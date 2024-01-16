2 день

Сафари-парк

Завтрак в кафе города.

12:00 Выезд на экскурсию.

13:00 Экскурсия в Сафари-парк.

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Все как в природе, без решёток!

Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных.

Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всей России.

Первый Парк тигров размером с футбольное поле: участок леса 130 метров в длину и 50 метров в ширину.

На этой территории свободно гуляют 3 тигра (Амур, Тайга, Уссури).

Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решёток перед глазами.

Парк копытных Приморского Сафари-парка занимает около 5-ти гектаров леса.

Это 3 Парка (зимний, летний и осенний). В разное время года посетители любуются красивыми ручными оленями на разных территориях, с совершенно разным ландшафтом.

Ручные олени выходят сами к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно. Свой корм проносить в Парк запрещается (в лес с дороги сходить запрещается, чтобы не вытоптать Парк – у оленей ноги маленькие, а у людей огромные).

В Парке копытных сейчас живут:

4 диких поросёнка;

2 благородных оленя (изюбря), взрослая ручная самка и взрослый самец;

3 гибридных оленя (кровь пятнистого оленя и изюбря). Самка, оленёнок прошлого года рождения и оленёнок этого года рождения;

9 пятнистых оленей. 7 взрослых и 2 оленёнка (пять ручных);

6 косуль (все ручные);

2 кабарги взрослых. Пара (живут в отдельном красивом Парке кабарог на южном скалистом склоне. Смотрим их с моста, без решёток перед глазами).

А также ручные кролики, Изюбрь самец Леша, Изюбрь самка Бусинка, Гибридный олень, Пятнистые олени, Косули, 3 диких поросёнка.

Парк леопардов.

По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе – без решёток перед глазами.

Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.

В Парке на данный момент проживают 2 леопарда.

Парк взрослых медведей.

Расположен Парк взрослых медведей рядом с Парком леопардов. Посетители смотрят медведей с моста, также как леопардов и тигров.

Парк построен на южном живописном склоне сопки. В нижней части Парка равнина с летним бассейном для медведей, а в верхней части – крутой склон с камнями и мощные красивые скалы.

Парк медведей – самое сложное сооружение в Сафари-парке. По этим склонам и скалам не каждый человек сможет подняться. В Парке медведей растут дубы и кустарники лещина с леспедецей.

Парк медведей размером примерно 80 х 40 метров, так что косолапым есть где разгуляться.

В Парке взрослых медведей живут пять гималайских медведей: Чук, Настя, Винни, Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша. Все четыре медведя двух видов гуляют в одном большом парке все вместе каждый день.

Парк хищных зверей и Парк птиц.

Животные без клеток. 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц.

Парк хищников – это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться. Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.

В Парке хищников сейчас живут: 2 лисы, 3 енотовидные собаки, 3 енота-полоскуна, 2 барсука, выдра, 3 дальневосточных лесных кота, 4 красных волка и 1 серый волк.

Экскурсия с проводниками. Самые интересные звери в этом Парке – красные волки. Редчайшие животные, когда-то водившиеся в Приморском крае, но исчезнувшие к настоящему времени из нашей фауны. Можно сфотографироваться с ловчей хищной птицей на перчатке.

15:00 Свободное время на обед.

Парк львов.

Парк львов – новая услуга на новой территории, расположенной в трёхстах метрах от старой территории. Здесь нет регулярных экскурсий, здесь посетители могут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят.

Африканские львы демонстрируются в большом красивом парке на участке долинного леса. Пума с собакой хаски живут вместе в отдельном Парке. К ним можно зайти с проводником для фотосъёмки. Посетители наблюдают львов и пуму с мостов, как в природе!

На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва (полуторагодовалые самцы в большом парке), 3 европейские рыси (котята 2017 года рождения), Канадская пума, 3 белки летяги, 2 ошейниковых совки, Дальневосточный аист, Даурский журавль, Козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).

17:00 Ориентировочное время возвращения в отель.

Вкл. питание: завтрак в отеле.

Передвижение: авто 85 км до Сафари-парка, пешком 3,5 км.

Важные заметки дня: