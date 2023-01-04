Подробнее об экскурсии

Ваш путь начнется от площади железнодорожного вокзала от фонтана «Детский хоровод», который создан ещё в 1930 году, известен по кадрам военной хроники, и является символом несокрушимости города. Затем поднимитесь к Кафедральному собору Александра Невского, который открылся в Волгограде 19 сентября 2021 года. Восстановленная святыня стала одним из символов города-героя.

Далее Вы спуститесь к Аллее Героев, которая ведет к набережной. Над проектом Аллеи работали знаменитые архитекторы Алабян, Левитан и Гольдман, которые внесли особый вклад в воссоздание города с великой военной историей.

Экскурсия по набережной откроет Вам чудесные виды на Волгу, фонтан «Искусство», монумент, посвященный летчику-бомбардировщику Хользунову, который в 1930-е годы воевал на территории Испании и был удостоен звания Героя Советского Союза. Также военной тематике посвящен монумент в честь волжских речников – strong>бронекатер «Гаситель», который сами волгоградцы называют пожарным пароходом.

На центральной набережной Волгограда также вы увидите монументы Петру I и морякам-героям, которые несли службу в Волжской военной флотилии, а также памятник, посвященный репрессированному казачеству, и монумент Петру и Февронии.

Затем Вы осмотрите комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва», сооруженного на историческом месте высадки в сентябре 1942 года 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева. На территории комплекса находится также памятник истории федерального значения – «Исторический заповедник – руины мельницы им. Гергардта», который вместе с другими памятными объектами Сталинградской битвы – «Стеной Родимцева», «Домом Павлова», памятником морякам Волжской Военной Флотилии – составляет единый историко-культурный комплекс, являющийся достопримечательным местом – памятником истории и культуры регионального значения.

После осмотра центра города Вы отправитесь на Мамаев Курган – главную высоту России, изменившую ход Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии Вы узнаете об истории создания мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, об истории Сталинградской битвы и ожесточенных боях за главную высоту России, о том как создавался главный монумент России –»Родина-Мать зовёт!», а также сможете посмотреть смену роты почётного караула волгоградского гарнизона в Зале воинской славы и посетить Храм Всех Святых.

Одна из обширнейших экскурсий по Волгограду позволит Вам совершить настоящее путешествие во времени, проникнуться непередаваемой атмосферой твердости духа, торжественности, несокрушимости города!