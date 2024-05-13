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Авторский тур
5 дней
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ЕЕлена14 октября 2023Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
- ДДанькина14 октября 2023Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
- ААнна11 октября 2023Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
- ЛЛидия3 сентября 2023Экскурсия прошла очень успешно. Жила в гостинице Моряк в центре. Рядом мор. порт, ж/д вокзал,удобно добираться до города с аэропорта. Отличные экскурсоводы, спасибо Евгению. Повезло с погодой. В общем вся экскурсия удалась Август 2023г Ковалева Г. Якутск
- ТТатьяна23 августа 2023Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «5-дневные туры»
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