Авторские 5-дневные туры во Владивосток

Найдено 15 туров в категории «5-дневные туры» во Владивостоке, цены от 17 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390 за человека
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 отзывов
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Четыре истории Владивостока. Лето
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Привет, Владивосток
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Четыре истории Владивостока
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Владивосток за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500 за человека
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300 за человека
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
от 40 000 за человека
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170 за человека
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Четыре истории Владивостока
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Привет, Владивосток
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
  • Д
    Данькина
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
    читать дальше

    маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга.

  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 5 дней
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
  • Л
    Лидия
    3 сентября 2023
    Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
    Экскурсия прошла очень успешно. Жила в гостинице Моряк в центре. Рядом мор. порт, ж/д вокзал,удобно добираться до города с аэропорта. Отличные экскурсоводы, спасибо Евгению. Повезло с погодой. В общем вся экскурсия удалась Август 2023г Ковалева Г. Якутск
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Владивосток за 5 дней
    Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «5-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
  2. Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
  3. Знакомство с Владивостоком
  4. Четыре истории Владивостока. Лето
  5. Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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