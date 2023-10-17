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Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия
Приветствуем вас во Владивостоке!
Прибытие и трансфер из аэропорта в отель самостоятельно.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00.
15:30–18:30 Пешеходная прогулка по центру Владивостоку с местным жителем, знакомство с любимыми местам владивостокцев.
Маршрут прогулки: железнодорожный вокзал, морской вокзал, Корабельная набережная, к арке Цесаревича и Илье Муромцу в Адмиральском сквере.
Прогулка продолжается по улице Светланской к памятнику адмиралу Невельскому, воинам Великой Отечественной войны, пройдем под Золотым мостом, прокатимся на фуникулере.
Закончим прогулку на центральной площади города у ресторанчика (сингапурская, китайская, дальневосточная кухни).
Завершите день вкусным ужином и отличными впечатлениями! Гости получают вкусные рекомендации, сами заказывают ужин и потом разъезжаются по гостиницам.
Прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский
Завтрак (кроме хостела).
10:00–13:00 Прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский.
Сбор группы на Корабельной набережной.
Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский.
Выбор и покупка свежих морепродуктов в кафе «Штурвал» (не фирменное кафе на берегу моря, главная фишка — морепродукты прямо из моря и на стол!).
Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков. Всё — вкусно!
Можно прогуляться вдоль берега, по сезону купание в море (июль – август).
12:25 Сбор у катера, посадка.
К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.
За доп. плату: обед, напитки.
Гастрономическая экскурсия с морепродуктами
Завтрак (кроме хостела).
10:00–13:30 Гастрономическая экскурсия с морепродуктами.
Посадка в автобус на центральной площади Владивостока.
Переезд на полуостров Шкота.
Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на Амурский залив.
Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.
В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.
К 13:30 возвращение на центральную площадь города.
После насыщенной дегустации можно не возвращаться в центр города на туристическом автобусе, а отдохнуть на берегу моря, поплавать под лучами солнца и насладиться свежим ветром.
Берите купальные принадлежности, пляжные тапочки, подстилку и оставайтесь на берегу моря.
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте или такси станет приятным завершением гастрономического приключения!
Квартал Миллионка
Завтрак (кроме хостела).
10:00–14:00 Прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке и обед в «чифаньке».
В начале 20 века Владивосток был переполнен иммигрантами из соседних стран, в том числи и из Китая.
Существовал район, где китайцы жили очень компактно, у них были свои гостиницы, столовые, казино, бани, театры и опиум курильни. Было их здесь почти миллион, вот почему этот район города стали именовать Миллионкой. Об истории этих мест вы узнаете на прогулке.
Ну а потом обед в маленьком ресторанчике с поварами-китайцами, вместо вилок палочки, мангал и китайские шашлычки, меню с оригинальными нарезками и приправами, большие блюда на компанию — салат «харбинский», «гобажоу», хрустальная лапша, китайское пиво…
Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай! Почувствуй экзотику восточного соседа!
Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни
Завтрак (кроме хостела).
День купания в Японском море и гастрошоппинга.
Не пропустите вкусный вечер!
19:00–21:00 Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.
С 2019 года со знанием и любовью учим взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.
Изучили уникальные свойства даров Тихого океана и уссурийской тайги, разработали рецепты и проводим мастер-классы. Это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.
Что вас ждёт? Современная оборудованная кухня, с рабочими местами на 10 человек.
Шеф-повар одного из ресторанов города, который внимательно и со знанием дела расскажет и покажет, как готовить уникальные продукты. Все необходимые ингредиенты. Вам остается только повторять за шефом.
Узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком.
И, конечно, не забудем о напитках: вода и чай от «Чаемана Вотока». Для ценителей — дегустация вин за дополнительную плату.
Какие бывают мастер-классы: «Море-тайга», «Легенды дальневосточной кухни», «Таежный ужин», «Морские водоросли: азиатские истории», «Палтус-туса», «Давай краба», «Гребешок от и до», «Трубач зовет», «Командроский кальмар», «Ночь пожирателей устриц», «Японский стритфуд» и другие.
Творческая атмосфера, яркие эмоции и новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!
Экскурсия на Мореферму и отдых у моря
Завтрак (кроме хостела).
Вперед к морским приключениям!
10:30–18:00 Экскурсия на Мореферму и отдых у моря.
10:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на автобусе через Русский мост на самый русский остров Русский в бухту Воевода.
12:00–13:00 Погружение в мир морской фермы «Дальстам».
На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства — от высадки спата и мальков до упаковки.
Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Все эти трепанги выращены в 14 экспериментальных бассейнах.
А мидии растут прямо на «морском огороде» неподалеку от берега.
Экскурсию по ферме проводит морской технолог.
Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.
Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба.
Можно, приобрести продукцию морефермы.
13:00 Вас ждет дегустационный обед с морским акцентом!
Гребешок, устрицы, уха, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе — вот что можно назвать морским праздником живота!
14:00 Переезд в бухту Ахлестышева.
Пора отдохнуть на берегу и окунуться в волны моря!
К 18:00 возвращаемся во Владивосток на автобусе, полные впечатлений и зарядом энергии от морских приключений!
По желанию гостя мы можем заменить отдых на берегу моря на посещение Океанариума. Вы можете самостоятельно посетить экспозиции самого большой в стране Приморского океанариума. Стоимость входных билетов — от 1100 руб., дети до 14 лет и пенсионеры при предоставлении документов — от 550 руб.
Возвращение домой
Завтрак (кроме хостела).
Покупки и подарки: отведите время на шопинг в местных лавках, чтобы привезти сувениры и вкусные морские деликатесы для ваших близких. Дайте им кусочек вашего приключения и заставьте задуматься: «А почему я не поехал вместе с ними?»
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
Хостел в центре
|20 мая – 30 июня,
9 сентября – 20 октября
|—
|—
|56 300
|39 500 — койко-место
|1 июля – 8 сентября
|—
|—
|60 550
|43 750 — койко-место
Мини-отель
|20 мая – 30 июня,
7 – 20 октября
|45 000
|—
|63 000
|1 – 28 июля
|53 400
|—
|79 850
|29 июля – 6 октября
|54 650
|—
|82 400
«Моряк» 2*
|20 мая – 30 июня
|48 750
|48 250
|62 800
|1 июля – 20 октября
|52 650
|54 250
|65 950
«Жемчужина» 3*
|20 мая – 1 сентября,
9 сентября – 20 октября
|53 200
|54 450
|71 900
Варианты проживания
Гостиница «Жемчужина»
Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Хостел в центре
Доступные варианты размещения:
- 1-2-местный номер DBL;
- койко-место в 4-6-8 местном номере.
Завтрак не включен в стоимость.
Мини-отель
Мини-отель — это один из маленьких отельчиков в центре города, на 5–7 номеров. С удобствами в номере, континентальный завтрак в ланч-боксе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня проживания (кроме хостела)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Обеды и дегустации по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - 2 500 руб
- Трансфер отель - аэропорт - 2 000 руб
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.