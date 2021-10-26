Первая встреча с Волгоградом

Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида

5
39 отзывов
Волгоград сыграл огромную роль в истории страны.

Вы узнаете об обороне Царицына в годы Гражданской войны и знаменитой Сталинградской битве.

Рассмотрите дом Павлова, мельницу Гергардта и «визитную карточку» города — Мамаев курган.

Полюбуетесь красавицей Волгой, познакомитесь с местными легендами и услышите, чем живет Волгоград сегодня.
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом

Что вас ожидает

Волгоград сквозь столетия

Вы увидите, где находилась сторожевая крепость — место, откуда началась история города. А также услышите интересные факты о ее основателе и первых жителях. Погрузитесь в эпоху восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и узнаете, какую деятельность вел на территории нашей области Петр I. Расскажу я и о последующих событиях: революции, установлении советской власти и Сталинградской битве от первой бомбардировки до пленения Паулюса.

Прогулка по знаковым местам

Современный Волгоград — живописный и очень приятный город. Вы пройдете по Центральной набережной, посетите главную площадь Павших Борцов и отыщете Нулевой километр. Кроме того, я покажу руины паровой мельницы начала XX века и жилой дом Павлова, где 58 дней держала оборону группа советских бойцов. Не обойдем вниманием мы и «главную высоту России» — Мамаев курган. Я раскрою, в чем особенность этого грандиозного памятника-ансамбля и важность кургана как стратегической точки.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать перерыв на кофе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена, я лицензированный гид в Волгограде, историк по образованию. Любимая тема — Сталинградская битва, но хорошо разбираюсь и в других эпохах развития города. С радостью покажу вам наши главные достопримечательности и расскажу о них самое интересное!
Задать вопрос

39 реальных отзывов от туристов

А
26 окт 2021
Огромное спасибо Елене, все было просто на высоте!
Наталия
22 окт 2021
Спасибо большое экскурсоводу Елене за интересную экскурсию. Я в городе не в первый раз, эта поездка была организована для родителей. И она превзошла все ожидания, Елена сумела все организовать четко, быстро, забирала нас из отеля, показала самые знаковые места, а главное - с какой любовью она рассказывает о городе, с каким чувством патриотизма и горечи она рассказывает о ВОВ.
Анна
18 окт 2021
Хочу сказать огромное спасибо Елене за подробный рассказ об истории города, с приведением фактов, показом старых фотографий. Елена прекрасный рассказчик, обладает большим количеством знаний, умеет подать материал, а самое главное умеет завлечь слушателя. Мы провели вместе 3, 5 часа. Переживали вместе с Еленой, плакали. Буду рекомендовать этого гида своим друзьям и надеюсь ещё вернуться и пообщаться с этим замечательным человеком.
Н
15 окт 2021
Спасибо большое, Елена! Было интересно и познавательно, очень чувствовалось, что историю Сталинградской битвы гид пропускает через себя, порою было не сдержать слез! Экскурсия оптимальна для первого знакомства с городом!
Ю
13 окт 2021
Мы с подругой были в круизе по Волге, который заканчивался в Волгограде. Заказали индивидуальную экскурсию по Волгограду. Елена прекрасный экскурсовод с хорошим знанием истории и жизни города. Но не хватило какой-то изюминки о городе, ведь экскурсия индивидуальная, а получилась обычная обзорная, с посещением 3-х основных мест, на которые возят групповые, и по времени те же 3 часа. В путешествии по Волге в каждом городе у нас были подобные 3-х часовые обзорные экскурсии. При такой стоимости индивидуальной экскурсии я надеялась на нечто большее. И еще, машина, на которой мы ездили по городу, мягко говоря, видавшая виды, неудобная. Хорошо, что нас было двое, а допустим вчетвером было бы совсем напряженно. Для индивидуальных экскурсий хотелось бы больше комфорта. Представление о городе Волгограде мы конечно получили, но ожидания немного на оправдались.
Елена
Ответ гида:
К великому сожалению трех-часовая экскурсия включает в себя только визитные карточки города. За три часа город невозможно показать весь из-за расстояний. Ведь наш город один из самых длинных. Эта экскурсия обзорная, а не подробная. И надо успеть ко времени. Стараюсь всегда дать интересную информацию.
Дорогую машину не предоставляю. За день у меня бывает по 16 человек и легко представить, что с ней становится уже через месяц. Для экскурсий она подходит.
М
11 окт 2021
Экскурсия понравилась, за короткий промежуток времени охватили много событий, узнали новые исторические факты. Елена хороший рассказчик, знает много интересного и излагает все в доступном и понятном формате. Спасибо ей огромное.
В
11 окт 2021
Очень приятный экскурсовод, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
М
11 окт 2021
Экскурсия очень понравилась! Елена - интересный рассказчик и знающий экскурсовод, периодически вставал ком в горле и слезы наворачивались! Программа встроена грамотно, всё основное посмотрели. Самое главное, что экскурсия Елены понравилась 10-летнему ребёнку, это о многом говорит! Спасибо большое!
Е
9 окт 2021
Большое спасибо за экскурсию! Было отлично, познавательно, интересно. Очень понравилось.
Мы полюбили Волгоград!
Е
3 окт 2021
Хочу выразить огромную благодарность Елене за проведённую экскурсию. Много новых фактов из истории города, особенно во время ВОВ. Наибольшее количество эмоций мы получили на Мамаевом кургане. Елена прекрасный рассказчик. Было ощущение, что сами берём высоту 102. Рекомендую экскурсии с Еленой всем, кто хочет познакомиться с героическим городом Волгоградом.
О
1 окт 2021
Ходили на экскурсию 1 октября 2021
Экскурсовод Елена заехала на машине за нами в отель. На Мамаевом кургане мы застали смену караула. Рассказчик Елена хороший, экскурсию провела интересно, всё успели.
Д
30 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия 02.09.2021 "Первая встреча с Волгоградом". За лёгким, последовательным, насыщенным датами и обстоятельствами повествованием экскурсовода был виден труд историка, увлеченного предметом изучения и сбором фактов, формированием обоснованных выводов. Нам очень хотелось попасть на Мамаев курган, побывать межу мельницей Гергардта и местом Дома Павлова, узнать о роли Царицына в событиях начала ХХ века - и мы рады, что именно Елена провела для нас эту экскурсию. Большое спасибо!
С
28 сен 2021
Елена - гид, который любит и знает свой город, рассказала нам об истоках города и его исторической жизни. Проехали на её машине по основным значимым местам. На Мамаевом кургане без её рассказа мы не смогли бы так прочувствовать это место. Помимо профессиональных качеств, Елена приятная и красивая женщина 🌷. Компания состояла из 3-х взрослых и 10-ти летнего ребёнка, она смогла интересно и доступно рассказать всем поколениям нашей семьи) Рекомендуем!
Л
26 сен 2021
Выражаю слова благодарности Елене за проведённую экскурсию по городу Волгограду. Было очень интересно и познавательно. Волгоград произвёл на нас неизгладимое впечатление.
Н
8 сен 2021
Потрясающе! Экскурсия продуманная, гид Елена, мне показалось, живет историей! Волгоград очень впечатляет! Спасибо!
Ещё 24 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные#Мамаев курган🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Волгограде

Однодневный тур "Город-герой Волгоград"
4.8
8
1 995
за 1 чел.
Однодневный тур "Город-герой Волгоград"
Однодневная групповая экскурсия по Волгограду, на которой вы познакомитесь с историей и главными...
По договоренности с гидом
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Волгоград - город-герой, выдержавший множество испытаний на своем веку
Ежедневно по договоренности
Волгоград - город мужества и славы. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
4
3 500
за 1-20 чел.
Волгоград - город мужества и славы. Обзорная экскурсия
История Волгоград неразрывно связана с военным прошлым
По договоренности
Знакомьтесь, Волгоград!
Индивидуальная экскурсия
4.9
69
3 700
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград!
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 000
за 1-7 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Царицын - Сталинград - Волгоград - три названия, три эпохи одного города! Я предлагаю вам узнать больше...
По договоренности
*Волгоград Православный*
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-45 чел.
*Волгоград Православный*
В ходе экскурсии «Волгоград Православный» экскурсанты посетят самые знаковые Соборы, Храмы и Церкви...
По договоренности с гидом
*Город-герой Волгоград + Мамаев курган*
Индивидуальная экскурсия
4.7
14
6 000
за 1-45 чел.
*Город-герой Волгоград + Мамаев курган*
Познакомится с боевой историей города, пройти по местам Воинской Славы, узнать о подвиге Сталинграда...
По договоренности с гидом
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
12ч
9 000
за 1-10 чел.
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
Во время поездки вы познакомитесь с главными достопримечательностями и памятными местами трёх...
Ежедневно по договоренности
*Великолепный ночной Волгоград*
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 000
за 1-18 чел.
*Великолепный ночной Волгоград*
Незабываемые впечатления и эмоции можно получить, посетив ночную экскурсию по Волгограду! Гости...
Ежедневно, по договоренности
Прогулка по Волгограду
Индивидуальная экскурсия
4.6
16
2 000
за 1-15 чел.
Прогулка по Волгограду
Мы увидим все значимые достопримечательности, находящиеся в центра Волгограда
По договоренности
Волгоград - город "сталинского ампира"
Индивидуальная экскурсия
5
5
2 000
за 1-15 чел.
Волгоград - город "сталинского ампира"
Восстановленный после Великой Отечественной войны город стал центром стиля, который архитекторы называют...
По договоренности
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Волгоград - город-герой, именно здесь проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход...
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Волгограде
🇷🇺