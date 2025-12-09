Вы увидите Ханский дворец, археологический заповедник Херсонес
Программа тура по дням
Отправление в путь
Возможна посадка туристов из других городов по пути следования в Крым (по запросу).
05:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
05:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), ул. Школьная, остановка «Фабрика Гознак».
06:40 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Нытву».
07:20 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Очер».
07:40 Выезд из Большой Сосновы от кафе «Казачья Застава».
08:00 Выезд из Воткинска (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленина).
09:00 Выезд из Ижевска (время местное). Посадка на остановке «Собор Александра Невского», со стороны улицы Ленина. Адрес собора: ул. Максима Горького, 66.
10:00 Выезд из Можги (время местное). Посадка у кафе «Турист», трасса М-7.
11:00 Выезд из Набережных Челнов (время местное). Посадка от ул. Мусы Джалиля, 2А, на остановке напротив автовокзала.
12:40 Выезд из Елабуги (время местное). Посадка по адресу: Проспект Мира, 34 (ЗАГС).
13:00 Выезд из Чебоксар (время местное). Посадка от ул. Привокзальная, 1 (Ж/Д Вокзал).
15:30 Выезд из Казани (время местное). Посадка по адресу: ул. Пушкина, 8 (здание пенсионного фонда).
20:30 Выезд из Ульяновска (время местное). Посадка: Кольцо вещевого рынка, Московское шоссе, напротив заправки Татнефть, в сторону Сызрани.
23:30 Выезд из Саранска (время местное). Посадка: Лямбирское шоссе 3 (магазин Вираж).
В пути
02:30 Выезд из Пензы (время местное). Посадка (Привокзальная площадь, магазин «Юст»).
Прибытие в п. Николаевка. Свободный день, отдых на море
Прибытие в п. Николаевка (40 км от Симферополя).
Заселение в гостевые дома. Отдых после дороги. До пляжа 10 минут. До рынка 15 минут. Ближайший магазин - 5 минут.
Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по Симферополю
8:30 Завтрак.
9:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.
10:30-13:00 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного монастыря.
Чуфут-Кале —один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры.
Он расположен на плато высотой 558 метров над уровнем моря на окраине города Бахчисарай.
13:30-14:30Обед в Крымско-татарском кафе (по предварительному заказу, оплачивается самостоятельно).
15:00-16:30 Экскурсия в Ханский дворец. Свободное время.
Ханский дворец — это уникальный памятник крымско-татарской архитектуры XVI-XVII веков.
Когда-то дворец был единственной в своем роде резиденцией крымско-татарских правителей, а сейчас это масштабный музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник.
16:30-17:00 Переезд до Симферополя.
17:00-18:30 Обзорная экскурсия по Симферополю.
Симферополь — «ворота Крыма», как давно зовут этот город. Начнем экскурсию у здания Крымского Парламента.
Именно здесь в 2014 году начались события «Крымской весны», откуда туристы переместятся к памятнику «Вежливым людям», так окрестили российских военнослужащих крымчане.
Затем отправимся к Долгоруковскому обелиску и памятнику Александру Суворову. На этом месте почти два века назад появились первые кварталы, в которых стали жить русские.
Затем прогуляемся по центру крымской столицы. Посетим Троицкий собор, где хранятся мощи святителя Луки, он же хирург Войно-Ясенецкий. Человек, чье имя известно далеко за пределами Крыма.
После посещения собора наш путь лежит в Екатерининский сквер, к памятнику императрицы Екатерине II, чьи ми усилиями Крым стал российским еще в 1783 году.
После чего через центр города, проспект Кирова мы завершим экскурсию у памятника дважды Герою Советского союза, летчику Амет-Хану Султану.
18:30 Отправление в Николаевку.
19:10 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.
Посещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру Севастополя
До 8:45 завтрак.
9:00 Выезд группы. Путевая экскурсия.
09:00-10:30 Переезд на северную сторону Севастополя. Переправа на пароме в Артиллерийскую бухту.
10:30-11:00 Переезд в Херсонес.
11:00-12:00 Посещение городища Херсонес-Таврический.
Херсонес Таврический является археологическим заповедником, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это археологический памятник и живая страница истории. Древний город на берегу Крымского полуострова, основанный более двух с половиной тысяч лет назад, который был свидетелем расцвета античной цивилизации, принятия христианства на Руси и многих других значимых событий.
Здесь оживают легенды, а каждому камню более тысячи лет.
12:00-13:30 Прогулка по Новому Херсонесу.
«Новый Херсонес» — это архитектурные и культурные традиции византийского стиля. На его территории расположено множество уникальных объектов, каждый из которых является важной частью культурного наследия.
Здесь можно увидеть Свято-Владимирский кафедральный собор, а также различные музеи: Музей Христианства, Музей Крыма и Новороссии, Музей Античности и Византии.
Строительство заняло всего 1 год и 8 месяцев. «Новый Херсонес» — место, где каждый сможет найти что-то для себя — как для разума, так и для души.
13:30-14:00 Самостоятельный обед.
Переезд в центр города.
14:30-16:30 Экскурсия по центру города Севастополь, прогулка на катере (по желанию), свободное время.
16:30-18:00 Возвращение в Николаевку. Свободное время.
"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин
До 7:45 завтрак.
09:00-10:30 Переезд в Севастополь.
10:30-12:00 Экскурсия по мемориальному комплексу «Малахов курган».
Малахов курган - мемориальный комплекс, посвященный героической обороне Севастополя в 1854-1855 годах и в годы Великой Отечественной войны.
На территории комплекса расположены многочисленные мемориалы, посвященные защитникам города, артиллерийские установки и другие экспонаты, рассказывающие об истории Малахова кургана и его роли в обороне Севастополя.
С его вершины открывается панорамный обзор на город, Севастопольскую бухту и окрестные территории.
12:30-14:00 Экскурсия по мемориальному музею «Сапун-гора».
Сапун-гора - еще один мемориальный комплекс, посвященный бойцам, отдавшим свои жизни, защищая Севастополь в Отечественной войне 1945-го года.
На ее склонах до сих пор видны следы окопов и траншей, долговременных огневых точек, воронки от бомб и снарядов, поросшие травой.
14:30-16:00 Балаклава. Осмотр крепости Чембало. Прогулка по набережной.
Обед в рыбном кафе (за доп. плату).
Балаклава – известный курорт в Крыму, расположенный на живописных берегах Балаклавской бухты. Этот город с богатой историей манит путешественников своей красотой и мягким климатом.
Среди достопримечательностей Балаклавы можно найти древние крепости, солнечные пляжи, необычные музеи и множество других интересных мест.
Крепость Чембало - Генуэзская крепость Чембало служит главной достопримечательностью города Балаклава.
Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной (бывшая Кастрон). Она являлась административным центром одноимённого консульства.
В XV—XVIII веках находилась под контролем Османской империи и именовалась Балыклава. Сейчас крепость пребывает в состоянии руин.
16:00-16:30 Посещение фирменного винного магазина ПО «Золотая Балка».
16:30-18:00 Возвращение в Николаевку. Свободное время.
Посещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-Даниль
До 07:45 завтрак.
Выселение из дома отдыха.
8:00-10:30 Переезд до Мисхора.
10:30-13:00 Посещение Мисхорского парка. Памятники: «девушка Арзы и разбойник Али-Баба», «Русалка». Купание на Мисхорском пляже.
Мисхорский парк — одна из старейших благоустроенных зон отдыха не только Большой Ялты, но и всего южного побережья Крыма.
Огромный по территории, с разнообразными ландшафтными зонами он популярен, как для романтических свиданий, так и семейных прогулок с детьми.
Сегодня здесь проложены тенистые аллеи, всё лето работают фонтаны, а по количеству редких пород кустарников, реликтовых деревьев и многолетних цветов парковую зону часто называют ботаническим садом.
Обед (самостоятельно за доп. плату).
13:15-14:15 Переезд из Мисхора к замку Ласточкино гнездо (экосбор в зависимости от категории туристов 100-350 руб/чел - оплачивается дополнительно на месте). Смотровые площадки и самостоятельное посещение замка Ласточкино гнездо.
Свободное время.
15:30 Отправление домой.
По пути остановки на смотровой площадке на мысе Ай-Даниль (вид на гору Аю-Даг, Гурзуф). Остановка у памятника «Кутузовский фонтан».
Ангарский перевал - самая высокая точка трассы Симферополь — Алушта (752 м над уровнем моря).
Мамаев курган. Дорога
Посещение Мемориального ансамбля на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской Битвы» на 4 часа. Самостоятельная прогулка.
Мамаев курган — это не просто возвышенность в Волгограде, а историко-мемориальный комплекс, посвященный героям Сталинградской битвы.
На его вершине расположен грандиозный монумент «Родина-мать зовет!» и множество других памятников, братских могил и храмов.
Это место является символом мужества и героизма советских солдат, защищавших город в годы Великой Отечественной войны.
В дороге. Прибытие
Ориентировочное время возвращения группы (местное время).
04:30 Пенза.
06:30 Саранск.
07:00 Ульяновск.
13:00 Казань.
13:00 Ориентировочное время отправления туристов в Чебоксары из Казани на такси (за счет туроператора).
16:00 Елабуга.
17:00 Набережные Челны.
18:00 Можга.
19:00 Ижевск.
20:00 Воткинск.
22:00 Большая Соснова.
22:20 Остановка общественного транспорта «Отворот на Очер».
22:40 Остановка общественного транспорта «Отворот на Нытву».
00:00 Краснокамск.
Прибытие
01:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь (по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Николаевке.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Взрослые
|44 500
|Пенсионеры
|44 350
|Дети до 14 лет
|43 900
Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб. (комиссионная).
Внимание! Только женское подселение! Туристы «на подселении» проживают в 3-хместных номерах.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Варианты проживания
Наш дом отдыха
Гостевой дом «Наш дом отдыха» находится в небольшом посёлке Николаевка, Крым, всего в 500 метрах от пляжа. На 1-2 этажах гостевого дома расположены однокомнатные номера площадью от 15 кв. м. В каждом номере есть:
- 2 односпальные кровати, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, зеркало, стол и стулья балконные;
- санузел (душевая кабина, унитаз, умывальник, окно);
- кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, сейф;
- постельное белье, одеяла, полотенца (для тела и пляжное), тапочки, туалетная бумага, мыло.
Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи: чайники, газовые плиты, микроволновая печь, раковины, кастрюли, сковородки и другая посуда в ассортименте. Утюг и гладильная доска на этажах в общем доступе.
По требованию: смена белья и полотенец, уборка в номере, предоставление фена.
К Вашим услугам (дополнительно):
- бильярдный стол, теннисный стол;
- Wi-Fi интернет;
- мангал, зона барбекю;
- зеленый двор, беседки;
- бассейн с шезлонгами и теневым навесом;
- прачечная (платно).
В 5 минутах от дома расположен продуктовый магазин.
В 15 минутах от дома:
- пляж песчано-галечный;
- набережная;
- центр;
- центр развлечений;
- рынок;
- остановка маршрутки;
- аптека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (автобус туристического класса)
- Услуги сопровождающего группы из Перми
- Экскурсионное обслуживание согласно программы тура, входные билеты по программе (не считая свободных дней)
- Проживание в гостевом доме (4 ночи)
- Питание, указанное в программе тура: завтраки «шведский стол»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до города старта тура и обратно
- Экосбор в зависимости от категории туристов (100-350 руб/чел)
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Какую еще информацию нужно знать о туре?
- Туристы могут сесть в любом городе по пути следования автобуса из Перми в Крым, для этого необходимо указывать точку посадки в заявке.
- Так же туристы могут приехать на начало экскурсионной программы в Крым самостоятельно, избежав автобусного проезда, стоимость в таком случае не пересчитывается.
- Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками при наличии письменного разрешения от родителей (НЕ нотариальное).
- Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, дети до 7 лет допускаются к поездкам только при наличии бустера (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
- Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
- Время прибытия в город является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
- В момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
Что нужно взять с собой в тур?
- Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис.
- Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, тапочки (чтобы не затекали ноги), спортивные штаны для удобства переезда, лекарства по надобности, перекус, наличные деньги на посещение санитарных зон и питание, питьевую воду.
- Для экскурсий: фотоаппарат, наличные (!) деньги на входные билеты (для экскурсий за доп. плату), сувениры и питание; удобную одежду и обувь по погоде; зонтик или дождевик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.