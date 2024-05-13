Семейные развлекательные туры Владивостока

Найдено 38 туров в категории «Можно с детьми» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Большое семейное путешествие во Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Большое семейное путешествие во Владивосток
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
42 800 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Вкусное знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500 за человека
Четыре истории Владивостока. Лето
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400 за человека
Рождество в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Новогодний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500 за человека
Чудеса Приморского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300 за человека
Привет, Владивосток
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950 за человека
Три истории Владивостока и отдых у моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Три истории Владивостока и отдых у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 34 100 за человека
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
22 сен в 10:00
67 000 за человека
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800 за человека
Рождество во Владивостоке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Четыре истории Владивостока
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Осенний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Владивосток
Начало: Г. Владивосток
22 окт в 10:00
29 окт в 10:00
от 22 800 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека
Владивосток за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500 за человека
Владивосток за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000 за человека
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300 за человека
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 26 400 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
от 40 000 за человека
По Японскому морю под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Осенний Владивосток
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
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    перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))

    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Чудеса Приморского края
    ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
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    еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
    Впервые побывала во ВладивостокеВпервые побывала во Владивостоке
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Осенний Владивосток
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём
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    и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.

    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 38
  1. Приморье. По следам исследовательских экспедиций
  2. Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
  3. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  4. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  5. Большое семейное путешествие во Владивосток
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 38 авторских туров от 16 500 до 140 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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