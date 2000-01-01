Даниил проводит ещё 2 экскурсии

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Мамаев курган — «главная высота России»

Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты

Даниил
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Даниил – ваш гид
Сердце Волгограда бьется на Мамаевом кургане.

Весь город 🏙️ был ареной боев, в нем сохранилось множество героических точек — но именно древние холмы в центральной части стали «визитной карточкой» Волгограда.

Вы узнаете историю 📖 этого сакрального места, услышите воспоминания участников Сталинградской битвы и рассмотрите старинные фотографии 📸 разных лет.

2000 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»

Что вас ожидает

Мамаев курган сквозь столетия
Вы погрузитесь в царицынскую и довоенную историю кургана и раскроете, почему местные загадочные холмы почитались монгольскими воинами. А также вглядитесь в фотографии тех времен, старейшая из которых датируется 1886 годом. Далее я расскажу о кровавой Сталинградской битве, поделюсь воспоминаниями ее участников и поясню, кем и когда было решено возвести на Мамаевом кургане грандиозный памятник-ансамбль.

Мамаев курган в деталях
Вы увидите все ключевые композиции ансамбля Героям Сталинградской битвы: величественную Родину-мать, площадь Скорби, аллею пирамидальных тополей, пантеон Славы и озеро Слез. Я расскажу о каждом памятнике и вспомню знаменитостей, посещавших эти места. Например, вы услышите о Фиделе Кастро, Шарле де Голле и представителе индийской семьи Ганди. Это лишь часть людей, в разные эпохи побывавших на Мамаевом кургане, — и у каждого такого визита своя неповторимая история!

Организационные детали

По желанию я могу провести вас по малоизвестным местам Мамаева кургана, которые не входят в классические маршруты. Цена от этого не изменится, но увеличится время экскурсии. Детали уточняйте в личном сообщении.

Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»
Мамаев курган — «главная высота России»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Мамаева кургана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать еще более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
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