечерний рейс, можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта г. Владивостока на внедорожниках
- Проживание на базах отдыха или гостиницах
- Трехразовое питание
- Трансфер по всему маршруту
- Пешие экскурсии
- Дети до 14 лет - 50 000 руб
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Владивостока и обратно
- Доплата за размещение в одноместном номере
- Дополнительные морские экскурсии в заповедник или на остров Фуругельма - 5000 руб. за человека
- Прогулки на сапах
- Покупка морепродуктов, сувениры и личные расходы