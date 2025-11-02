Мои заказы

Узнать Волгоград в мини - группе за один день

Погрузитесь в атмосферу Волгограда, посетив его знаковые места и памятники. Узнайте историю города-героя в мини-группе
Групповая экскурсия по Волгограду предлагает уникальную возможность посетить ключевые достопримечательности города.

Участники увидят Мамаев курган, где можно наблюдать смену почётного караула, Дом Павлова и мельницу Гергардта. Путешествие также включает посещение Волжской ГЭС и мемориального комплекса «Остров Людникова». Это идеальный способ познакомиться с историей города от его основания до наших дней
4.9
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 📜 Узнать историю города
  • 👥 Мини-группа для комфорта
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🎖️ Профессиональные гиды
Ближайшие даты:
15
ноя18
ноя22
ноя25
ноя29
ноя2
дек6
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Мамаев курган
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Волжская ГЭС
  • Остров Людникова

Описание экскурсии

Собор Александра Невского — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году. Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне. Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах. Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники. Бк-31, боевой катер, поднятый со дна Волги. Пожарно-спасательный катер Гаситель. Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула. «Остров Людникова» — мемориальный комплекс из обелисков и руин в посёлке Нижние Баррикады. Вы увидите шлюз № 1 на Волжской ГЭС, современные здания стадиона, а так же обязательно пообедаем в живописном месте с великолепным видом на высоком берегу Волги. И многое другое! Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобилях Mercedes-Benz Sprinter, Haval, Evolute, Subaru XV? Reno Daster или других аналогичных по классу Дополнительно оплачивается обед (по меню) Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана — вход туда бесплатный Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Каждый день в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Александра Невского
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • БК-31 (боевой катер)
  • Пожарно-спасательный катер «Гаситель»
  • Мамаев курган (Стены-руины, площадь Героев, площадь Скорби, Зал воинской славы, монумент «Родина-мать зовёт!»)
  • Остров Людникова
  • Шлюз № 1 Волжской ГЭС
  • Современные объекты
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты в музеи
  • Обед
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Волгоград
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобилях Mercedes-Benz Sprinter, Haval, Evolute, Subaru XV? Reno Daster или других аналогичных по классу
  • Дополнительно оплачивается обед (по меню)
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана - вход туда бесплатный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
1
2
1
С
Светлана
2 ноя 2025
Невероятные впечатления! Спасибо большое. Понравилось абсолютно все. Даже, казалось, погода была с нами на одной волне. Увидели город, узнали историю, нам открыли небольшие секреты и мы сделали большие открытия. Увозим с собой множество воспоминаний и фотографий.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Спасибо, очень интересная насыщенная экскурсия!
А
Анастасия
21 окт 2025
18.10.2025 г. были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией. Все очень понравилось. Группа была небольшая 4 человека. Интересно было слушать экскурсовода. Мы попали на смену караула. Впечатления не описать словами. Большое спасибо, Анастасия! С вами было интересно
Ю
Юлия
20 окт 2025
Стоимость экскурсии за человека была «не минимальная»,экскурсия почти индивидуальная,следовательно и качество услуги должно соответствовать…
Накануне,наш гид Анастасия напомнила об экскурсии.
В день экскурсии,не выходя из машины,ждала группу. Считаю это не уважение к
читать дальше

гостям города,да и вообще к клиенту. Нас было 3человека.
Всю экскурсию Анастасия забывала слова,теряла мысль или называла некоторые понятия не верно…
Да,за указанные часы экскурсии объехали основные значимые места города,но уровень экскурсии оставляет желать лучшего. О самом городе от его создания информации не было. Рассказ не содержал,чего такого,что мы не прочитали в Википедии.
Мы больше информации услышали о семье Анастасии.
Извините,не впервые на подобной экскурсии,есть с чем сравнить.
Можно было заявить, что это поездка на Мамаев курган,а по ходу мы заглянем в основные туристические точки города. -этого было бы честно.
Экскурсия любительская,как для приехавших издалека родственников.
Анастасия читала стихи написанные своей мамой,что заслуживает уважения.
Когда машина перегородила проезд к месту въезда к запланированному объекту,то не стесняясь сидящих в машине гостей,выясняла отношения с пассажиром в машине,мешающей проезду. Считаю это недопустимым!
Благодарю за совет,где можно было пообедать.
Хотелось бы гида более начитанного и желающего узнать о своём городе больше, чем другие,тем более,когда Вы родились здесь.

И
Илья
12 окт 2025
Нтд Денис экстра класса.

Показал самые необычные и запоминающиеся места Волгограда

Однозначно рекомендую
А
Алла
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась 5 часов пролетели как 5 мин Нашим гидом был Никита Его рассказы реально завораживали За это ему отдельное спасибо Рекомендую всем,кто приехал в незнакомый город,брать такие ознакомительные экскурсии
С
Сергей
1 окт 2025
Огромная благодарность гиду Анастасии за содержательную экскурсию и приятную беседу. Формат экскурсии в мини группе очень удобный и недорогой. Пять человек у нас была группа, внимание и забота как к
читать дальше

индивидуальной экскурсии. Посмотрел все объекты за 6 Часов Объехали почти весь город, посмотрели все основные объекты и достопримечательности. Организация на высшем уровне спасибо команде Штурман Тура и успехов в развитии! Рекомендую Данную экскурсию!

S
Siwakvital
28 сен 2025
Был В Волгограде по делам, выбрал экскурсию в мини группе. Очень подобный формат, на комфортном автомобиле по большому маршруту за небольшие деньги. Гид Василий просто Огромный молодец! Все показал все
читать дальше

рассказал, увидел даже то, о чем мой местный другДаже и не слышал)) оказывается кроме Мамаева Кургана Волгограде ещё есть очень много интересных мест!) Формат экскурсии очень удобный, семь человек,Это немного и немало а как раз самое то для комфортного передвижения и общение с гидом. Для одинокого посетителя города это просто находка!))Огромное спасибо организаторам Андрею Штурману за такое прекрасное путешествие по такому замечательному городу!!! Однозначно рекомендую данную экскурсию с данной компанией!!!

Т
Татьяна
24 сен 2025
Е
Екатерина
17 сен 2025
Осталась в полном восторге от экскурсии по Волгограду! Все было на высшем уровне: комфортабельная машина, насыщенная программа и профессиональный гид-экскурсовод Никита. Экскурсия была настолько увлекательная, что мы даже задержались еще.
читать дальше

Если хотите не просто "провести время", а по настоящему прочувствовать Волгоград — берите эту экскурсию в удобном формате минигруппы! Однозначно рекомендую всем, кто хочет познакомиться с историей и достопримечательностями Волгограда! Отдельное спасибо организатору Штурмана Андрею!) Удачи ребята!)

А
Андрей
16 сен 2025
Были на данной экскурсии 132025 года, в сопровождении экскурсовода Надежды. Экскурсионные переезды происходили на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Экскурсантами с нашей стороны группы были две девочки подростки 10 и 12
читать дальше

лет в сопровождении взрослого. Мне хотелось, чтобы девочки погрузились в историю Сталинградской битвы и жизнь города во время ВОВ. На Мамаевом Кургане мы успели на развод караула, возложили цветы к Вечному огню и памятнику Скорбящей матери, восхитились мощью и могуществом скульптуры Родина-Мать, зовет! Наш гид подробно и интересно излагала материал, была внимательна ко всем нашим просьбам, отвечала на вопросы. Примечательно еще было то, что Надежда бывший журналист-международник и это вносило дополнительный колорит в нашу экскурсию. Ответила на вопросы, где можно взять дополнительную информацию о Сталинградской битве и так далее. Для меня было очень важным, что Надежда смогла увлечь своими знаниями и рассказами моих девочек. Мы побывали в хорошеньком ресторанчике на самом берегу Волги. Полюбовались красивой природой и видами города, полакомились вкусными блюдами ресторана. Погуляли по набережной, увидели ГЭС. Все было сделано грамотно с точки зрения организации и подачи материала. Формат экскурсии в мини группе очень удобный, мы даже практически не устали, хотя экскурсия длилась 6 часов. Выражаю благодарность организатору Андрею и экскурсоводу Надежде за интересный день, проведенный в Волгограде. Рекомендую!!!

А
Артем
15 сен 2025
Мы остались очень довольны тем, как организована экскурсия. В первую очередь город. Он предстал перед нами во всем своём величии. Локации подобраны зрелищные. Можно не спеша всё посмотреть и сделать классные фото на память. Гид умничка. Тактичный, грамотный и с юмором. Плюс всё это на новой комфортной машине. Отлично провели время! То, что нужно для первого знакомства с городом. Рекомендую)
A
Aлексей
14 сен 2025
Добрый день!
Хочу оставить благодарность команде Андрея за прекрасно проведенную и организованную экскурсию
Время экскурсии согласовано заранее, учли все мои пожелания по автомобилю,
Теперь я увидел Волгоград совсем по другому, благодаря информации полученной
читать дальше

от гида. Город-Герой в прямом смысле этого слова. Было много вопросов, ни один не остался без внимания, Родина -Мать впечатлила, передать словами не могу, очень грандиозный памятник, обязательно закажу индивидуальную экскурсию, для большего ознакомления с Волгоградом
С уважением команде Спутника и персонально Андрею,) даже после экскурсии уже отвечал на все мои звонки и вопросы, которые я просто из-за обьема информации, не смог сразу запомнить.)

А
Анна
31 авг 2025
Спасибо Андрею за экскурсию! Это самый лучший формат (мини группа на машине), что бы узнать город. Успели заглянуть в разные уголки города, который имеет протяженность вдоль Волги 95км. Не спеша
читать дальше

прогулялись в центре, посетили набережную, поднялись по Мамаева кургану, заехали к острову Людникова. Видно, что Андрей любить свой город, гордиться им и показывает гостям такой как он есть. Узнали много нового и интересного про Волгоград. Мини группа удобна тем, что двигаемся с учётом возможностей участников и всё успеваем посмотреть. А передвижение на машине с кондиционером для Волгограда - самый лучший вариант. Спасибо за экскурсию! Благодарим Андрея/Штурман.

К
Константин
31 авг 2025
Это просто супер экскурсия. Очень много впечатлений. Гид влюблённый в свою Родину - Волгоград, рассказывает с интересом, вовлекает в беседу, очень начитанный, знающий и эрудированный человек. Большое спасибо, обязательно приедем ещё.

