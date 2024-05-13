О Ольга Владивосток зимой и весной читать дальше перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней)) Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то

О Ольга Владивосток зимой и весной Большое спасибо организаторам!

Т Татьяна Владивосток зимой и весной Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.

Г Галина Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.

Т Тамара Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.

А Алексей Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых Прошло всё замечательно, организация тура хорошая, даже в гостиницу заселили в 12.00 не попросив доплаты, экскурсии тоже не подвели. Итог всё понравилось, Владивосток рекомендуем, это другой интересный мир!?

М Мария Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых Все понравилось. Город очень красивый. Рады, что оставалось свободное время для собственных прогулок.

Н Наталия Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых Поездка по туру прошла прекрасно! Всё по плану. Информацию получали заранее. Экскурсоводы- профессионалы!

Е Екатерина Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых Очень понравился экскурсионный тур во Владивосток. Программа была очень разнообразная и насыщенная, организация была проведена на 5+ Теперь хочется туда вернуться снова и расширить кругозор другими экскурсиями))))