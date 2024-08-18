Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям

Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Приморье — это кладезь захватывающих дух пейзажей и достопримечательностей с богатой историей.

Мы уделим время сердцу региона — Владивостоку, но большую часть тура посвятим исследованию столичных окрестностей.

Вы изучите острова Русский, Аскольд
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и Путятина — такие удивительные и разные клочки суши: первый известен мощной крепостью и фермой морепродуктов, второй привлекает заброшенной военной техникой, золотыми приисками, маяками и подземельями, а третий интересен благодаря лежбищу тюленей и озеру с лотосами.

Несколько дней путешествия также пройдут в живописных локациях Дальневосточного морского заповедника, где вас ждут шикарные виды, катание на сапах, баня и вечера у костра.

Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Полную сумму необходимо внести не позднее 30 дней до начала поездки. В случае невозможности участия в туре предоплата возвращается, только если вы найдёте замену на своё место.

Обратите внимание: маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Точную программу мы отправим за 10 дней до старта тура.

С собой в поездку нужно взять непромокаемую одежду и удобную обувь. Полный список необходимых вещей мы отправим за несколько дней до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение в номерах в отелях во Владивостоке (1, 2, 7 ночи) и на территории Дальневосточного морского заповедника (3, 4 ночи), в экодомиках на туристической базе на острове Аскольд (5, 6 ночи). За доплату возможно одноместное проживание на всём маршруте.

Питание. В стоимость тура включены завтраки во все дни и трёхразовое питание за пределами города.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Променад по Владивостоку

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, где проведём две ночи. После размещения в номерах пообедаем, немного отдохнём и пойдём исследовать Владивосток. Отправимся на экскурсию в компании местного краеведа, осмотрим город с высоты, катаясь на фуникулёре, проводим закат и поужинаем в паназиатском кафе.

Променад по ВладивостокуПроменад по ВладивостокуПроменад по ВладивостокуПроменад по Владивостоку
2 день

Остров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктов

После завтрака поедем на остров Русский и сперва ненадолго окунёмся в прошлое. Тут раскинулась масштабная Владивостокская крепость. Это оборонительное сооружение входит в число самых укреплённых в мире, при этом с его территории не произведено ни одного выстрела.

Осмотрим военные постройки, органично вписанные в дальневосточные ландшафты, посетим труднодоступные и малоизвестные, но интересные локации. Совершим лёгкий треккинг к мысу Тобизина, одному из красивейших в России.

Затем доберёмся до отдалённой фермы морепродуктов в бухте Воевода. Путь будет пролегать через весь остров, поэтому по дороге нам удастся осмотреть заброшенные казармы царских времён, полупустые военные поселения, современные дома местных жителей.

По прибытии на место нас ждёт экскурсия: технолог проведёт нас в цеха, расскажет и покажет, как выращивают гребешков, мидий и устриц. Вы также узнаете, как здесь разводят особо ценных моллюсков — трепангов, или морских огурцов, и поймёте, зачем некоторые рискуют жизнью, пытаясь добыть этот деликатес.

Остров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктовОстров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктовОстров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктовОстров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктовОстров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктов
3 день

Прогулки по Дальневосточному морскому заповеднику

Утром освободим номера и отправимся в сторону Дальневосточного морского заповедника. Он обладает самой богатой по видовому разнообразию акваторией России и статусом международного биосферного резервата ЮНЕСКО.

Три ближайших дня проведём в уютном экоотеле на берегу Японского моря. Будем пробовать вкуснейшие блюда из местных продуктов, вечерами разводить костры и париться в бане.

Но главной нашей целью является исследование заповедной природы Дальнего Востока. Будем много гулять по территории резервата, рассматривая вековые сосны и лазурную воду, полюбуемся космическими пейзажами мыса Брюса и полуострова Гамова. Если позволит погода, позагораем, искупаемся или выйдем в море на сапах, чтобы изучить секретные уголки.

Прогулки по Дальневосточному морскому заповедникуПрогулки по Дальневосточному морскому заповедникуПрогулки по Дальневосточному морскому заповедникуПрогулки по Дальневосточному морскому заповеднику
4 день

Отдых вдали от суеты

Сегодняшняя программа повторяет программу третьего дня: будем гулять по Дальневосточному морскому заповеднику и отдыхать на территории отеля.

Отдых вдали от суетыОтдых вдали от суетыОтдых вдали от суетыОтдых вдали от суеты
5 день

Релакс в заповедных ландшафтах

Сегодняшняя программа повторяет программу четвертого дня: будем гулять по Дальневосточному морскому заповеднику и отдыхать на территории отеля.

Релакс в заповедных ландшафтахРелакс в заповедных ландшафтахРелакс в заповедных ландшафтахРелакс в заповедных ландшафтах
6 день

На катере к острову Аскольд

Позавтракаем и отправимся навстречу новым приключениям. За два дня мы исследуем на катере залив Петра Великого и откроем для себя головокружительные панорамы, богатую историю и дивный животный и растительный мир его островов.

Сегодняшний день посвятим суровому и неприступному острову Аскольд. Этот загадочный клочок суши с захватывающими дух пейзажами и безлюдными пляжами окутан туманами и сейчас необитаем: здесь нет постоянного населения, за исключением смотрителей старого маяка. Но так было не всегда: тут можно отыскать заброшенную военную технику, золотые прииски, подземелья. А ещё Аскольд — естественный питомник пятнистых оленей.

На острове есть туристическая база, где мы сегодня останемся ночевать. Разместимся в экодомиках, желающие смогут попариться в бане.

На катере к острову АскольдНа катере к острову АскольдНа катере к острову АскольдНа катере к острову Аскольд
7 день

Остров Путятина: лежбище тюленей, рыбалка, озеро с лотосами

Продолжим наше путешествие на катере по заливу Петра Великого и сегодня изучим остров Путятина. Полюбуемся изрезанными и окаймлёнными рифами берегами, рассмотрим отвесные скалы.

Посетим лежбище очаровательных тюленей — сивучей и ларг. Эти морские животные очень любопытны и не боятся подплывать к людям на расстояние вытянутой руки.

Порыбачим и попробуем добытый улов на обед. Далее продолжим гулять по острову. Дойдём до Гусиного озера, в августе укрытого розовым ковром цветущих лотосов. Тут можно отыскать дальневосточное чудо — редкий краснокнижный лотос Комарова, который распускается всего на несколько дней в году.

Вечером вернёмся во Владивосток и заселимся в отель. А прощальный ужин проведём в одном из лучших ресторанов города.

Остров Путятина: лежбище тюленей, рыбалка, озеро с лотосамиОстров Путятина: лежбище тюленей, рыбалка, озеро с лотосамиОстров Путятина: лежбище тюленей, рыбалка, озеро с лотосамиОстров Путятина: лежбище тюленей, рыбалка, озеро с лотосами
8 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера. Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше увлекательное приключение по Приморью завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет129 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта Владивостока
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусах, джипах и катерах
  • Проживание
  • Завтраки во все дни и трёхразовое питание за пределами города
  • Сопровождение русскоговорящим гидом, все активности и экскурсии по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билет во Владивосток и обратно
  • Обеды и ужины во Владивостоке
  • Доплата за одноместное размещение - 15 000₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Владивостока, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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