Мамаев курган — это символ мужества и отваги, самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной войне. Это не только монумент «Родина-мать зовет!», но и аллея тополей, площадь Стоявших насмерть, площадь Героев, грот с неугасающим огнем. Мамаев курган впечатляет в любое время года и в любое время суток, и его не стоит воспринимать отдельно от истории, детали которой вы узнаете на экскурсии.

Что вас ждетВо время экскурсии мы посетим мемориальный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане». Он состоит из двух смысловых частей: повествовательной, которая расскажет нам о подвиге всего советского народа, и мемориальной, где захоронено более 34 500 бойцов Красной Армии.

Здесь находятся четыре площади, три из которых являются тематическими, и более десяти неповторимых скульптурных композиций авторства Евгения Викторовича Вучетича, в том числе и композиционный центр памятника-ансамбля — легендарная скульптура «Родина-Мать зовет!», со смотровой площадки которой открывается потрясающий вид на город-герой Волгоград.