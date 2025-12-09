Мои заказы

Крымский калейдоскоп с заездом в Волгоград

Приглашаем вас в увлекательный автобусный тур по Крыму с заездом в Волгоград! Вас ждут экскурсии по пещерному городу Чуфут-Кале, Симферополю, Севастополю, Херсонесу и Балаклаве.

Вы увидите Ханский дворец, археологический заповедник Херсонес
Таврический, «Малахов курган», осмотрите крепость Чембало, прогуляетесь по Мисхорскому парку и замку Ласточкино гнездо. И, конечно, же, искупаетесь в море и отдохнете на пляже. В завершение программы вас ждет посещение мемориального ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в путь

Возможна посадка туристов из других городов по пути следования в Крым (по запросу).

05:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

05:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), ул. Школьная, остановка «Фабрика Гознак».

06:40 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Нытву».

07:20 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Очер».

07:40 Выезд из Большой Сосновы от кафе «Казачья Застава».

08:00 Выезд из Воткинска (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленина).

09:00 Выезд из Ижевска (время местное). Посадка на остановке «Собор Александра Невского», со стороны улицы Ленина. Адрес собора: ул. Максима Горького, 66.

10:00 Выезд из Можги (время местное). Посадка у кафе «Турист», трасса М-7.

11:00 Выезд из Набережных Челнов (время местное). Посадка от ул. Мусы Джалиля, 2А, на остановке напротив автовокзала.

12:40 Выезд из Елабуги (время местное). Посадка по адресу: Проспект Мира, 34 (ЗАГС).

13:00 Выезд из Чебоксар (время местное). Посадка от ул. Привокзальная, 1 (Ж/Д Вокзал).

15:30 Выезд из Казани (время местное). Посадка по адресу: ул. Пушкина, 8 (здание пенсионного фонда).

20:30 Выезд из Ульяновска (время местное). Посадка: Кольцо вещевого рынка, Московское шоссе, напротив заправки Татнефть, в сторону Сызрани.

23:30 Выезд из Саранска (время местное). Посадка: Лямбирское шоссе 3 (магазин Вираж).

Отправление в путь
2 день

В пути

02:30 Выезд из Пензы (время местное). Посадка (Привокзальная площадь, магазин «Юст»).

В пути
3 день

Прибытие в п. Николаевка. Свободный день, отдых на море

Прибытие в п. Николаевка (40 км от Симферополя).

Заселение в гостевые дома. Отдых после дороги. До пляжа 10 минут. До рынка 15 минут. Ближайший магазин - 5 минут.

Прибытие в п. Николаевка (40 км от Симферополя).

Заселение в гостевые дома. Отдых после дороги. До пляжа 10 минут. До рынка 15 минут. Ближайший магазин - 5 минут.
4 день

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по Симферополю

8:30 Завтрак.

9:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.

10:30-13:00 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного монастыря.

Чуфут-Кале —один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры.

Он расположен на плато высотой 558 метров над уровнем моря на окраине города Бахчисарай.

13:30-14:30Обед в Крымско-татарском кафе (по предварительному заказу, оплачивается самостоятельно).

15:00-16:30 Экскурсия в Ханский дворец. Свободное время.

Ханский дворец — это уникальный памятник крымско-татарской архитектуры XVI-XVII веков.

Когда-то дворец был единственной в своем роде резиденцией крымско-татарских правителей, а сейчас это масштабный музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник.

16:30-17:00 Переезд до Симферополя.

17:00-18:30 Обзорная экскурсия по Симферополю.

Симферополь — «ворота Крыма», как давно зовут этот город. Начнем экскурсию у здания Крымского Парламента.

Именно здесь в 2014 году начались события «Крымской весны», откуда туристы переместятся к памятнику «Вежливым людям», так окрестили российских военнослужащих крымчане.

Затем отправимся к Долгоруковскому обелиску и памятнику Александру Суворову. На этом месте почти два века назад появились первые кварталы, в которых стали жить русские.

Затем прогуляемся по центру крымской столицы. Посетим Троицкий собор, где хранятся мощи святителя Луки, он же хирург Войно-Ясенецкий. Человек, чье имя известно далеко за пределами Крыма.

После посещения собора наш путь лежит в Екатерининский сквер, к памятнику императрицы Екатерине II, чьи ми усилиями Крым стал российским еще в 1783 году.

После чего через центр города, проспект Кирова мы завершим экскурсию у памятника дважды Герою Советского союза, летчику Амет-Хану Султану.

18:30 Отправление в Николаевку.

19:10 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по СимферополюЭкскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по СимферополюЭкскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по СимферополюЭкскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по СимферополюЭкскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по СимферополюЭкскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по Симферополю
5 день

Посещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру Севастополя

До 8:45 завтрак.

9:00 Выезд группы. Путевая экскурсия.

09:00-10:30 Переезд на северную сторону Севастополя. Переправа на пароме в Артиллерийскую бухту.

10:30-11:00 Переезд в Херсонес.

11:00-12:00 Посещение городища Херсонес-Таврический.

Херсонес Таврический является археологическим заповедником, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это археологический памятник и живая страница истории. Древний город на берегу Крымского полуострова, основанный более двух с половиной тысяч лет назад, который был свидетелем расцвета античной цивилизации, принятия христианства на Руси и многих других значимых событий.

Здесь оживают легенды, а каждому камню более тысячи лет.

12:00-13:30 Прогулка по Новому Херсонесу.

«Новый Херсонес» — это архитектурные и культурные традиции византийского стиля. На его территории расположено множество уникальных объектов, каждый из которых является важной частью культурного наследия.

Здесь можно увидеть Свято-Владимирский кафедральный собор, а также различные музеи: Музей Христианства, Музей Крыма и Новороссии, Музей Античности и Византии.

Строительство заняло всего 1 год и 8 месяцев. «Новый Херсонес» — место, где каждый сможет найти что-то для себя — как для разума, так и для души.

13:30-14:00 Самостоятельный обед.

Переезд в центр города.

14:30-16:30 Экскурсия по центру города Севастополь, прогулка на катере (по желанию), свободное время.

16:30-18:00 Возвращение в Николаевку. Свободное время.

Посещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру СевастополяПосещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру СевастополяПосещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру СевастополяПосещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру СевастополяПосещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру СевастополяПосещение городища Херсонес-Таврический, прогулка по Новому Херсонесу, экскурсия по центру Севастополя
6 день

"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин

До 7:45 завтрак.

09:00-10:30 Переезд в Севастополь.

10:30-12:00 Экскурсия по мемориальному комплексу «Малахов курган».

Малахов курган - мемориальный комплекс, посвященный героической обороне Севастополя в 1854-1855 годах и в годы Великой Отечественной войны.

На территории комплекса расположены многочисленные мемориалы, посвященные защитникам города, артиллерийские установки и другие экспонаты, рассказывающие об истории Малахова кургана и его роли в обороне Севастополя.

С его вершины открывается панорамный обзор на город, Севастопольскую бухту и окрестные территории.

12:30-14:00 Экскурсия по мемориальному музею «Сапун-гора».

Сапун-гора - еще один мемориальный комплекс, посвященный бойцам, отдавшим свои жизни, защищая Севастополь в Отечественной войне 1945-го года.

На ее склонах до сих пор видны следы окопов и траншей, долговременных огневых точек, воронки от бомб и снарядов, поросшие травой.

14:30-16:00 Балаклава. Осмотр крепости Чембало. Прогулка по набережной.

Обед в рыбном кафе (за доп. плату).

Балаклава – известный курорт в Крыму, расположенный на живописных берегах Балаклавской бухты. Этот город с богатой историей манит путешественников своей красотой и мягким климатом.

Среди достопримечательностей Балаклавы можно найти древние крепости, солнечные пляжи, необычные музеи и множество других интересных мест.

Крепость Чембало - Генуэзская крепость Чембало служит главной достопримечательностью города Балаклава.

Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной (бывшая Кастрон). Она являлась административным центром одноимённого консульства.

В XV—XVIII веках находилась под контролем Османской империи и именовалась Балыклава. Сейчас крепость пребывает в состоянии руин.

16:00-16:30 Посещение фирменного винного магазина ПО «Золотая Балка».

16:30-18:00 Возвращение в Николаевку. Свободное время.

"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин"Малахов курган", мемориальный музей "Сапун-гора", осмотр крепости Чембало, винный магазин
7 день

Посещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-Даниль

До 07:45 завтрак.

Выселение из дома отдыха.

8:00-10:30 Переезд до Мисхора.

10:30-13:00 Посещение Мисхорского парка. Памятники: «девушка Арзы и разбойник Али-Баба», «Русалка». Купание на Мисхорском пляже.

Мисхорский парк — одна из старейших благоустроенных зон отдыха не только Большой Ялты, но и всего южного побережья Крыма.

Огромный по территории, с разнообразными ландшафтными зонами он популярен, как для романтических свиданий, так и семейных прогулок с детьми.

Сегодня здесь проложены тенистые аллеи, всё лето работают фонтаны, а по количеству редких пород кустарников, реликтовых деревьев и многолетних цветов парковую зону часто называют ботаническим садом.

Обед (самостоятельно за доп. плату).

13:15-14:15 Переезд из Мисхора к замку Ласточкино гнездо (экосбор в зависимости от категории туристов 100-350 руб/чел - оплачивается дополнительно на месте). Смотровые площадки и самостоятельное посещение замка Ласточкино гнездо.

Свободное время.

15:30 Отправление домой.

По пути остановки на смотровой площадке на мысе Ай-Даниль (вид на гору Аю-Даг, Гурзуф). Остановка у памятника «Кутузовский фонтан».

Ангарский перевал - самая высокая точка трассы Симферополь — Алушта (752 м над уровнем моря).

Посещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-ДанильПосещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-ДанильПосещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-ДанильПосещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-ДанильПосещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-ДанильПосещение Мисхорского парка, купание на пляже, замок Ласточкино гнездо, мыс Ай-Даниль
8 день

Мамаев курган. Дорога

Посещение Мемориального ансамбля на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской Битвы» на 4 часа. Самостоятельная прогулка.

Мамаев курган — это не просто возвышенность в Волгограде, а историко-мемориальный комплекс, посвященный героям Сталинградской битвы.

На его вершине расположен грандиозный монумент «Родина-мать зовет!» и множество других памятников, братских могил и храмов.

Это место является символом мужества и героизма советских солдат, защищавших город в годы Великой Отечественной войны.

Мамаев курган. ДорогаМамаев курган. ДорогаМамаев курган. Дорога
9 день

В дороге. Прибытие

Ориентировочное время возвращения группы (местное время).

04:30 Пенза.

06:30 Саранск.

07:00 Ульяновск.

13:00 Казань.

13:00 Ориентировочное время отправления туристов в Чебоксары из Казани на такси (за счет туроператора).

16:00 Елабуга.

17:00 Набережные Челны.

18:00 Можга.

19:00 Ижевск.

20:00 Воткинск.

22:00 Большая Соснова.

22:20 Остановка общественного транспорта «Отворот на Очер».

22:40 Остановка общественного транспорта «Отворот на Нытву».

00:00 Краснокамск.

10 день

Прибытие

01:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь (по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Николаевке.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

Взрослые44 500
Пенсионеры44 350
Дети до 14 лет43 900

Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб. (комиссионная).

Внимание! Только женское подселение! Туристы «на подселении» проживают в 3-хместных номерах.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Варианты проживания

Наш дом отдыха

4 ночи

Гостевой дом «Наш дом отдыха» находится в небольшом посёлке Николаевка, Крым, всего в 500 метрах от пляжа. На 1-2 этажах гостевого дома расположены однокомнатные номера площадью от 15 кв. м. В каждом номере есть:

  • 2 односпальные кровати, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, зеркало, стол и стулья балконные;
  • санузел (душевая кабина, унитаз, умывальник, окно);
  • кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, сейф;
  • постельное белье, одеяла, полотенца (для тела и пляжное), тапочки, туалетная бумага, мыло.

Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи: чайники, газовые плиты, микроволновая печь, раковины, кастрюли, сковородки и другая посуда в ассортименте. Утюг и гладильная доска на этажах в общем доступе.

По требованию: смена белья и полотенец, уборка в номере, предоставление фена.

К Вашим услугам (дополнительно):

  • бильярдный стол, теннисный стол;
  • Wi-Fi интернет;
  • мангал, зона барбекю;
  • зеленый двор, беседки;
  • бассейн с шезлонгами и теневым навесом;
  • прачечная (платно).

В 5 минутах от дома расположен продуктовый магазин.

В 15 минутах от дома:

  • пляж песчано-галечный;
  • набережная;
  • центр;
  • центр развлечений;
  • рынок;
  • остановка маршрутки;
  • аптека.
Наш дом отдыхаНаш дом отдыхаНаш дом отдыхаНаш дом отдыхаНаш дом отдыхаНаш дом отдыхаНаш дом отдыхаНаш дом отдыха
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (автобус туристического класса)
  • Услуги сопровождающего группы из Перми
  • Экскурсионное обслуживание согласно программы тура, входные билеты по программе (не считая свободных дней)
  • Проживание в гостевом доме (4 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки «шведский стол»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до города старта тура и обратно
  • Экосбор в зависимости от категории туристов (100-350 руб/чел)
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Пермь
Какую еще информацию нужно знать о туре?
  1. Туристы могут сесть в любом городе по пути следования автобуса из Перми в Крым, для этого необходимо указывать точку посадки в заявке.
  2. Так же туристы могут приехать на начало экскурсионной программы в Крым самостоятельно, избежав автобусного проезда, стоимость в таком случае не пересчитывается.
  3. Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками при наличии письменного разрешения от родителей (НЕ нотариальное).
  4. Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, дети до 7 лет допускаются к поездкам только при наличии бустера (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
  5. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
  6. Время прибытия в город является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
  7. В момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
Что нужно взять с собой в тур?
  1. Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис.
  2. Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, тапочки (чтобы не затекали ноги), спортивные штаны для удобства переезда, лекарства по надобности, перекус, наличные деньги на посещение санитарных зон и питание, питьевую воду.
  3. Для экскурсий: фотоаппарат, наличные (!) деньги на входные билеты (для экскурсий за доп. плату), сувениры и питание; удобную одежду и обувь по погоде; зонтик или дождевик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

