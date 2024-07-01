С собой необходимо взять сменную одежду и обувь, мыльные принадлежности, рюкзак, термос, купальные принадлежности, полотенце.

Проживание. Будем жить в гостинице, 2-3-местное проживание.

Питание. В программу включён завтрак. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. В 1 день пообедаем в столовой в Кавалерово (комплексный обед — ок. 350 руб.), во 2 день поужинаем в кафе в Анучино. Рядом с нашей гостиницей есть столовая.

Возьмите с собой перекусы, чтобы поесть во время прогулок, термос можно заправить в гостинице.

Сложность. Будем проходить от 3 до 10 км в день.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном транспорте кроссовере.