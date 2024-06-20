Однодневные – экскурсии в Волгограде

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Волгограде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мамаев Курган - главная высота России
Пешая
97 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
8 авг в 17:00
9 авг в 09:00
5 500 за всё до 7 чел.
Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
Пешая
5 отзывов
1 час
Квест
до 5 чел.
Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
Начало: Ул. Советская, 20
Расписание: Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:30
Сегодня в 19:00
7 авг в 19:00
1 000 за человека
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Пешая
28 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
1 сен в 12:00
2 сен в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2024
    Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
    Квест "Знаки вселенной по-волгоградски" Очень благодарна за проведенный квест, приятно удивлена, сколько вокруг интересного, познавательного, совсем рядом в обыденности. Теперь
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    на все смотрю другими глазами, замечаю окружающие подсказки на интересующие вопросы. Катерина, очень открытый, позитивный человек, рассказывает интересно с интригой, что же будет дальше

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
    Я участвовала в квесте "знаки вселенной", Екатерина очень интересно рассказывала, раньше я никогда не обращала внимания на различные надписи вокруг знаки вселенной. Теперь с удовольствием хожу и изучаю город. Екатерина просто супер всем рекомендую!!!
  • Л
    Лия
    20 июня 2024
    Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
    С подругами проверили отличный вечер на квесте Знаки Вселенной, который проходил в самом центре любимого города Волгоград! Мы ходили по
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    красивым улицам и обращали внимание на то что находится вокруг нас. Я получила много положительных эмоций, почувствовала себя частью игры! В приятной компании вечер пролетел не заметно. Спасибо разработчику!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мамаев Курган - главная высота России
  2. Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
  3. Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
  4. От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 17 600. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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