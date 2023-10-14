Добро пожаловать в Волгоград, город с богатой историей и запоминающимися достопримечательностями.
На нашей экскурсии вы отправитесь в захватывающее путешествие через эпохи и культуры, чтобы узнать, почему Волгоград так часто называют разными именами.
На нашей экскурсии вы отправитесь в захватывающее путешествие через эпохи и культуры, чтобы узнать, почему Волгоград так часто называют разными именами.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
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16
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18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане
- Дом Павлова
- Площадь Павших борцов
- Ул. Мира
- Центральную набережную
- Аллею Героев и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Взгляд в прошлое и настоящее.
- Перекресток цивилизаций, край великих петровских преобразований, Русский Чикаго, Красный Верден, город товарища И. В. Сталина, Родина побед, город на Волге — так называют наш прекрасный город! Обо всем, но вкратце и очень интересно вы узнаете по ходу нашей экскурсии.
- Вы увидите Мамаев Курган и его Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Познакомитесь с историей дома Павлова и площади Павших борцов. Пройдете по улице Мира, где каждый уголок пронизан историей и многое другое.
Важная информация:Одевайтесь по погоде: летом обязательно головные уборы, бутылочка с водой, зимой кутаемся и всегда берем хорошее настроение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в музеи и театры
- Обеды
- Трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект им. Ленина, д. 78с1, остановка Мамаев кургаЗавершение: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Мои любимые туристы
- Одевайтесь по погоде: летом обязательно головные уборы
- Бутылочка с водой
- Зимой кутаемся и ВСЕГДА берем хорошее настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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