Владивосток - Китай: курорт Бэйдайхэ на 10 дней

Индивидуальная экскурсия из Владивостока: китайский курорт Бэйдайхэ на 10 дней
Давайте отправимся в солнечный Бэйдайхэ — курортный городок Китая, расположенный у одного из заливов Желтого моря.

Теплый климат, живописные пляжи, потрясающие своей красотой бухты… Бэйдайхэ приглянется каждому — тем, кто хочет
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поправить свое здоровье, любителям китайской культуры или желающим с ней познакомиться, искателям безмятежного отдыха.

В вашем распоряжении будет десять дней, комфортный номер гостиницы и гид-переводчик, который с радостью расскажет Вам о стране Поднебесья.

5
6 отзывов
Владивосток - Китай: курорт Бэйдайхэ на 10 дней
Владивосток - Китай: курорт Бэйдайхэ на 10 дней
Владивосток - Китай: курорт Бэйдайхэ на 10 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00

Что вас ожидает:

  • Бэйдайхэ
  • Владивосток
  • Хуньчунь (проездом)

Описание тура

Пляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов. Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди. Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать! Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
  • ПЦР не требуется.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 2325 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней.

В любой день по договоренности

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)12 600 ₽
Детский (до 14 лет)12 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бэйдайхэ
  • Владивосток
  • Хуньчунь (проездом)
Что включено
  • Транспортное обслуживание:
  • - Билеты на автобус «Владивосток - Хуньчунь - Владивосток»
  • - Билеты на скоростной поезд «Хуньчунь - Бэйдайхэ - Хуньчунь»
  • Страховка
  • Услуги гида-переводчика
  • Встречи и проводы
  • Организация экскурсий на месте отдыха
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Трансфер до отеля и обратно
Что не входит в цену
  • Питание (кроме завтраков)
  • Личные расходы туриста
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня - 20 юаней
  • Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по договоренности
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Чтобы связаться с менеджером по турам в Китай, используйте этот номер: 89146644398
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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