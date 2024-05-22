Активный отдых в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Волгограде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Пешая
На машине
87 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день с 14:00
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Тайная колыбель Царицына: истоки Волгограда
Пешая
На машине
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Полёт над Волгой на параплане
На параплане
На мотоцикле
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Полёт над Волгой на параплане
    Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а
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    нужно ли. Страшно. ну все разные сомнения. Тут меня поддержала семья. И состоялся семейный полет. 10 минут полета. Доставил удовольствие. Хорошие эмоции. Вообщем счастливый бурундук!!! Спасибо вам ребята огромное!!! Советую.

    Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода
  • Ж
    Жанна
    6 июня 2023
    Полёт над Волгой на параплане
    Очень понравилось!
    Очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
  2. Тайная колыбель Царицына: истоки Волгограда
  3. Полёт над Волгой на параплане
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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