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Описание тура

Приморье — это место, где Россия встречается с океаном. Где за окнами современного города взмывают в небо мосты, а в получасе езды начинается дикая, почти нетронутая природа. Здесь можно завтракать в стильном ресторане с видом на бухту, а к обеду уже идти по тропе среди тайги, слыша крики чаек и шум прибоя.

Это край контрастов и ощущений. Скалы и белоснежные пляжи, острова и маяки, туманные сопки и прозрачные бухты. Тёплое летнее море, в котором приятно купаться, редкие животные заповедной тайги и удивительное смешение культур, где азиатские вкусы встречаются с европейской подачей. И да, это единственное место в России, где в дикой природе живут и тигры, и леопарды.

В этом путешествии вы проживёте Приморье во всех его проявлениях. Увидите Владивосток с воды и с высоты, пройдёте под легендарными мостами и сделаете те самые фотографии как на двухтысячной купюре. Отправитесь на острова на быстроходных катерах, будете встречать закаты в море и рассветы у заповедных бухт. Несколько дней проведёте в уютном глэмпинге на берегу моря и в отеле в самом центре города, чтобы почувствовать и дикую, и городскую сторону края.

Это путешествие про вкус. Только что выловленные морские деликатесы и ужины в лучших ресторанах. Вы побываете на морской ферме, попробуете море буквально на вкус и убедитесь, что гастрономия здесь - отдельная причина приехать.

Это путешествие про людей. Вас будут сопровождать гиды нашей команды — влюблённые в Приморье, внимательные к деталям и по-настоящему заботливые. Они создадут лёгкую, дружескую атмосферу, покажут скрытые уголки, помогут поймать лучшие кадры и сделают так, чтобы вы чувствовали себя не туристом, а долгожданным гостем. Все переезды проходят на брендированных джипах Land Cruiser, чтобы путь был таким же приятным, как и точки назначения.

Наша цель — открыть для вас настоящее Приморье: живое, мощное, красивое и очень разное. Место, куда хочется возвращаться.

Добро пожаловать на край земли, где начинается большое путешествие!

В чём уникальность?