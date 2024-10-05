Приглашаем на экскурсию по знаменитой высоте 102.0.
Увидите величественную «Родину-мать», пройдёте по Аллее тополей, зайдёте в Зал Воинской славы, пропитанный памятью и печалью. Подробный рассказ о сражении, подвигах и тактике боя.
Увидите величественную «Родину-мать», пройдёте по Аллее тополей, зайдёте в Зал Воинской славы, пропитанный памятью и печалью. Подробный рассказ о сражении, подвигах и тактике боя.
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монумент «Родина-мать зовёт!»
- Аллею пирамидальных тополей
- Площадь Стоявших насмерть
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Площадь Скорби
- Зал Воинской славы
Вы узнаете:
- Какие планы на Сталинград были у противника
- О роли предприятий города
- Какие события происходили во время битвы. И как героизм советских воинов повернул противника вспять
- О самом страшном дне сражения
- Историю дома, который продержался дольше, чем некоторые страны
- Цифры и масштабы, которые дадут полное представление о битве
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножья Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 96 туристов
Меня зовут Яна. Я профессиональный гид с высшим историко-педагогическим образованием. Приглашаю вас на захватывающие экскурсии по удивительному Волгограду! Каждому гостю мне очень хочется дать максимальное представление о месте. Погрузить вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
5 окт 2024
Замечательная экскурсия! До слез… До мурашек… Яна – профессионал своего дела, провела великолепную экскурсию,за что ей огромное спасибо! Экскурсия была тщательно подготовлена и организована, мы смогли полностью погрузиться в атмосферу Сталинградской битвы, что оставило у нас незабываемые впечатления!!!
S
Svetlana
29 сен 2024
Нам понравилось, рекомендую
О
Ольга
28 сен 2024
К сожалению, наша экскурсия оказалась не такой, на что мы рассчитывали, т. к. у Яны по уважительным причинам сорвалась с нами встреча.
Спасибо ей, что оперативно нашла замену. Но она была
Спасибо ей, что оперативно нашла замену. Но она была
Наталья
22 сен 2024
Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.
Е
Екатерина
21 сен 2024
Отличная подача материала, всё рассказано доступным языком для слушателя.
Физические возможности слушателей были учтены - зоны для отдыха нам организовывались.
Яна, спасибо вам огромное!
Физические возможности слушателей были учтены - зоны для отдыха нам организовывались.
Яна, спасибо вам огромное!
Е
Елена
8 сен 2024
От экскурсии в полнейшем восторге. Экскурсия очень структурированная, последовательная, информативная, интересная. Экскурсовод Яна смогла эмоционально передать весь ужас и трагедию Сталинградской битвы. Остались под глубоким впечатлением. Яна, СПАСИБО Вам за погружение в историю нашей Родины!
А
Анастасия
6 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, большое спасибо Яне, отвечала на все наши вопросы, подробно и интересно все рассказала, помогла с фото и провела с нами даже чуть больше времени, чем было заложено изначально. Одна из лучших экскурсий, что мы посетили за все время путешествий, всем рекомендую
О
Ольга
29 авг 2024
Очень понравилась экскурсия с Яной. Доскональное знание материала, эмоциональная подача, доброжелательность и тактичность. Всем рекомендую!
С
Светлана
26 авг 2024
Спасибо за экскурсию! Все понятно, удобно, интересно, самим сложно было бы все это изучить, увидеть нюансы! Место обязательно к посещению каждому россиянину.
М
Марина
25 авг 2024
Яна - замечательный экскурсовод! Такую непростую тему рассказала так, что было интересно не только взрослым, но подростку. Для меня важно было узнать историю самого памятника и прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую! С ней все воспринималось по-другому, глубже и интереснее.
Е
Екатерина
23 авг 2024
Экскурсия замечательная! Подробно,неторопливо,бережная подача материала. Приятный,знающий экскурсовод! Рекомендую!
Э
Эльмира
23 авг 2024
Всё понравилось, Яна-молодец! Интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
Анжела
22 авг 2024
Спасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которые без сопровождения не обратишь внимания.
Прогулка была познавательной, несмотря на то, что я сама местная)). Благодаря Яне по-другому взглянула на классические экскурсии — не упустила ни одного слова, настолько было захватывающе.
Однозначно рекомендую послушать такого увлечённого и профессионального гида 👍
Прогулка была познавательной, несмотря на то, что я сама местная)). Благодаря Яне по-другому взглянула на классические экскурсии — не упустила ни одного слова, настолько было захватывающе.
Однозначно рекомендую послушать такого увлечённого и профессионального гида 👍
Илья
22 авг 2024
Яна - это настоящий профессионал своего дела. Я ни разу не отвлекся от ее рассказа, что бывает со мной очень редко на экскурсиях. Как житель Волгограда узнал очень много нового о нашем грандиозном мемориале. Бывал на Кургане десятки раз, но этот стал самым запоминающимся. Буду рекомендовать Яну своим друзьям!
И
Ирина
14 авг 2024
Посетили невероятно интересную экскурсию с невероятно очаровательной Яной!!! Она совсем недавно на Tripvster и у нее не было отзывов, но нас это не испугало, напротив, нам очень повезло с экскурсоводом.
Входит в следующие категории Волгограда
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