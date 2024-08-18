Приморье — это кладезь захватывающих дух пейзажей и достопримечательностей с богатой историей.Мы уделим время сердцу региона — Владивостоку, но большую часть тура посвятим исследованию столичных окрестностей.Вы изучите острова Русский, Аскольд

и Путятина — такие удивительные и разные клочки суши: первый известен мощной крепостью и фермой морепродуктов, второй привлекает заброшенной военной техникой, золотыми приисками, маяками и подземельями, а третий интересен благодаря лежбищу тюленей и озеру с лотосами. Несколько дней путешествия также пройдут в живописных локациях Дальневосточного морского заповедника, где вас ждут шикарные виды, катание на сапах, баня и вечера у костра.

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Полную сумму необходимо внести не позднее 30 дней до начала поездки. В случае невозможности участия в туре предоплата возвращается, только если вы найдёте замену на своё место.

Обратите внимание: маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Точную программу мы отправим за 10 дней до старта тура.

С собой в поездку нужно взять непромокаемую одежду и удобную обувь. Полный список необходимых вещей мы отправим за несколько дней до начала тура.