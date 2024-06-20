Квест "Знаки вселенной по-волгоградски" Очень благодарна за проведенный квест, приятно удивлена, сколько вокруг интересного, познавательного, совсем рядом в обыденности. Теперь

на все смотрю другими глазами, замечаю окружающие подсказки на интересующие вопросы. Катерина, очень открытый, позитивный человек, рассказывает интересно с интригой, что же будет дальше

О Ольга

Я участвовала в квесте "знаки вселенной", Екатерина очень интересно рассказывала, раньше я никогда не обращала внимания на различные надписи вокруг знаки вселенной. Теперь с удовольствием хожу и изучаю город. Екатерина просто супер всем рекомендую!!!