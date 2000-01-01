Даниил проводит ещё 2 экскурсии

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Мамаев курган сквозь столетия

Вы погрузитесь в царицынскую и довоенную историю кургана и раскроете, почему местные загадочные холмы почитались монгольскими воинами. А также вглядитесь в фотографии тех времен, старейшая из которых датируется 1886 годом. Далее я расскажу о кровавой Сталинградской битве, поделюсь воспоминаниями ее участников и поясню, кем и когда было решено возвести на Мамаевом кургане грандиозный памятник-ансамбль.

Мамаев курган в деталях

Вы увидите все ключевые композиции ансамбля Героям Сталинградской битвы: величественную Родину-мать, площадь Скорби, аллею пирамидальных тополей, пантеон Славы и озеро Слез. Я расскажу о каждом памятнике и вспомню знаменитостей, посещавших эти места. Например, вы услышите о Фиделе Кастро, Шарле де Голле и представителе индийской семьи Ганди. Это лишь часть людей, в разные эпохи побывавших на Мамаевом кургане, — и у каждого такого визита своя неповторимая история!