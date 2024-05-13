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Авторский тур
12 дней
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Большое семейное путешествие во Владивосток
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Три истории Владивостока и отдых у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 34 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
22 сен в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний Владивосток
Начало: Г. Владивосток
22 окт в 10:00
29 окт в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕлена16 января 2024ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ТТатьяна14 января 2024Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Можно с детьми»
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