читать дальше нужно ли. Страшно. ну все разные сомнения. Тут меня поддержала семья. И состоялся семейный полет. 10 минут полета. Доставил удовольствие. Хорошие эмоции. Вообщем счастливый бурундук!!! Спасибо вам ребята огромное!!! Советую.

Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а