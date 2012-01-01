Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Что вас ожидает

Покорить небо на параплане. После небольшой подготовки вы совершите 10-минутный полет с инструктором. Из-за открытой кабины параплана покажется, будто вы рассекаете небо на мотоцикле! Мы не будем рассказывать об эмоциях, которые вас захлестнут: лучше один раз пережить это, чем сто раз прочитать. При желании вы сможете заснять полет на видео и заново пережить это приключение.

Волгоград и Волга с высоты. С нескольких сотен метров вы увидите самый большой пресноводный остров в Европе, Сарпинский. В хорошую погоду разглядите «танцующий мост» и монумент Родина-мать. А внизу раскинется один из старейших аэродромов страны, где начинали свой небесный путь знаменитые летчики-испытатели, космонавты и ученые.

Организационные детали

В дороге сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.

Детали полета на параплане