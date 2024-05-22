2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день с 14:00
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 мая 2024Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а
- ЖЖанна6 июня 2023Очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Активный отдых»
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