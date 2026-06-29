Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Экскурсия «Волгоград - четыре века истории» приглашает вас на увлекательное путешествие по страницам времени.
Ваш личный гид раскроет секреты Царицына, поведает о героическом Сталинграде и покажет, как современный Волгоград уважает своё читать дальшеуменьшить
прошлое. Вас ждёт прогулка по живописной набережной Волги, где каждый камень хранит память о прошлом.
Вы увидите руины паровой мельницы Гергардта, ставшей символом стойкости во время Сталинградской битвы, и аллею Героев, где каждый шаг напоминает о подвиге защитников города. Площадь Павших Борцов откроет вам страницы истории, которые не найдёте в учебниках.
Ваш гид - лицензированный профессионал, влюблённый в историю Волгограда и готовый поделиться знаниями и уникальными фактами.
Эта экскурсия - ключ к пониманию величия и мужества города на Волге, его непростой судьбы и великих достижений
Лучшее время для экскурсии в Волгограде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать город, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться тишиной и отсутствием туристов, но стоит учитывать короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральная набережная
Речной вокзал
Площадь Павших Борцов
Аллея Героев
Дом Павлова
Паровая мельница Гергардта
Описание экскурсии
Буря веков
Вы узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города. Мы расскажем о древних скифах и монголах — народах, живших на этих землях до основания Царицына. А также вспомним о самых знаменитых бунтовщиках Российской империи: Степане Разине и Емельяне Пугачеве. Покажем архивные фото, поделимся деталями Сталинградской битвы и раскроем, почему Волгоград называли «русским Чикаго».
История наглядно
Мы проведем вас по Центральной набережной, расскажем о крупнейшем в Европе речном вокзале и великолепной лестнице с пропилеями. Кроме того, вы увидите площадь Павших Борцов, аллею Героев и место, где был пленен фельдмаршал Паулюс. Рассмотрите дом Павлова и узнаете историю его героической 58-дневной обороны. А еще выясните, как паровая мельница стала одним из самых важных символов сражения за Сталинград.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещения музея-панорамы «Сталинградская битва» и памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
По желанию часть маршрута можно проехать на скоростном (подземном) трамвае
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В нашей команде работают только аттестованные и лицензированные экскурсоводы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
780 ₽
Дети от 6 до 18 лет
700 ₽
Пенсионеры
700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Павших борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8496 туристов
Мы команда молодых историков-энтузиастов, которая всей душой любит родной Волгоград. В нашей команде работают только аттестованные и лицензированные гиды. С радостью покажем его главные достопримечательности и малоизвестные места. На наших экскурсиях вы не услышите клише и замыленный взгляд на вещи — только проверенные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 294 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Во-первых, мы очень благодарны, что Дмитрий оперативно подтвердил экскурсию (менее, чем за сутки оформили). Во-вторых, заранее отправил все детали встречи, а также файл с полезной информацией. Встретились аккурат как договаривались. читать дальшеуменьшить
Два часа прошли незаметно, мы комфортно гуляли, впитывая интересную информацию о прошлом и настоящем. Никакого назидания, очень приятно к восприятию, без перегибов Дмитрий с любовью рассказал о Волгограде. Молодой, но уверенно звучащий гид. Спасибо! С удовольствием вернемся в Волгоград и снова обратимся к Дмитрию
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Татьяна
Экскурсовод Дмитрий превзошел все наши ожидания!!! Увлек в экскурсию даже наших детей подростков! Все четко, ясно, понятно!!! Отвечал на все вопросы!!! Брали 2 экскурсии на 2 дня и остались ооооочень довольны!! Рекомендуем!!
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Е
Елена
Огромное спасибо Дмитрию за увлекательную экскурсию. Было очень интересно. Вся информация была хорошо структурирована, темп повествования также позволял легко усваивать информацию. Не ощущалось перегрузки от того, что на тебя льется очень большой поток данных. Очень рекомендуем данную экскурсию в исполнении Дмитрия для первого ознакомления с Волгоградом😉👌🏻
Дмитрий
Ответ организатора:
Елена, очень приятно, что спустя месяц у Вас остались только приятные воспоминания обо мне и моей работе! И это взаимно! Спасибо Вам большое!
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Инна
Были на экскурсии 10.07.26 и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный экскурсовод и просто приятный человек рассказал нам множество интереснейших, исторических факторов. Спасибо большое, рекомендую от души!
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Н
Немова
Были на двух экскурсиях с детьми 7 лет и 14, младшая дочь приехав домой пересказала бабушкам все самые важные моменты экскурсий. Для меня это высокий показатель, значит не только нам взрослым, но и ей было понятно и интересно. Спасибо большое за удивительные факты, за заботу и рекомендации.
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В
Валерия
Была на экскурсии у Дмитрия. Все понравилось, маршрут, локации, подтверждающие факты материалы, погода, сам Дмитрий. Вся экскурсия длилась 2 часа, вопросов по итогу не осталось. Сам внимания не обратишь и на половину увиденного, поэтому всем желающим оставить в голове что-то полезное на память рекомендую. Отдельное спасибо за гуссей)
Дмитрий
Ответ организатора:
Валерия, спасибо за Ваши теплые слова! Рад, что вам всё понравилось и экскурсия оставила приятные впечатления!
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