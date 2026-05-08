Описание тура
Приморье — это место, где Россия встречается с океаном. Где за окнами современного города взмывают в небо мосты, а в получасе езды начинается дикая, почти нетронутая природа. Здесь можно завтракать в стильном ресторане с видом на бухту, а к обеду уже идти по тропе среди тайги, слыша крики чаек и шум прибоя.
Это край контрастов и ощущений. Скалы и белоснежные пляжи, острова и маяки, туманные сопки и прозрачные бухты. Тёплое летнее море, в котором приятно купаться, редкие животные заповедной тайги и удивительное смешение культур, где азиатские вкусы встречаются с европейской подачей. И да, это единственное место в России, где в дикой природе живут и тигры, и леопарды.
В этом путешествии вы проживёте Приморье во всех его проявлениях. Увидите Владивосток с воды и с высоты, пройдёте под легендарными мостами и сделаете те самые фотографии как на двухтысячной купюре. Отправитесь на острова на быстроходных катерах, будете встречать закаты в море и рассветы у заповедных бухт. Несколько дней проведёте в уютном глэмпинге на берегу моря и в отеле в самом центре города, чтобы почувствовать и дикую, и городскую сторону края.
Это путешествие про вкус. Только что выловленные морские деликатесы и ужины в лучших ресторанах. Вы побываете на морской ферме, попробуете море буквально на вкус и убедитесь, что гастрономия здесь - отдельная причина приехать.
Это путешествие про людей. Вас будут сопровождать гиды нашей команды — влюблённые в Приморье, внимательные к деталям и по-настоящему заботливые. Они создадут лёгкую, дружескую атмосферу, покажут скрытые уголки, помогут поймать лучшие кадры и сделают так, чтобы вы чувствовали себя не туристом, а долгожданным гостем. Все переезды проходят на брендированных джипах Land Cruiser, чтобы путь был таким же приятным, как и точки назначения.
Наша цель — открыть для вас настоящее Приморье: живое, мощное, красивое и очень разное. Место, куда хочется возвращаться.
Добро пожаловать на край земли, где начинается большое путешествие!
В чём уникальность?
Авторский маршрут от нашей команды — местных экспертов с шестилетним опытом проведения туров по Приморью
Комфортный транспорт — джиппинг на брендированных Land Cruiser Prado: ваш комфорт, безопасность и проходимость к труднодоступным местам
Контраст: город + дикая природа + море — кочуем от цивилизации к заповедникам
Морские экскурсии на катерах — главные острова
Приморья и знакомство с нерпами
Лучшие отели: во Владивостоке — отель в 2 минутах от набережной с кафе-террасой на крыше, а в дикой природе - глэмпинг на берегу моря
Гиды = профессионалы, живающие путешествие
вместе с вами
Программа тура по дням
Владивосток на авто и катере
Добро пожаловать на край страны! Сегодня первое знакомство с Владивостоком: окруженным морем, изрезанным сопками и бесконечно притягательным. Мы встретим вас в аэропорту, либо назначим место встречи в городе, если вы прилетели заранее, приехали на поезде или вы местный житель. Прилететь нужно до 11:35
Сразу отправимся открывать Владивосток. За один день вы увидите его с разных ракурсов: с высоты смотровых площадок, с центральных улиц и со стороны моря. Вас ждёт прогулка по знаковым местам города, Токаревский маяк, морской и железнодорожный вокзалы точка, где заканчивается Транссиб, самая длинная железная дорога в мире. Обязательно прокатимся на фуникулёре и пообедаем в ресторане локальной дальневосточной кухни
После заселения в отель в самом сердце города будет время перевести дух. А вечером Владивосток покажет себя с самой романтичной стороны: морская прогулка на закате. Мы выйдем в бухту, пройдём под Золотым мостом, увидим маяки, сопки и легендарные парусники Паллада и Надежда. На борт с собой возьмем шампанское и чувство, что отпуск официально начался
Вечер завершится совместным ужином и первыми разговорами о любви к морю. Доброй ночи и морских снов!
Остров Русский, мыс Тобизина и мореферма
После завтрака мы отправляемся на остров Русский, переезжая по самому длинному вантовому мосту в мире тому самому, с 2000-рублёвой купюры.
Сегодняшний день про контрасты. Мы прикоснёмся к истории Владивостокской крепости, посетив форты Новосильцевской батареи и Поспелова, а затем отправимся туда, где море кормит человека, на морскую ферму в бухте Воевода. Вы узнаете, как выращивают морепродукты, и попробуете свежайшие мидии, устрицы, гребешки, анадару и дальневосточного трепанга один из самых ценных деликатесов Японского моря.
После вас ждет пеший маршрут к мысу Тобизина. Несложный хайкинг приведёт нас к одному из самых красивых побережий Приморья: бирюзовая вода, суровые скалы и ощущение края света.
К вечеру возвращаемся в город. Свободное время, чтобы переварить впечатления и просто быть.
Остров Аскольд: маяки и нерпы
Сегодня настоящий экспедиционный день. Мы отправляемся на остров Аскольд, один из самых впечатляющих и загадочных островов Приморья. Путь будет неблизкий (2 часа на авто+40 мин. на катере), но он того стоит.
Здесь вас ждут высоченные скалы, маяки, дикие бухты и несложный пеший маршрут для желающих. Обед в формате ланчбоксов, на фоне моря и ветра.
Аскольд это не только природа, но и история. Заброшенные военные сооружения, подземные ходы, башенные батареи, Доты и следы былых эпох. Когда-то здесь китайцы добывали нелегально золото, Хрущев охотился на оленей, а крупнейший предприниматель края на рубеже 19 и 20 веков сколотил свой первый капитал. Но обо всём по порядку на экскурсии. Сегодня по острову свободно гуляют пятнистые олени, а у берегов мы увидим нерп.
Примерно к 20:00 возвращение во Владивосток и заслуженный отдых.
Дорога на Юг Приморья: п-ов Брюса и Земля Леопарда
Сегодня мы прощаемся с городом и уезжаем туда, где Приморье раскрывается во всей своей первозданности.
Первой остановкой станет национальный парк Земля леопарда. На прогулке по экологической тропе вы познакомитесь с уссурийской тайгой, узнаете о редчайшем дальневосточном леопарде и посмотрите мини-фильм в визит-центре парка.
Далее полуостров Брюса, который часто называют Приморской Исландией. Обрывистые скалы, суровые мысы, скала-арка Пьющий верблюд, мыс Парящей Черепахи и маяк Бюссе. Здесь пейзажи будто сошли с открыток. Обед пройдет в формате ланчбоксов, расположимся на уютных креслах с видом на японское море.
К вечеру мы прибываем в глэмпинг Джугди на берегу бухты Алеут. Джугди в переводе с языка коренных народов Приморья, удэгейцев, означает жилище. Новый дом, море за окном, совместный ужин и вечер у костра впереди самая тёплая часть путешествия.
Полуостров Гамова: джиппинг и прогулка на катере
Сегодня один из самых насыщенных и красивых дней тура. Полуостров Гамова это бирюзовое море, белые пляжи и скалистые мысы, поросшие японскими эндемичными соснами.
Мы начнём с морской прогулки: самый южный маяк России маяк Гамова, остров Томящегося Сердца с романтичной легендой, остров Черепа, скала Пьющий Дракон и бухта Теляковского. Будет возможность искупаться прямо с катера в лазурной воде.
Затем вас ждет джиппинг по полуострову: бухта Витязь, смотровые площадки, бухта Теляковского уже с суши, лучшие ракурсы и ещё больше невероятных видов.
Финальный аккорд дня пикник из живого гребешка в бухте Астафьева. Белый песок, заповедное море, вино и свежайший гребешок в живом виде или на гриле.
Возвращение в глэмпинг, отдых и тёплый вечер.
День релакса и баня с купелью
Сегодня можно никуда не спешить.
Этот день про отдых, море и тишину. Купание, прогулки, кофе на террасе, пляж и красивые виды вокруг глэмпинга.
Для желающих будет бонусная поездка на полуостров Краббе или отдых в бухте Астафьева.
Вечером закат, баня и горячая купель под открытым небом. Лучший способ восстановить силы и насладиться моментом.
Самый южный остров России - Фуругельма
Финальное морское приключение остров Фуругельма, самый южный остров России. Это строго охраняемая территория, куда ежедневно допускается ограниченное число гостей, что делает поездку особенно ценной.
Здесь субтропическая природа, птичьи базары, остатки военной батареи и невероятно прозрачное море. Экскурсию по экотропе проведёт сотрудник заповедника, после чего будет отдых на пляже и обед в формате ланчбоксов.
По пути мы увидим лежбище нерп на камнях Михельсона, маяк и косу Назимова.
К вечеру возвращение во Владивосток, заселение в отель и прощальный ужин.
Выселение и трансфер в аэропорт
Выселение из отеля и трансфер в аэропорт.
С собой вы увезёте море фотографий, ощущение края света, новые знакомства и желание однажды сюда вернуться.
Трансфер в аэропорт будет общий к одному времени. По желанию сделаем остановку в магазине морепродуктов, чтобы можно было упаковать что-то с собой.
Если вы захотите задержаться в Приморье, рекомендуем посетить другие знаковые места на карте края. Чем можно дополнить своё приключение?
Лазовский район: бухты Петрова, Тасовая и Тачингоуза
Север Приморья: бухта Дубовая, мыс Четырех Скал, маяк Балюзек
Бухта Большая Ежовая
Все эти маршруты мы проводим в формате однодневных/двухдневных/трехдневных туров. Сообщите менеджеру, что хотите дополнить путешествие, мы пришлем какие есть варианты сразу после тура Приморье 360 или же до него.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в глэмпинге (3 ночи)
- Проживание в отеле (4 ночи)
- Забота гидов и все экскурсии по программе
- Катерная прогулка и экскурсия на остров Фуругельма
- Катерная прогулка вдоль побережья полуострова Гамова
- Катерная прогулка по акватории Владивостока
- Катерная прогулка и экскурсия на остров Аскольд
- Трансфер на все дни тура на land cruiser prado
- Трансфер из/в аэропорт
- Экскурсия на мореферму
- Визит в нац. парк Земля Леопарда
- Пикник из свежего гребешка на гриле в бухте Астафьева
- Баня
- Питание (7 завтраков 7 обедов ужины в 1, 4 и 5 дни)
Что не входит в цену
- Авиабилеты во Владивосток и обратно
- Сувениры
- Ужины во 2, 3, 6, 7 дни
- Страховка (по-желанию)
О чём нужно знать до поездки
Мы продумали детали, которые делают дорогу приятнее. В автомобилях всегда есть питьевая вода, зарядки для любых телефонов и ненавязчивая музыка, создающая настроение путешествия. Захотели сделать паузу в красивом месте — мы достаём удобные кемпинговые кресла, и обычный обед превращается в настоящий пикник с видом на море, скалы или заповедную долину. Можно расслабиться, вытянуть ноги, взять чашку горячего чая и просто смотреть вдаль, не спеша и ни о чём
Пожелания к путешественнику
Этот тур для вас, если:
Вы хотите беззаботный отдых, где ни о чем не нужно думать с момента бронирования и до звершения тура и трансфера в аэропорт
Цените комфорт, но любите дикую природу
Хотите провести тур в компании единомышленников: с нами часто путешествуют по одному, но одиноко в туре никогда не бывает
Не хотите шаблонный тур и скучные экскурсии