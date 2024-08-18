Мы уделим время сердцу региона — Владивостоку, но большую часть тура посвятим исследованию столичных окрестностей.
Вы изучите острова Русский, Аскольд
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Полную сумму необходимо внести не позднее 30 дней до начала поездки. В случае невозможности участия в туре предоплата возвращается, только если вы найдёте замену на своё место.
Обратите внимание: маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Точную программу мы отправим за 10 дней до старта тура.
С собой в поездку нужно взять непромокаемую одежду и удобную обувь. Полный список необходимых вещей мы отправим за несколько дней до начала тура.
Проживание. Двухместное размещение в номерах в отелях во Владивостоке (1, 2, 7 ночи) и на территории Дальневосточного морского заповедника (3, 4 ночи), в экодомиках на туристической базе на острове Аскольд (5, 6 ночи). За доплату возможно одноместное проживание на всём маршруте.
Питание. В стоимость тура включены завтраки во все дни и трёхразовое питание за пределами города.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Променад по Владивостоку
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, где проведём две ночи. После размещения в номерах пообедаем, немного отдохнём и пойдём исследовать Владивосток. Отправимся на экскурсию в компании местного краеведа, осмотрим город с высоты, катаясь на фуникулёре, проводим закат и поужинаем в паназиатском кафе.
Остров Русский: Владивостокская крепость, мыс Тобизина, ферма морепродуктов
После завтрака поедем на остров Русский и сперва ненадолго окунёмся в прошлое. Тут раскинулась масштабная Владивостокская крепость. Это оборонительное сооружение входит в число самых укреплённых в мире, при этом с его территории не произведено ни одного выстрела.
Осмотрим военные постройки, органично вписанные в дальневосточные ландшафты, посетим труднодоступные и малоизвестные, но интересные локации. Совершим лёгкий треккинг к мысу Тобизина, одному из красивейших в России.
Затем доберёмся до отдалённой фермы морепродуктов в бухте Воевода. Путь будет пролегать через весь остров, поэтому по дороге нам удастся осмотреть заброшенные казармы царских времён, полупустые военные поселения, современные дома местных жителей.
По прибытии на место нас ждёт экскурсия: технолог проведёт нас в цеха, расскажет и покажет, как выращивают гребешков, мидий и устриц. Вы также узнаете, как здесь разводят особо ценных моллюсков — трепангов, или морских огурцов, и поймёте, зачем некоторые рискуют жизнью, пытаясь добыть этот деликатес.
Прогулки по Дальневосточному морскому заповеднику
Утром освободим номера и отправимся в сторону Дальневосточного морского заповедника. Он обладает самой богатой по видовому разнообразию акваторией России и статусом международного биосферного резервата ЮНЕСКО.
Три ближайших дня проведём в уютном экоотеле на берегу Японского моря. Будем пробовать вкуснейшие блюда из местных продуктов, вечерами разводить костры и париться в бане.
Но главной нашей целью является исследование заповедной природы Дальнего Востока. Будем много гулять по территории резервата, рассматривая вековые сосны и лазурную воду, полюбуемся космическими пейзажами мыса Брюса и полуострова Гамова. Если позволит погода, позагораем, искупаемся или выйдем в море на сапах, чтобы изучить секретные уголки.
Отдых вдали от суеты
Сегодняшняя программа повторяет программу третьего дня: будем гулять по Дальневосточному морскому заповеднику и отдыхать на территории отеля.
Релакс в заповедных ландшафтах
Сегодняшняя программа повторяет программу четвертого дня: будем гулять по Дальневосточному морскому заповеднику и отдыхать на территории отеля.
На катере к острову Аскольд
Позавтракаем и отправимся навстречу новым приключениям. За два дня мы исследуем на катере залив Петра Великого и откроем для себя головокружительные панорамы, богатую историю и дивный животный и растительный мир его островов.
Сегодняшний день посвятим суровому и неприступному острову Аскольд. Этот загадочный клочок суши с захватывающими дух пейзажами и безлюдными пляжами окутан туманами и сейчас необитаем: здесь нет постоянного населения, за исключением смотрителей старого маяка. Но так было не всегда: тут можно отыскать заброшенную военную технику, золотые прииски, подземелья. А ещё Аскольд — естественный питомник пятнистых оленей.
На острове есть туристическая база, где мы сегодня останемся ночевать. Разместимся в экодомиках, желающие смогут попариться в бане.
Остров Путятина: лежбище тюленей, рыбалка, озеро с лотосами
Продолжим наше путешествие на катере по заливу Петра Великого и сегодня изучим остров Путятина. Полюбуемся изрезанными и окаймлёнными рифами берегами, рассмотрим отвесные скалы.
Посетим лежбище очаровательных тюленей — сивучей и ларг. Эти морские животные очень любопытны и не боятся подплывать к людям на расстояние вытянутой руки.
Порыбачим и попробуем добытый улов на обед. Далее продолжим гулять по острову. Дойдём до Гусиного озера, в августе укрытого розовым ковром цветущих лотосов. Тут можно отыскать дальневосточное чудо — редкий краснокнижный лотос Комарова, который распускается всего на несколько дней в году.
Вечером вернёмся во Владивосток и заселимся в отель. А прощальный ужин проведём в одном из лучших ресторанов города.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера. Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше увлекательное приключение по Приморью завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|129 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Владивостока
- Трансферы по маршруту на микроавтобусах, джипах и катерах
- Проживание
- Завтраки во все дни и трёхразовое питание за пределами города
- Сопровождение русскоговорящим гидом, все активности и экскурсии по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билет во Владивосток и обратно
- Обеды и ужины во Владивостоке
- Доплата за одноместное размещение - 15 000₽