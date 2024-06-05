1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
«Вы пройдете по Центральной набережной, посетите главную площадь Павших Борцов и отыщете Нулевой километр»
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
«Мы проведем вас по Центральной набережной, расскажем о крупнейшем в Европе речном вокзале и великолепной лестнице с пропилеями»
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
«Побываете на живописной набережной Волги и услышите о том, как в истории Волгограда отразились крестьянские восстания Пугачёва и Разина, Гражданская война»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
«Рокоссовскому и отправимся к центральной набережной, по пути осматривая главные памятники»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
«А также рассмотрите знаменитый на весь мир «танцующий» мост и оцените красоту современной Центральной набережной Волгограда»
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Завершится прогулка у парадного входа в город со стороны Волги — белоснежных пропилей Центральной набережной»
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
«Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского»
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Аллея героев и достопримечательности вокругВы прогуляетесь по аллее, которая соединяет площадь Павших Борцов и набережную, откуда полюбуетесь панорамой Волги»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Вы полюбуетесь Центральной набережной, памятником морякам и Танцующим мостом, амфитеатром и Мамаевым курганом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«Достопримечтальности центральной набережной»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
«Центральная набережная с античными пропилеями»
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника5 июня 2024Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ЕЕвгения4 июня 2024В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
- ННаталья3 июня 2024Замечательная экскурсия и очень приятная, искренняя и душевная экскурсовод.
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный молодой человек и отличный рассказчик. Его легко и совсем неутомительно слушать. С точки зрения, ценности исторических сведений, Дмитрий хорошо ориентируется в материале, отвечает на вопросы. С ним действительно было интересно и познавательно прогуляться по Волгограду.
- ЮЮлия27 мая 2024Интересная прогулка. Советую
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ННаталья26 мая 2024Было интересно и познавательно
- ААнастасия20 мая 2024Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Набережная" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 200 до 7 750. Туристы уже оставили гидам 942 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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