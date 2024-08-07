Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владивостоку и ужин в японском ресторане
Прибытие в аэропорт Владивосток. Самостоятельный трансфер в гостиницу в центре города «Версаль». Гарантированное размещение с 14 часов.
15:00-19:00 Экскурсия «Владивосток – город на берегу Японского моря». Вы увидите, как расцветает город весной. Фотосессия в японском саду камней будет вашим незабываемым воспоминанием.
Ужин в японском ресторане, где повара – настоящие ниндзя кулинарии. Ваши рецепторы скажут вам «аригато!»
Ботанический сад, заплыв на лодках по Амурскому заливу и чайная церемония
Завтрак в гостинице.
«Рододендроны Приморья» – только во Владивостоке вы сможете насладиться волшебством цветения не хуже японского Ханами. Край славится красивыми рододендронами, включая уникальные сорта. Вас ждет увлекательная экскурсия по сказочным местам Ботанического сада. Более 20 видов рододендронов, расположены в экспозиции. В начале мая, мы увидим цветение рододендрона сихотинского и остроконечного.
Пробный заплыв на лодках класса «Дракон» по Амурскому заливу, 30 минут. «Дракон» — это большое 10-местное каноэ с головой дракона и хвостом. В носовой части лодки сидит барабанщик, который бьёт в большой барабан, задавая ритм гребцам. Десять гребцов сидят по пять с каждой стороны. На корме находится рулевой. Гости проходят инструктаж и гребут сами на лодках 30–40 минут. Специальная подготовка и одежда не требуются.
Обед за дополнительную плату.
Улицы Владивостока заполнены настоящими японскими авто, а «Зеленый угол» – это не просто рынок, это целый мир японской автокультуры. Знакомим с рынком поддержанных японских автомобилей, где каждая машина – история.
Чайная церемония – часть культуры Японии. Погрузитесь в мир японских традиций.
Г. Находка, японский сад и полуостров Гамова
Завтрак в гостинице.
Путешествие в город-порт Находку, в пути 180 км в одну сторону. Путевая информация, экскурсия по городу. Посещение японского сада «Эниси» с погружением в японскую культуру: любование сакурой, перевоплощение в гейшу, роспись веера или каллиграфический мастер-класс.
Обед в кафе за дополнительную плату.
По желанию гостя, возможна замена экскурсии в Находку, на приключенческий тур на внедорожнике на юг Приморского края, на полуостров Гамова. Вы насладитесь великолепными видами бухт Морского заповедника, могильными соснами, цветущим рододендроном. Прогуляетесь по красивым местам, почувствуете себя художниками японского искусства.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на остров Русский.
Увидеть во всей красе цветение рододендрона – большая удача, так как цветёт он недолго. Любование цветами мы совместим с экскурсией в Музей-заповедник «Владивостокская крепость». С укреплений открывается восхитительный вид на бухту Новик, пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог. Видовые площадки форта Поспелова и островной лес, усеянный цветами изящного рододендрона, которые издали, напоминают розовые облака.
Свободное время для прогулок и покупки сувениров. Порадуй своего самурая: «Мегуми» (японская косметика), «Тико» (оригинальные продукты), «Убежище 14» (аниме атрибуты, любителям комиксов и манги). Пополните свою коллекцию оригинальных товаров из Японии.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из отеля до 12:00. Вылет домой с кучей незабываемых впечатлений.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Версаль» 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|53000
|Одноместное
|65000
|Без гостиницы и завтрака
|40000
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Версаль» 3
Отель расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 4 ночи
- Питание: 4 завтрака, 1 ужин
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер из аэропорта - 2 000 руб
- Трансфер в аэропорт - 1 500 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения для иностранных туристов?
В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Есть в Приморском крае клещи и другие опасности?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи.
Самый опасный период – май-июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний – сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательно – на ваш страх и риск.
Как одеться?
Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30-40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках. Вернувшись с маршрута, разденьтесь до нога, внимательно осмотритесь! Клещ может остаться на вашей одежде, рюкзаке и укусить уже в гостинице. Помните об этом!
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие – теплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма – вызывайте такси. Отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают, как помочь. Неприятно, но не смертельно.
ЗМЕИ. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи – щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Какие особенности тура?
Ваш тур – конструктор. Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На экскурсиях вы можете быть в составе группы 2-20 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату персонального турлидера.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую контактную информацию мы сообщаем за 1 день по СМС или WhatsApp.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе. Время отъезда на экскурсии, изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные по объективным причинам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!