Мамаев курган - история легендарной высоты

Погрузитесь в историю легендарной высоты 102.0 на индивидуальной экскурсии по Мамаеву кургану. Узнайте о сражении, подвигах и тактике боя
Приглашаем на экскурсию по знаменитой высоте 102.0.

Увидите величественную «Родину-мать», пройдёте по Аллее тополей, зайдёте в Зал Воинской славы, пропитанный памятью и печалью. Подробный рассказ о сражении, подвигах и тактике боя.
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Уникальные фотоархивы и разговор об архитектуре комплекса, а также о смысле каждого его объекта. Откройте для себя историю дома, который продержался дольше, чем некоторые страны.

Узнайте о самых страшных днях сражения и о том, как героизм советских воинов повернул противника вспять. Погрузитесь в историю и ощутите величие Мамаева кургана

4.93
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Величественная «Родина-мать»
  • 📸 Уникальные фотоархивы
  • 🏛️ Зал Воинской славы
  • 📜 Подробный рассказ о сражении
  • 🏞️ Архитектура комплекса
    • Мамаев курган - история легендарной высоты
    Мамаев курган - история легендарной высоты
    Мамаев курган - история легендарной высоты
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Монумент «Родина-мать зовёт!»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Площадь Стоявших насмерть
  • Стены-руины
  • Площадь Героев
  • Площадь Скорби
  • Зал Воинской славы

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Монумент «Родина-мать зовёт!»
    • Аллею пирамидальных тополей
    • Площадь Стоявших насмерть
    • Стены-руины
    • Площадь Героев
    • Площадь Скорби
    • Зал Воинской славы

    Вы узнаете:

    • Какие планы на Сталинград были у противника
    • О роли предприятий города
    • Какие события происходили во время битвы. И как героизм советских воинов повернул противника вспять
    • О самом страшном дне сражения
    • Историю дома, который продержался дольше, чем некоторые страны
    • Цифры и масштабы, которые дадут полное представление о битве

    И многое другое!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У подножья Мамаева кургана
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 15 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Мамаев курган - история легендарной высоты (Наталья)Мамаев курган - история легендарной высоты (Наталья)Мамаев курган - история легендарной высоты (Наталья)Мамаев курган - история легендарной высоты (Наталья)Мамаев курган - история легендарной высоты (Ольга)Мамаев курган - история легендарной высоты (Анжела)Мамаев курган - история легендарной высоты (Анжела)Мамаев курган - история легендарной высоты (Анжела)Мамаев курган - история легендарной высоты (Анжела)Мамаев курган - история легендарной высоты (Анжела)Мамаев курган - история легендарной высоты (Илья)Мамаев курган - история легендарной высоты (Илья)Мамаев курган - история легендарной высоты (Илья)
    Анна
    5 окт 2024
    Замечательная экскурсия! До слез… До мурашек… Яна – профессионал своего дела, провела великолепную экскурсию,за что ей огромное спасибо! Экскурсия была тщательно подготовлена и организована, мы смогли полностью погрузиться в атмосферу Сталинградской битвы, что оставило у нас незабываемые впечатления!!!
    S
    29 сен 2024
    Нам понравилось, рекомендую
    О
    28 сен 2024
    К сожалению, наша экскурсия оказалась не такой, на что мы рассчитывали, т. к. у Яны по уважительным причинам сорвалась с нами встреча.
    Спасибо ей, что оперативно нашла замену. Но она была
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    явно не равнозначная. Не стоит этих денег. Было очень жаль…
    Ставлю 4 за заботу о клиентах и за уважение к возрасту нашего фактического экскурсовода, она сделала, что могла, уверена… Дети были здесь в 1й раз, но без особого энтузиазма провели это время ((
    Можно было в более интересном формате провести экскурсию, а не монотонно, и как будто из учебника, рассказывать о таком событии((

    Наталья
    22 сен 2024
    Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.
    Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.
    Е
    21 сен 2024
    Отличная подача материала, всё рассказано доступным языком для слушателя.
    Физические возможности слушателей были учтены - зоны для отдыха нам организовывались.
    Яна, спасибо вам огромное!
    Е
    8 сен 2024
    От экскурсии в полнейшем восторге. Экскурсия очень структурированная, последовательная, информативная, интересная. Экскурсовод Яна смогла эмоционально передать весь ужас и трагедию Сталинградской битвы. Остались под глубоким впечатлением. Яна, СПАСИБО Вам за погружение в историю нашей Родины!
    А
    6 сен 2024
    Очень понравилась экскурсия, большое спасибо Яне, отвечала на все наши вопросы, подробно и интересно все рассказала, помогла с фото и провела с нами даже чуть больше времени, чем было заложено изначально. Одна из лучших экскурсий, что мы посетили за все время путешествий, всем рекомендую
    О
    29 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия с Яной. Доскональное знание материала, эмоциональная подача, доброжелательность и тактичность. Всем рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия с Яной. Доскональное знание материала, эмоциональная подача, доброжелательность и тактичность. Всем рекомендую!
    С
    26 авг 2024
    Спасибо за экскурсию! Все понятно, удобно, интересно, самим сложно было бы все это изучить, увидеть нюансы! Место обязательно к посещению каждому россиянину.
    М
    25 авг 2024
    Яна - замечательный экскурсовод! Такую непростую тему рассказала так, что было интересно не только взрослым, но подростку. Для меня важно было узнать историю самого памятника и прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую! С ней все воспринималось по-другому, глубже и интереснее.
    Е
    23 авг 2024
    Экскурсия замечательная! Подробно,неторопливо,бережная подача материала. Приятный,знающий экскурсовод! Рекомендую!
    Э
    23 авг 2024
    Всё понравилось, Яна-молодец! Интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
    Анжела
    22 авг 2024
    Спасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которые без сопровождения не обратишь внимания.

    Прогулка была познавательной, несмотря на то, что я сама местная)). Благодаря Яне по-другому взглянула на классические экскурсии — не упустила ни одного слова, настолько было захватывающе.

    Однозначно рекомендую послушать такого увлечённого и профессионального гида 👍
    Спасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которыеСпасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которыеСпасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которыеСпасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которыеСпасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которые
    Илья
    22 авг 2024
    Яна - это настоящий профессионал своего дела. Я ни разу не отвлекся от ее рассказа, что бывает со мной очень редко на экскурсиях. Как житель Волгограда узнал очень много нового о нашем грандиозном мемориале. Бывал на Кургане десятки раз, но этот стал самым запоминающимся. Буду рекомендовать Яну своим друзьям!
    Яна - это настоящий профессионал своего дела. Я ни разу не отвлекся от ее рассказа, чтоЯна - это настоящий профессионал своего дела. Я ни разу не отвлекся от ее рассказа, чтоЯна - это настоящий профессионал своего дела. Я ни разу не отвлекся от ее рассказа, что
    И
    14 авг 2024
    Посетили невероятно интересную экскурсию с невероятно очаровательной Яной!!! Она совсем недавно на Tripvster и у нее не было отзывов, но нас это не испугало, напротив, нам очень повезло с экскурсоводом.
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    Редко от экскурсии остаются такие яркие впечатления, настолько интересно и проникновенно Яна рассказывала нам о героях и страшных событиях нашей страны, которые не оставят равнодушным никого. Яна мастерски смогла соединить в своем повествовании интересные факты и легенды, даты и цифры, но при этом, информация воспринималась очень легко, что даже десятилетний мальчик остался под впечатлением. С первых минут стало понятно, что ее экскурсия не заученая история из учебников, а душевный рассказ человека, который любит и гордиться своим городом! После экскурсии мы получили советы по дальнейшим прогулкам.
    Удачи Вам, прекрасная Яна! Мы обязательно вернёмся в Волгоград и надеемся на новые увлекательные экскурсии с Вами!

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