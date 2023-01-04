Добро пожаловать в Волгоград

За время нашей насыщенной четырехчасовой экскурсии Вы узнаете историю Волгограда с момента основания и до настоящих дней

За время нашей насыщенной четырехчасовой экскурсии Вы узнаете историю Волгограда с момента основания и до настоящих дней.
Добро пожаловать в Волгоград
Добро пожаловать в Волгоград
Добро пожаловать в Волгоград
Добро пожаловать в Волгоград
Добро пожаловать в Волгоград
Добро пожаловать в Волгоград
Ближайшие даты:
1
фев

Что вас ожидает 🤩

  • Вокзал «Волгоград-1» и привокзальная площадь
  • Фонтан «Детский Хоровод»
  • Кафедральный собор Александра Невского
  • Площадь Павших борцов
  • Нулевой километр
  • Вечный огонь
  • Интурист
  • Главпочтамт
  • Центральный универмаг
  • Аллея Героев
  • Фонтан «Искусство»
  • Центральная Набережная
  • «Гаситель»
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Руины мельницы им. Гергардта
  • Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
  • Монумент «Родина Мать зовёт»
  • Смена роты почетного караула в «Зале Воинской Славы»
  • Композиция «Память Поколений»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Площадь Стоявших насмерть
  • Пантеон Солдатской славы
  • Площадь Героев
  • Площадь Скорби
  • Могила дважды героя Советского Союза В. И. Чуйкова
  • Храм Всех Святых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Ваш путь начнется от площади железнодорожного вокзала от фонтана «Детский хоровод», который создан ещё в 1930 году, известен по кадрам военной хроники, и является символом несокрушимости города. Затем поднимитесь к Кафедральному собору Александра Невского, который открылся в Волгограде 19 сентября 2021 года. Восстановленная святыня стала одним из символов города-героя.
Далее Вы спуститесь к Аллее Героев, которая ведет к набережной. Над проектом Аллеи работали знаменитые архитекторы Алабян, Левитан и Гольдман, которые внесли особый вклад в воссоздание города с великой военной историей.
Экскурсия по набережной откроет Вам чудесные виды на Волгу, фонтан «Искусство», монумент, посвященный летчику-бомбардировщику Хользунову, который в 1930-е годы воевал на территории Испании и был удостоен звания Героя Советского Союза. Также военной тематике посвящен монумент в честь волжских речников – strong>бронекатер «Гаситель», который сами волгоградцы называют пожарным пароходом.
На центральной набережной Волгограда также вы увидите монументы Петру I и морякам-героям, которые несли службу в Волжской военной флотилии, а также памятник, посвященный репрессированному казачеству, и монумент Петру и Февронии.
Затем Вы осмотрите комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва», сооруженного на историческом месте высадки в сентябре 1942 года 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева. На территории комплекса находится также памятник истории федерального значения – «Исторический заповедник – руины мельницы им. Гергардта», который вместе с другими памятными объектами Сталинградской битвы – «Стеной Родимцева», «Домом Павлова», памятником морякам Волжской Военной Флотилии – составляет единый историко-культурный комплекс, являющийся достопримечательным местом – памятником истории и культуры регионального значения.
После осмотра центра города Вы отправитесь на Мамаев Курган – главную высоту России, изменившую ход Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии Вы узнаете об истории создания мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, об истории Сталинградской битвы и ожесточенных боях за главную высоту России, о том как создавался главный монумент России –»Родина-Мать зовёт!», а также сможете посмотреть смену роты почётного караула волгоградского гарнизона в Зале воинской славы и посетить Храм Всех Святых.
Одна из обширнейших экскурсий по Волгограду позволит Вам совершить настоящее путешествие во времени, проникнуться непередаваемой атмосферой твердости духа, торжественности, несокрушимости города!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Завершение: Вершина Мамаева Кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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