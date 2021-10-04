Что вас ожидает

Буря веков

Вы узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города. Мы расскажем о древних скифах и монголах — народах, живших на этих землях до основания Царицына. А также вспомним о самых знаменитых бунтовщиках Российской империи: Степане Разине и Емельяне Пугачеве. Покажем архивные фото, поделимся деталями Сталинградской битвы и раскроем, почему Волгоград называли «русским Чикаго».

История наглядно

Мы проведем вас по Центральной набережной, расскажем о крупнейшем в Европе речном вокзале и великолепной лестнице с пропилеями. Кроме того, вы увидите площадь Павших Борцов, аллею Героев и место, где был пленен фельдмаршал Паулюс. Рассмотрите дом Павлова и узнаете историю его героической 58-дневной обороны. А еще выясните, как паровая мельница стала одним из самых важных символов сражения за Сталинград.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.