Анна Замечательная экскурсия! До слез… До мурашек… Яна – профессионал своего дела, провела великолепную экскурсию,за что ей огромное спасибо! Экскурсия была тщательно подготовлена и организована, мы смогли полностью погрузиться в атмосферу Сталинградской битвы, что оставило у нас незабываемые впечатления!!!

S Svetlana Нам понравилось, рекомендую

О Ольга

Спасибо ей, что оперативно нашла замену. Но она была читать дальше явно не равнозначная. Не стоит этих денег. Было очень жаль…

Ставлю 4 за заботу о клиентах и за уважение к возрасту нашего фактического экскурсовода, она сделала, что могла, уверена… Дети были здесь в 1й раз, но без особого энтузиазма провели это время ((

Можно было в более интересном формате провести экскурсию, а не монотонно, и как будто из учебника, рассказывать о таком событии(( К сожалению, наша экскурсия оказалась не такой, на что мы рассчитывали, т. к. у Яны по уважительным причинам сорвалась с нами встреча.Спасибо ей, что оперативно нашла замену. Но она была

Наталья Экскурсия на Мамаев курган с гидом Яной восхитила. Очень подробный рассказ о битве,о памятниках на Кургане. Очень рекомендую Яну.

Е Екатерина Отличная подача материала, всё рассказано доступным языком для слушателя.

Физические возможности слушателей были учтены - зоны для отдыха нам организовывались.

Яна, спасибо вам огромное!

Е Елена От экскурсии в полнейшем восторге. Экскурсия очень структурированная, последовательная, информативная, интересная. Экскурсовод Яна смогла эмоционально передать весь ужас и трагедию Сталинградской битвы. Остались под глубоким впечатлением. Яна, СПАСИБО Вам за погружение в историю нашей Родины!

А Анастасия Очень понравилась экскурсия, большое спасибо Яне, отвечала на все наши вопросы, подробно и интересно все рассказала, помогла с фото и провела с нами даже чуть больше времени, чем было заложено изначально. Одна из лучших экскурсий, что мы посетили за все время путешествий, всем рекомендую

О Ольга Очень понравилась экскурсия с Яной. Доскональное знание материала, эмоциональная подача, доброжелательность и тактичность. Всем рекомендую!

С Светлана Спасибо за экскурсию! Все понятно, удобно, интересно, самим сложно было бы все это изучить, увидеть нюансы! Место обязательно к посещению каждому россиянину.

М Марина Яна - замечательный экскурсовод! Такую непростую тему рассказала так, что было интересно не только взрослым, но подростку. Для меня важно было узнать историю самого памятника и прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую! С ней все воспринималось по-другому, глубже и интереснее.

Е Екатерина Экскурсия замечательная! Подробно,неторопливо,бережная подача материала. Приятный,знающий экскурсовод! Рекомендую!

Э Эльмира Всё понравилось, Яна-молодец! Интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!

Анжела Спасибо Яне за пронзительный рассказ о Сталинградской битве, интересные факты и подмеченные детали ансамбля, на которые без сопровождения не обратишь внимания.



Прогулка была познавательной, несмотря на то, что я сама местная)). Благодаря Яне по-другому взглянула на классические экскурсии — не упустила ни одного слова, настолько было захватывающе.



Однозначно рекомендую послушать такого увлечённого и профессионального гида 👍

Илья Яна - это настоящий профессионал своего дела. Я ни разу не отвлекся от ее рассказа, что бывает со мной очень редко на экскурсиях. Как житель Волгограда узнал очень много нового о нашем грандиозном мемориале. Бывал на Кургане десятки раз, но этот стал самым запоминающимся. Буду рекомендовать Яну своим друзьям!