Что вас ожидает

Волгоград сквозь столетия

Вы увидите, где находилась сторожевая крепость — место, откуда началась история города. А также услышите интересные факты о ее основателе и первых жителях. Погрузитесь в эпоху восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и узнаете, какую деятельность вел на территории нашей области Петр I. Расскажу я и о последующих событиях: революции, установлении советской власти и Сталинградской битве от первой бомбардировки до пленения Паулюса.

Прогулка по знаковым местам

Современный Волгоград — живописный и очень приятный город. Вы пройдете по Центральной набережной, посетите главную площадь Павших Борцов и отыщете Нулевой километр. Кроме того, я покажу руины паровой мельницы начала XX века и жилой дом Павлова, где 58 дней держала оборону группа советских бойцов. Не обойдем вниманием мы и «главную высоту России» — Мамаев курган. Я раскрою, в чем особенность этого грандиозного памятника-ансамбля и важность кургана как стратегической точки.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать перерыв на кофе.