Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Полёт над Волгой на параплане

Увидеть Волгоград с высоты птичьего полета и прокатиться по небу на «мотоцикле»

Бескрайняя Волга, монумент Родина-мать и остров Сарпинский — символы Волгограда и его окрестностей вы увидите с высоты сотен метров! С опытным инструктором подниметесь в небо на мотопараплане с открытой кабиной, насладитесь ощущением полета и захватывающими видами, а также сможете сохранить эмоции на видео.
Полёт над Волгой на параплане
Полёт над Волгой на параплане
Полёт над Волгой на параплане
Полёт над Волгой на параплане
Полёт над Волгой на параплане
Полёт над Волгой на параплане

Что вас ожидает

Покорить небо на параплане. После небольшой подготовки вы совершите 10-минутный полет с инструктором. Из-за открытой кабины параплана покажется, будто вы рассекаете небо на мотоцикле! Мы не будем рассказывать об эмоциях, которые вас захлестнут: лучше один раз пережить это, чем сто раз прочитать. При желании вы сможете заснять полет на видео и заново пережить это приключение.

Волгоград и Волга с высоты. С нескольких сотен метров вы увидите самый большой пресноводный остров в Европе, Сарпинский. В хорошую погоду разглядите «танцующий мост» и монумент Родина-мать. А внизу раскинется один из старейших аэродромов страны, где начинали свой небесный путь знаменитые летчики-испытатели, космонавты и ученые.

Организационные детали

В дороге сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.

Детали полета на параплане

  • К полету допускаются участники старше 18 лет (при себе нужно иметь паспорт) и весом от 30 до 110 кг
  • Полет длится 10 минут и проходит с инструктором
  • При желании можно организовать видеосъемку полета (уточняйте в переписке с гидом)
  • В случае нелетной погоды полет может перенестись на ближайшую дату с лётной погодой, поэтому советуем бронировать экскурсию на первый или второй день вашего пребывания в Волгограде.
Место начала и завершения
на аэродроме «Бекетовка»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Константин
Константин
Привет! С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов проведённых в небе. Наши гиды прекрасно знают историю этих удивительных мест, а места, которые входят в наши маршруты, приведут вас в детский восторг от новых впечатлений.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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