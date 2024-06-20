2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
8 авг в 17:00
9 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 7 чел.
1 час
Квест
до 5 чел.
Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
Начало: Ул. Советская, 20
Расписание: Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:30
Сегодня в 19:00
7 авг в 19:00
1 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
1 сен в 12:00
2 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 июня 2024Квест "Знаки вселенной по-волгоградски" Очень благодарна за проведенный квест, приятно удивлена, сколько вокруг интересного, познавательного, совсем рядом в обыденности. Теперь
- ООльга20 июня 2024Я участвовала в квесте "знаки вселенной", Екатерина очень интересно рассказывала, раньше я никогда не обращала внимания на различные надписи вокруг знаки вселенной. Теперь с удовольствием хожу и изучаю город. Екатерина просто супер всем рекомендую!!!
- ЛЛия20 июня 2024С подругами проверили отличный вечер на квесте Знаки Вселенной, который проходил в самом центре любимого города Волгоград! Мы ходили по
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Однодневные»
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