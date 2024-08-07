Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию

Длинные майские выходные – лучшее время для того, чтобы исследовать Дальний Восток. Вы насладитесь красками первоцветов и познакомитесь с японскими традициями на берегу Японского моря.
4.67
3 отзыва
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторане

Прибытие в аэропорт Владивосток. Самостоятельный трансфер в гостиницу в центре города «Версаль». Гарантированное размещение с 14 часов.

15:00-19:00 Экскурсия «Владивосток – город на берегу Японского моря». Вы увидите, как расцветает город весной. Фотосессия в японском саду камней будет вашим незабываемым воспоминанием.

Ужин в японском ресторане, где повара – настоящие ниндзя кулинарии. Ваши рецепторы скажут вам «аригато!»

Обзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторане
2 день

Ботанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемония

Завтрак в гостинице.

«Рододендроны Приморья» – только во Владивостоке вы сможете насладиться волшебством цветения не хуже японского Ханами. Край славится красивыми рододендронами, включая уникальные сорта. Вас ждет увлекательная экскурсия по сказочным местам Ботанического сада. Более 20 видов рододендронов, расположены в экспозиции. В начале мая, мы увидим цветение рододендрона сихотинского и остроконечного.

Пробный заплыв на лодках класса «Дракон» по Амурскому заливу, 30 минут. «Дракон» — это большое 10-местное каноэ с головой дракона и хвостом. В носовой части лодки сидит барабанщик, который бьёт в большой барабан, задавая ритм гребцам. Десять гребцов сидят по пять с каждой стороны. На корме находится рулевой. Гости проходят инструктаж и гребут сами на лодках 30–40 минут. Специальная подготовка и одежда не требуются.

Обед за дополнительную плату.

Улицы Владивостока заполнены настоящими японскими авто, а «Зеленый угол» – это не просто рынок, это целый мир японской автокультуры. Знакомим с рынком поддержанных японских автомобилей, где каждая машина – история.

Чайная церемония – часть культуры Японии. Погрузитесь в мир японских традиций.

Ботанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемонияБотанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемонияБотанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемонияБотанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемонияБотанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемонияБотанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемонияБотанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемония
3 день

Г. Находка, японский сад и полуостров Гамова

Завтрак в гостинице.

Путешествие в город-порт Находку, в пути 180 км в одну сторону. Путевая информация, экскурсия по городу. Посещение японского сада «Эниси» с погружением в японскую культуру: любование сакурой, перевоплощение в гейшу, роспись веера или каллиграфический мастер-класс.

Обед в кафе за дополнительную плату.

По желанию гостя, возможна замена экскурсии в Находку, на приключенческий тур на внедорожнике на юг Приморского края, на полуостров Гамова. Вы насладитесь великолепными видами бухт Морского заповедника, могильными соснами, цветущим рододендроном. Прогуляетесь по красивым местам, почувствуете себя художниками японского искусства.

Г. Находка, японский сад и полуостров ГамоваГ. Находка, японский сад и полуостров ГамоваГ. Находка, японский сад и полуостров ГамоваГ. Находка, японский сад и полуостров ГамоваГ. Находка, японский сад и полуостров ГамоваГ. Находка, японский сад и полуостров ГамоваГ. Находка, японский сад и полуостров Гамова
4 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на остров Русский.

Увидеть во всей красе цветение рододендрона – большая удача, так как цветёт он недолго. Любование цветами мы совместим с экскурсией в Музей-заповедник «Владивостокская крепость». С укреплений открывается восхитительный вид на бухту Новик, пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог. Видовые площадки форта Поспелова и островной лес, усеянный цветами изящного рододендрона, которые издали, напоминают розовые облака.

Свободное время для прогулок и покупки сувениров. Порадуй своего самурая: «Мегуми» (японская косметика), «Тико» (оригинальные продукты), «Убежище 14» (аниме атрибуты, любителям комиксов и манги). Пополните свою коллекцию оригинальных товаров из Японии.

Остров РусскийОстров РусскийОстров Русский
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выселение из отеля до 12:00. Вылет домой с кучей незабываемых впечатлений.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Версаль» 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное*53000
Одноместное65000
Без гостиницы и завтрака40000

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Версаль» 3

4 ночи

Отель расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.

Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 4 ночи
  • Питание: 4 завтрака, 1 ужин
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер из аэропорта - 2 000 руб
  • Трансфер в аэропорт - 1 500 руб
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения для иностранных туристов?

В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

Есть в Приморском крае клещи и другие опасности?

Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?

Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи.

Самый опасный период – май-июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний – сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательно – на ваш страх и риск.

Как одеться?

Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30-40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках. Вернувшись с маршрута, разденьтесь до нога, внимательно осмотритесь! Клещ может остаться на вашей одежде, рюкзаке и укусить уже в гостинице. Помните об этом!

Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие – теплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма – вызывайте такси. Отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают, как помочь. Неприятно, но не смертельно.

ЗМЕИ. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи – щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.

На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.

Какие особенности тура?

Ваш тур – конструктор. Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На экскурсиях вы можете быть в составе группы 2-20 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату персонального турлидера.

Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую контактную информацию мы сообщаем за 1 день по СМС или WhatsApp.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе. Время отъезда на экскурсии, изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные по объективным причинам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Р
7 авг 2024
Организация тура была на хорошем уровне, гиды профессионалы, все вовремя. Хотелось бы более комфортный транспорт при возвращении из Хасанского района во Владивосток и побольше время в бухте Рында.
В
2 авг 2024
Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.
Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.
С
2 авг 2024
Организаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету давалась информация по программе следующего дня. Обычного завершающего собрания по завершению тура не было. Желательно, чтобы в обеденное время на маршруте, хотя бы иногда, была горячая вода из термоса для чая. У других групп такое видели. Но, в целом, всё было хорошо.
Организаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету давалась
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгений Валентинович!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Владивостока

На автобусеМожно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыВесенние

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