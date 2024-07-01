Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Отправляемся почти на самый край земли, где с шумом разбиваются о скалы морские волны, над головой кружат чайки и зеленеют вдали горные массивы. Вы увидите суровые глыбы, торчащие из-под вод читать дальше
Японского моря. Огромные камни напоминают скульптуры современного художника.
Пройдёмся по побережью и сделаем невероятные фотографии с маяком — настоящие виды с открыток! Будем много гулять, собирать красивые камешки (занятие почти терапевтическое), отдыхать от гула больших городов и слушать вместо него шелест волн.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять сменную одежду и обувь, мыльные принадлежности, рюкзак, термос, купальные принадлежности, полотенце.
Проживание. Будем жить в гостинице, 2-3-местное проживание.
Питание. В программу включён завтрак. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. В 1 день пообедаем в столовой в Кавалерово (комплексный обед — ок. 350 руб.), во 2 день поужинаем в кафе в Анучино. Рядом с нашей гостиницей есть столовая.
Возьмите с собой перекусы, чтобы поесть во время прогулок, термос можно заправить в гостинице.
Сложность. Будем проходить от 3 до 10 км в день.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном транспорте кроссовере.
Программа тура по дням
1 день
Мыс Четырёх скал и маяк Балюзек
В 5:00 встретимся во Владивостоке и отправимся в путешествие. В 12:00 остановимся на обед в Кавалерово, а затем побываем на озере пронзительного бирюзового цвета. Всё дело в высоком содержании тяжёлых металлов. Ещё увидим Хрустальненский горно-обогатительный комбинат.
Прибудем на мыс Четырёх скал. Окажемся на вершине, с которой открывается головокружительный вид на просторы Японского моря и огромные каменные кекуры, будто великаны, растущие из воды. У нас будет время погулять, сделать фотографии и насладиться шумом волн и морской свежестью.
Закат отправимся провожать на маяк Балюзек — что может быть романтичнее? В 19:00 заселимся в гостиницу и разойдёмся по номерам отдыхать.
2 день
Бухта Дубовая
Проснёмся рано, позавтракаем в 8:00 и поедем в бухту Дубовую. Перед нами возникнут причудливые каменные громады, напоминающие скульптуры. Только создал их не человек, а природа — волны обточили скальную породу и придали ей необычный вид. Мы погуляем по берегу моря и насладимся видами.
В 15:00 начнём обратный путь. По дороге заедем в Анучино на ужин, а к 22:00 прибудем во Владивосток.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов во Владивостоке
Наша команда занимается проведением экскурсий по Приморскому краю более трёх лет, мы дарим счастье в путешествиях жителям и гостям Владивостока, показывая уникальные уголки Приморья, наполняя наши путешествия зарядом позитивной энергии и хорошего настроения. Будем рады вам!