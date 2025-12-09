4 день

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по Симферополю

8:30 Завтрак.

9:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.

10:30-13:00 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного монастыря.

Чуфут-Кале —один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры.

Он расположен на плато высотой 558 метров над уровнем моря на окраине города Бахчисарай.

13:30-14:30Обед в Крымско-татарском кафе (по предварительному заказу, оплачивается самостоятельно).

15:00-16:30 Экскурсия в Ханский дворец. Свободное время.

Ханский дворец — это уникальный памятник крымско-татарской архитектуры XVI-XVII веков.

Когда-то дворец был единственной в своем роде резиденцией крымско-татарских правителей, а сейчас это масштабный музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник.

16:30-17:00 Переезд до Симферополя.

17:00-18:30 Обзорная экскурсия по Симферополю.

Симферополь — «ворота Крыма», как давно зовут этот город. Начнем экскурсию у здания Крымского Парламента.

Именно здесь в 2014 году начались события «Крымской весны», откуда туристы переместятся к памятнику «Вежливым людям», так окрестили российских военнослужащих крымчане.

Затем отправимся к Долгоруковскому обелиску и памятнику Александру Суворову. На этом месте почти два века назад появились первые кварталы, в которых стали жить русские.

Затем прогуляемся по центру крымской столицы. Посетим Троицкий собор, где хранятся мощи святителя Луки, он же хирург Войно-Ясенецкий. Человек, чье имя известно далеко за пределами Крыма.

После посещения собора наш путь лежит в Екатерининский сквер, к памятнику императрицы Екатерине II, чьи ми усилиями Крым стал российским еще в 1783 году.

После чего через центр города, проспект Кирова мы завершим экскурсию у памятника дважды Герою Советского союза, летчику Амет-Хану Султану.

18:30 Отправление в Николаевку.

19:10 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.

