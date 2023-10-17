5 день

Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни

Завтрак (кроме хостела).

День купания в Японском море и гастрошоппинга.

Не пропустите вкусный вечер!

19:00–21:00 Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.

С 2019 года со знанием и любовью учим взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.

Изучили уникальные свойства даров Тихого океана и уссурийской тайги, разработали рецепты и проводим мастер-классы. Это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.

Что вас ждёт? Современная оборудованная кухня, с рабочими местами на 10 человек.

Шеф-повар одного из ресторанов города, который внимательно и со знанием дела расскажет и покажет, как готовить уникальные продукты. Все необходимые ингредиенты. Вам остается только повторять за шефом.

Узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком.

И, конечно, не забудем о напитках: вода и чай от «Чаемана Вотока». Для ценителей — дегустация вин за дополнительную плату.

Какие бывают мастер-классы: «Море-тайга», «Легенды дальневосточной кухни», «Таежный ужин», «Морские водоросли: азиатские истории», «Палтус-туса», «Давай краба», «Гребешок от и до», «Трубач зовет», «Командроский кальмар», «Ночь пожирателей устриц», «Японский стритфуд» и другие.

Творческая атмосфера, яркие эмоции и новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!