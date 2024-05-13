Туры во Владивостоке весной

Найдено 4 тура в категории «Весенние» во Владивостоке, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
«Вы увидите, как расцветает город весной»
от 40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
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    перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))

    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток зимой и весной
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • А
    Алексей
    20 июня 2022
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
    Прошло всё замечательно, организация тура хорошая, даже в гостиницу заселили в 12.00 не попросив доплаты, экскурсии тоже не подвели. Итог всё понравилось, Владивосток рекомендуем, это другой интересный мир!?
  • М
    Мария
    24 мая 2022
    Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
    Все понравилось. Город очень красивый. Рады, что оставалось свободное время для собственных прогулок.
  • Н
    Наталия
    23 мая 2022
    Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
    Поездка по туру прошла прекрасно! Всё по плану. Информацию получали заранее. Экскурсоводы- профессионалы!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2022
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
    Очень понравился экскурсионный тур во Владивосток. Программа была очень разнообразная и насыщенная, организация была проведена на 5+ Теперь хочется туда вернуться снова и расширить кругозор другими экскурсиями))))
  • О
    Оксана
    12 апреля 2022
    Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
    Огромное спасибо организаторам за тур во Владивосток. Время пролетело незаметно, всё хорошо, гиды знают своё дело, город великолепен. Всё прошло так, как указано в туре.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Весенние»

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  1. Владивосток зимой и весной
  2. Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
  3. Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
  4. Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 22 800 до 46 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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