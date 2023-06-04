Экскурсия по мемориальному памятнику-ансамблю на Мамаевом кургане в Волгограде
Приглашаю на экскурсию по памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане», в ходе которой мы поговорим о довоенном, царицынском периоде в судьбе высоты 102.0, о ее значении в период Сталинградской битвы и строительстве одного из главных и самых масштабных мемориалов в России.
Ближайшие даты:
4
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мамаев курган — это символ мужества и отваги, самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной войне. Это не только монумент «Родина-мать зовет!», но и аллея тополей, площадь Стоявших насмерть, площадь Героев, грот с неугасающим огнем. Мамаев курган впечатляет в любое время года и в любое время суток, и его не стоит воспринимать отдельно от истории, детали которой вы узнаете на экскурсии.
Что вас ждетВо время экскурсии мы посетим мемориальный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане». Он состоит из двух смысловых частей: повествовательной, которая расскажет нам о подвиге всего советского народа, и мемориальной, где захоронено более 34 500 бойцов Красной Армии.
Здесь находятся четыре площади, три из которых являются тематическими, и более десяти неповторимых скульптурных композиций авторства Евгения Викторовича Вучетича, в том числе и композиционный центр памятника-ансамбля — легендарная скульптура «Родина-Мать зовет!», со смотровой площадки которой открывается потрясающий вид на город-герой Волгоград.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: проспект Ленина, 61Завершение: ул. Рокоссовского, 102
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Благодарю Вас за бронирование экскурсии «"В том кургане похоронена война" или история легендарной высоты 102.0»! Встречаемся в выбранное Вами время на Входной площади памятника-ансамбля (ближайший к нему адрес для навигатора — проспект Ленина, 61), справа от вводной композиции «Память поколений!». В моих руках будет папка синего цвета.
- Огромная просьба не забывать воду, головные уборы и солнцезащитные крема, если по прогнозу ожидается хорошая погода и зонт/дождевики — если ожидается дождик. Для Вашего удобства рекомендую также надевать комфортную для прогулок одежду и обувь на плоской подошве, так как нас ждет 1,5 километра и более 200 ступеней по невероятно красивому Мамаеву кургану!
- До встречи на экскурсии:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Мамаев Курган
Популярные места
Великая отечественная война
Военные
Похожие туры из Волгограда
Групповая
2 часа
Мамаев курган: история в камне
Подняться на главную высоту России и понять, как память о Войне воплотилась в архитектуре комплекса
у Мамаева кургана
Сегодня
11 июня
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев курган - «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
у Мамаева кургана
Сегодня
Завтра
5 июня
8 июня
2 480₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Город имени Сталина
Осмотреть Волгоград, ступая следами героев войны
на площади Ленина
Сегодня
Завтра
5 июня
8 июня
2 480₽ за всё до 8 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии