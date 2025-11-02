Групповая экскурсия по Волгограду предлагает уникальную возможность посетить ключевые достопримечательности города.
Участники увидят Мамаев курган, где можно наблюдать смену почётного караула, Дом Павлова и мельницу Гергардта. Путешествие также включает посещение Волжской ГЭС и мемориального комплекса «Остров Людникова». Это идеальный способ познакомиться с историей города от его основания до наших дней
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 📜 Узнать историю города
- 👥 Мини-группа для комфорта
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🎖️ Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Мамаев курган
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Волжская ГЭС
- Остров Людникова
Описание экскурсииСобор Александра Невского — копия одноимённого собора, разрушенного в 1932 году. Дом Павлова — памятник, посвящённый настоящему подвигу советских солдат во Второй мировой войне. Мельница Гергардта — здание начала 20 века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное в память о страшных годах. Здание музея-панорамы «Сталинградская битва», где представлена выставка музейной и современной военной техники. Бк-31, боевой катер, поднятый со дна Волги. Пожарно-спасательный катер Гаситель. Мамаев курган. Вы увидите ключевые композиции ансамбля: композицию «Стены-руины», площадь Героев, площадь Скорби и озеро Слёз, монумент «Родина-мать зовёт!» и многое другое. А в Зале воинской славы обязательно дождёмся смены почётного караула. «Остров Людникова» — мемориальный комплекс из обелисков и руин в посёлке Нижние Баррикады. Вы увидите шлюз № 1 на Волжской ГЭС, современные здания стадиона, а так же обязательно пообедаем в живописном месте с великолепным видом на высоком берегу Волги. И многое другое! Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобилях Mercedes-Benz Sprinter, Haval, Evolute, Subaru XV? Reno Daster или других аналогичных по классу Дополнительно оплачивается обед (по меню) Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана — вход туда бесплатный Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Каждый день в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в музеи
- Обед
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Волгоград
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Поездка проходит на комфортабельном автомобилях Mercedes-Benz Sprinter, Haval, Evolute, Subaru XV? Reno Daster или других аналогичных по классу
- Дополнительно оплачивается обед (по меню)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме комплекса Мамаева кургана - вход туда бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 ноя 2025
Невероятные впечатления! Спасибо большое. Понравилось абсолютно все. Даже, казалось, погода была с нами на одной волне. Увидели город, узнали историю, нам открыли небольшие секреты и мы сделали большие открытия. Увозим с собой множество воспоминаний и фотографий.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Спасибо, очень интересная насыщенная экскурсия!
А
Анастасия
21 окт 2025
18.10.2025 г. были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией. Все очень понравилось. Группа была небольшая 4 человека. Интересно было слушать экскурсовода. Мы попали на смену караула. Впечатления не описать словами. Большое спасибо, Анастасия! С вами было интересно
Ю
Юлия
20 окт 2025
Стоимость экскурсии за человека была «не минимальная»,экскурсия почти индивидуальная,следовательно и качество услуги должно соответствовать…
Накануне,наш гид Анастасия напомнила об экскурсии.
В день экскурсии,не выходя из машины,ждала группу. Считаю это не уважение к
И
Илья
12 окт 2025
Нтд Денис экстра класса.
Показал самые необычные и запоминающиеся места Волгограда
Однозначно рекомендую
А
Алла
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась 5 часов пролетели как 5 мин Нашим гидом был Никита Его рассказы реально завораживали За это ему отдельное спасибо Рекомендую всем,кто приехал в незнакомый город,брать такие ознакомительные экскурсии
С
Сергей
1 окт 2025
Огромная благодарность гиду Анастасии за содержательную экскурсию и приятную беседу. Формат экскурсии в мини группе очень удобный и недорогой. Пять человек у нас была группа, внимание и забота как к
S
Siwakvital
28 сен 2025
Был В Волгограде по делам, выбрал экскурсию в мини группе. Очень подобный формат, на комфортном автомобиле по большому маршруту за небольшие деньги. Гид Василий просто Огромный молодец! Все показал все
Т
Татьяна
24 сен 2025
Е
Екатерина
17 сен 2025
Осталась в полном восторге от экскурсии по Волгограду! Все было на высшем уровне: комфортабельная машина, насыщенная программа и профессиональный гид-экскурсовод Никита. Экскурсия была настолько увлекательная, что мы даже задержались еще.
А
Андрей
16 сен 2025
Были на данной экскурсии 132025 года, в сопровождении экскурсовода Надежды. Экскурсионные переезды происходили на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Экскурсантами с нашей стороны группы были две девочки подростки 10 и 12
А
Артем
15 сен 2025
Мы остались очень довольны тем, как организована экскурсия. В первую очередь город. Он предстал перед нами во всем своём величии. Локации подобраны зрелищные. Можно не спеша всё посмотреть и сделать классные фото на память. Гид умничка. Тактичный, грамотный и с юмором. Плюс всё это на новой комфортной машине. Отлично провели время! То, что нужно для первого знакомства с городом. Рекомендую)
A
Aлексей
14 сен 2025
Добрый день!
Хочу оставить благодарность команде Андрея за прекрасно проведенную и организованную экскурсию
Время экскурсии согласовано заранее, учли все мои пожелания по автомобилю,
Теперь я увидел Волгоград совсем по другому, благодаря информации полученной
А
Анна
31 авг 2025
Спасибо Андрею за экскурсию! Это самый лучший формат (мини группа на машине), что бы узнать город. Успели заглянуть в разные уголки города, который имеет протяженность вдоль Волги 95км. Не спеша
К
Константин
31 авг 2025
Это просто супер экскурсия. Очень много впечатлений. Гид влюблённый в свою Родину - Волгоград, рассказывает с интересом, вовлекает в беседу, очень начитанный, знающий и эрудированный человек. Большое спасибо, обязательно приедем ещё.
