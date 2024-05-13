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и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.