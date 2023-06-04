«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0

Экскурсия по мемориальному памятнику-ансамблю на Мамаевом кургане в Волгограде

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Приглашаю на экскурсию по памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане», в ходе которой мы поговорим о довоенном, царицынском периоде в судьбе высоты 102.0, о ее значении в период Сталинградской битвы и строительстве одного из главных и самых масштабных мемориалов в России.
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Ближайшие даты:
4
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мамаев курган — это символ мужества и отваги, самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной войне. Это не только монумент «Родина-мать зовет!», но и аллея тополей, площадь Стоявших насмерть, площадь Героев, грот с неугасающим огнем. Мамаев курган впечатляет в любое время года и в любое время суток, и его не стоит воспринимать отдельно от истории, детали которой вы узнаете на экскурсии.
Что вас ждетВо время экскурсии мы посетим мемориальный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане». Он состоит из двух смысловых частей: повествовательной, которая расскажет нам о подвиге всего советского народа, и мемориальной, где захоронено более 34 500 бойцов Красной Армии.
Здесь находятся четыре площади, три из которых являются тематическими, и более десяти неповторимых скульптурных композиций авторства Евгения Викторовича Вучетича, в том числе и композиционный центр памятника-ансамбля — легендарная скульптура «Родина-Мать зовет!», со смотровой площадки которой открывается потрясающий вид на город-герой Волгоград.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Ленина, 61
Завершение: ул. Рокоссовского, 102
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Благодарю Вас за бронирование экскурсии «"В том кургане похоронена война" или история легендарной высоты 102.0»! Встречаемся в выбранное Вами время на Входной площади памятника-ансамбля (ближайший к нему адрес для навигатора — проспект Ленина, 61), справа от вводной композиции «Память поколений!». В моих руках будет папка синего цвета.
  • Огромная просьба не забывать воду, головные уборы и солнцезащитные крема, если по прогнозу ожидается хорошая погода и зонт/дождевики — если ожидается дождик. Для Вашего удобства рекомендую также надевать комфортную для прогулок одежду и обувь на плоской подошве, так как нас ждет 1,5 километра и более 200 ступеней по невероятно красивому Мамаеву кургану!
  • До встречи на экскурсии:)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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