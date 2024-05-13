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Авторский тур
4 дня
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
«Вы увидите, как расцветает город весной»
от 40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ААлексей20 июня 2022Прошло всё замечательно, организация тура хорошая, даже в гостиницу заселили в 12.00 не попросив доплаты, экскурсии тоже не подвели. Итог всё понравилось, Владивосток рекомендуем, это другой интересный мир!?
- ММария24 мая 2022Все понравилось. Город очень красивый. Рады, что оставалось свободное время для собственных прогулок.
- ННаталия23 мая 2022Поездка по туру прошла прекрасно! Всё по плану. Информацию получали заранее. Экскурсоводы- профессионалы!
- ЕЕкатерина11 мая 2022Очень понравился экскурсионный тур во Владивосток. Программа была очень разнообразная и насыщенная, организация была проведена на 5+ Теперь хочется туда вернуться снова и расширить кругозор другими экскурсиями))))
- ООксана12 апреля 2022Огромное спасибо организаторам за тур во Владивосток. Время пролетело незаметно, всё хорошо, гиды знают своё дело, город великолепен. Всё прошло так, как указано в туре.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Весенние»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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