лет в сопровождении взрослого. Мне хотелось, чтобы девочки погрузились в историю Сталинградской битвы и жизнь города во время ВОВ. На Мамаевом Кургане мы успели на развод караула, возложили цветы к Вечному огню и памятнику Скорбящей матери, восхитились мощью и могуществом скульптуры Родина-Мать, зовет! Наш гид подробно и интересно излагала материал, была внимательна ко всем нашим просьбам, отвечала на вопросы. Примечательно еще было то, что Надежда бывший журналист-международник и это вносило дополнительный колорит в нашу экскурсию. Ответила на вопросы, где можно взять дополнительную информацию о Сталинградской битве и так далее. Для меня было очень важным, что Надежда смогла увлечь своими знаниями и рассказами моих девочек. Мы побывали в хорошеньком ресторанчике на самом берегу Волги. Полюбовались красивой природой и видами города, полакомились вкусными блюдами ресторана. Погуляли по набережной, увидели ГЭС. Все было сделано грамотно с точки зрения организации и подачи материала. Формат экскурсии в мини группе очень удобный, мы даже практически не устали, хотя экскурсия длилась 6 часов. Выражаю благодарность организатору Андрею и экскурсоводу Надежде за интересный день, проведенный в Волгограде. Рекомендую!!!