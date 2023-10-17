Вкусное знакомство с Владивостоком

Групповой тур во Владивостоке
4.7
3 отзыва
В этом туре вы проведете неделю во Владивостоке, познакомитесь с местными жителями, попробуете вкусные морепродукты, побываете на острове Русском и примите участие кулинарном в мастер-классе.
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Ближайшие даты:
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
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даты

Что вас ожидает:

Красота Дальнего Востока
Красота Дальнего Востока
Увидите топовые локации, которые вам покажут местные жители
Свежие морепродукты
Свежие морепродукты
Попробуете деликатесы, которые попадут к вам на стол прямиком из моря
Отдых у моря
Отдых у моря
Проведете время в бухте Ахлестышева на острове Русский и окунетесь в волны моря
Путешествие в мини-Китай
Путешествие в мини-Китай
Прогуляетесь по старому китайскому кварталу Миллионке и пообедаете в местном ресторанчике
Мастер-класс от шеф-повара
Мастер-класс от шеф-повара
Узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд и получите новые гастровпечатления

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия

Приветствуем вас во Владивостоке!

Прибытие и трансфер из аэропорта в отель самостоятельно.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00.

15:30–18:30 Пешеходная прогулка по центру Владивостоку с местным жителем, знакомство с любимыми местам владивостокцев.

Маршрут прогулки: железнодорожный вокзал, морской вокзал, Корабельная набережная, к арке Цесаревича и Илье Муромцу в Адмиральском сквере.

Прогулка продолжается по улице Светланской к памятнику адмиралу Невельскому, воинам Великой Отечественной войны, пройдем под Золотым мостом, прокатимся на фуникулере.

Закончим прогулку на центральной площади города у ресторанчика (сингапурская, китайская, дальневосточная кухни).

Завершите день вкусным ужином и отличными впечатлениями! Гости получают вкусные рекомендации, сами заказывают ужин и потом разъезжаются по гостиницам.

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия
2 день

Прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский

Завтрак (кроме хостела).

10:00–13:00 Прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский.

Сбор группы на Корабельной набережной.

Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский.

Выбор и покупка свежих морепродуктов в кафе «Штурвал» (не фирменное кафе на берегу моря, главная фишка — морепродукты прямо из моря и на стол!).

Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков. Всё — вкусно!

Можно прогуляться вдоль берега, по сезону купание в море (июль – август).

12:25 Сбор у катера, посадка.

К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.

За доп. плату: обед, напитки.

Прогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров Русский
3 день

Гастрономическая экскурсия с морепродуктами

Завтрак (кроме хостела).

10:00–13:30 Гастрономическая экскурсия с морепродуктами.

Посадка в автобус на центральной площади Владивостока.

Переезд на полуостров Шкота.

Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на Амурский залив.

Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.

В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.

К 13:30 возвращение на центральную площадь города.

После насыщенной дегустации можно не возвращаться в центр города на туристическом автобусе, а отдохнуть на берегу моря, поплавать под лучами солнца и насладиться свежим ветром.

Берите купальные принадлежности, пляжные тапочки, подстилку и оставайтесь на берегу моря.

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте или такси станет приятным завершением гастрономического приключения!

Гастрономическая экскурсия с морепродуктамиГастрономическая экскурсия с морепродуктамиГастрономическая экскурсия с морепродуктамиГастрономическая экскурсия с морепродуктами
4 день

Квартал Миллионка

Завтрак (кроме хостела).

10:00–14:00 Прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке и обед в «чифаньке».

В начале 20 века Владивосток был переполнен иммигрантами из соседних стран, в том числи и из Китая.

Существовал район, где китайцы жили очень компактно, у них были свои гостиницы, столовые, казино, бани, театры и опиум курильни. Было их здесь почти миллион, вот почему этот район города стали именовать Миллионкой. Об истории этих мест вы узнаете на прогулке.

Ну а потом обед в маленьком ресторанчике с поварами-китайцами, вместо вилок палочки, мангал и китайские шашлычки, меню с оригинальными нарезками и приправами, большие блюда на компанию — салат «харбинский», «гобажоу», хрустальная лапша, китайское пиво…

Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай! Почувствуй экзотику восточного соседа!

Квартал МиллионкаКвартал МиллионкаКвартал МиллионкаКвартал Миллионка
5 день

Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни

Завтрак (кроме хостела).

День купания в Японском море и гастрошоппинга.

Не пропустите вкусный вечер!

19:00–21:00 Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.

С 2019 года со знанием и любовью учим взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.

Изучили уникальные свойства даров Тихого океана и уссурийской тайги, разработали рецепты и проводим мастер-классы. Это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.

Что вас ждёт? Современная оборудованная кухня, с рабочими местами на 10 человек.

Шеф-повар одного из ресторанов города, который внимательно и со знанием дела расскажет и покажет, как готовить уникальные продукты. Все необходимые ингредиенты. Вам остается только повторять за шефом.

Узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком.

И, конечно, не забудем о напитках: вода и чай от «Чаемана Вотока». Для ценителей — дегустация вин за дополнительную плату.

Какие бывают мастер-классы: «Море-тайга», «Легенды дальневосточной кухни», «Таежный ужин», «Морские водоросли: азиатские истории», «Палтус-туса», «Давай краба», «Гребешок от и до», «Трубач зовет», «Командроский кальмар», «Ночь пожирателей устриц», «Японский стритфуд» и другие.

Творческая атмосфера, яркие эмоции и новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!

Мастер-класс от Школы дальневосточной кухниМастер-класс от Школы дальневосточной кухниМастер-класс от Школы дальневосточной кухни
6 день

Экскурсия на Мореферму и отдых у моря

Завтрак (кроме хостела).

Вперед к морским приключениям!

10:30–18:00 Экскурсия на Мореферму и отдых у моря.

10:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на автобусе через Русский мост на самый русский остров Русский в бухту Воевода.

12:00–13:00 Погружение в мир морской фермы «Дальстам».

На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства — от высадки спата и мальков до упаковки.

Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Все эти трепанги выращены в 14 экспериментальных бассейнах.

А мидии растут прямо на «морском огороде» неподалеку от берега.

Экскурсию по ферме проводит морской технолог.

Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.

Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба.

Можно, приобрести продукцию морефермы.

13:00 Вас ждет дегустационный обед с морским акцентом!

Гребешок, устрицы, уха, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе — вот что можно назвать морским праздником живота!

14:00 Переезд в бухту Ахлестышева.

Пора отдохнуть на берегу и окунуться в волны моря!

К 18:00 возвращаемся во Владивосток на автобусе, полные впечатлений и зарядом энергии от морских приключений!

По желанию гостя мы можем заменить отдых на берегу моря на посещение Океанариума. Вы можете самостоятельно посетить экспозиции самого большой в стране Приморского океанариума. Стоимость входных билетов — от 1100 руб., дети до 14 лет и пенсионеры при предоставлении документов — от 550 руб.

Экскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моря
7 день

Возвращение домой

Завтрак (кроме хостела).

Покупки и подарки: отведите время на шопинг в местных лавках, чтобы привезти сувениры и вкусные морские деликатесы для ваших близких. Дайте им кусочек вашего приключения и заставьте задуматься: «А почему я не поехал вместе с ними?»

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Действие цены

2-местный номер

3-местный номер

1-местный номер

Хостел в центре
(без завтрака)

  • 1-2-местный номер DBL
  • койко-место в 4-6-8 местном номере
20 мая – 30 июня,
9 сентября – 20 октября		56 300
39 500 — койко-место
1 июля – 8 сентября60 550
43 750 — койко-место

Мини-отель

  • 1-2-местный номер TWIN
20 мая – 30 июня,
7 – 20 октября		45 00063 000
1 – 28 июля53 40079 850
29 июля – 6 октября54 65082 400

«Моряк» 2*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс
20 мая – 30 июня48 75048 25062 800
1 июля – 20 октября52 65054 25065 950

«Жемчужина» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в Стандарт Двухкомнатный
20 мая – 1 сентября,
9 сентября – 20 октября		53 20054 45071 900

Варианты проживания

Гостиница «Жемчужина»

6 ночей

Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»

Гостиница «Моряк»

6 ночей

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Хостел в центре

6 ночей

Доступные варианты размещения:

  • 1-2-местный номер DBL;
  • койко-место в 4-6-8 местном номере.

Завтрак не включен в стоимость.

Мини-отель

6 ночей

Мини-отель — это один из маленьких отельчиков в центре города, на 5–7 номеров. С удобствами в номере, континентальный завтрак в ланч-боксе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки со второго дня проживания (кроме хостела)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Обеды и дегустации по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - 2 500 руб
  • Трансфер отель - аэропорт - 2 000 руб
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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Г
17 окт 2023
Замечательный город, красивое море, чудесные люди) И это- Владивосток. Повезло с погодой. А вкусно как было! Однозначно рекомендую.
Г
17 окт 2023
Замечательная поездка и лучшая неделя 2023- Владивосток. Спасибо, ребятки. Довольна и счастлива.
А
10 июля 2023
Если коротко Владивосток, очень красивый и чистый город. Много зон для прогулок,большое количество маленьких кафе и ресторанчиков с различными кухня.

Тур входит в следующие категории Владивостока

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыОбзорныеНа автобусе

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