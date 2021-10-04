Волгоград — четыре века истории

Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

4.9
6 отзывов
Царицын-Сталинград-Волгоград.

Каждая эпоха оставила свой след в облике города.

Вы услышите, какие события происходили здесь на протяжении столетий и какие знаменитые люди бывали.

Погуляете по живописной набережной Волги, оцените руины паровой мельницы Гергардта, посетите аллею Героев и площадь Павших Борцов.
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории
Волгоград — четыре века истории

Что вас ожидает

Буря веков

Вы узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города. Мы расскажем о древних скифах и монголах — народах, живших на этих землях до основания Царицына. А также вспомним о самых знаменитых бунтовщиках Российской империи: Степане Разине и Емельяне Пугачеве. Покажем архивные фото, поделимся деталями Сталинградской битвы и раскроем, почему Волгоград называли «русским Чикаго».

История наглядно

Мы проведем вас по Центральной набережной, расскажем о крупнейшем в Европе речном вокзале и великолепной лестнице с пропилеями. Кроме того, вы увидите площадь Павших Борцов, аллею Героев и место, где был пленен фельдмаршал Паулюс. Рассмотрите дом Павлова и узнаете историю его героической 58-дневной обороны. А еще выясните, как паровая мельница стала одним из самых важных символов сражения за Сталинград.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Мы команда молодых историков-энтузиастов, которая всей душой любит родной Волгоград. С радостью покажем его главные достопримечательности и малоизвестные места. На наших экскурсиях вы не услышите клише и замыленный взгляд на вещи — только проверенные факты.
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6 реальных отзывов от туристов

Ю
4 окт 2021
Сама экскурсия не очень интересная, и гид тут не при чем, просто, видимо, предыдущая, которая была в тот же день раньше на пару часов, перекрыла по эмоциям эту. Надо было их менять местами - т е на будущее - сначала менее важные события для города, потом более, а именно Сталинградская битва и все, что с ней связано
Д
3 окт 2021
Интересно и живо.
Е
26 сен 2021
Замечательная экскурсия, при том что мы жители Волгограда, единственное что внесло свои изменения погода, пошёл дождь. И мы продолжили беседу в кафе. Но экскурсией очень довольны. Жители и гости нашего города ходите на экскурсии очень позновательно и интересно!
Н
31 авг 2021
Дмитрий - чудесный рассказчик, экскурсовод и очень приятный в общении, тактичный, вежливый молодой человек. Он не просто рассказывает, он проживает свои истории, и это помогает проникнуться духом и силой Волгограда. Очень рекомендую Дмитрия.
Ю
14 авг 2021
Посетители экскурсию с гидом Дмитрием. Прошли по основным знаковым для Волгограда местам, получилась небольшая обзорная экскурсия.
Юля
8 авг 2021
Дмитри отлично провел экскурсию, все понравилось. Развернуто рассказал об истории города, посоветовал маршрут для дальшейшего самостоятельного ознакомления города, рекомендую!

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