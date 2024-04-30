Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Не упустите возможность увидеть этой весной уникальное природное событие — цветение тюльпанов и ирисов в Калмыкии.
Перед вами откроются разноцветные поля заповедника, огромный песчаный бархан, розовое озеро, источник с горящей водой читать дальше
и бесконечные степи.
Вы увидите тополь, высаженный монахов в 19-м веке, посетите «Золотую обитель Будды Шакьямуни» и узнаете о жизни кочевников.
Попробуете национальные блюда и калмыцкий чай в юрте, прокатитесь на верблюдах и загадаете желание в священном месте. Выезжаем из Волгограда.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится в групповом формате. Ограничение по возрасту 18+.
После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).
Проживание. В 4-звёздочном отеле «Марко Поло» или в 3-звёздочном отеле «Элиста» в 2-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, обеды с национальными блюдами в 1-й и 2-й дни и обед в 3-й день в кафе. Дополнительно оплачиваются ужины.
Программа тура по дням
1 день
Из Волгограда в Элисту и обзорная экскурсия с посещением музея
Встречаемся в Волгограде и в Элисте в холле отеля — вы сами выбираете, где вам удобнее.
После заселения отправимся на экскурсию по городу. Посетим буддийский дацан «Золотая обитель Будды Шакьямуни», увидим объекты шахматной олимпиады и другие достопримечательности Элисты. На обед попробуем блюда местной кухни.
Последняя локация на сегодня — музей кочевых народов. Узнаем об укладе жизни, быте, истории ойрат-монголов и рассмотрим убранство юрты.
2 день
Горящая вода, бархан, розовое озеро, обед в юртах и верблюды
После завтрака в 09:00 выезжаем в посёлок Адык, где нас интересует источник с горящей водой. Узнаем, почему горит вода, и увидим это своими глазами. Далее посетим огромный бархан и почувствуем себя кочевниками в пустыне! Доедем до розового озера и сделаем эффектные кадры с уникальным природным объектом.
На обед вновь попробуем традиционные блюда. Отдохнув, прокатимся на верблюдах и познакомимся с обычаями калмыцкого народа.
Вечером вернёмся в Элисту.
3 день
Заповедная территория, цветочные поля, колонии птиц и священный тополь
Этот день настал! Отправляемся в заповедник «Чёрные земли», где увидим весеннюю Калмыкию с бесконечными цветущими полями. Здесь растёт уникальный вид тюльпана и обитает сайгак, которых и охраняет государство. Увидим колонии птиц: розовых и кудрявых пеликанов, бакланов, чаек и колпиц. Будем останавливаться у полей, чтобы прогуляться и сфотографироваться. На обед заедем в кафе.
Во второй половине дня посетим памятник природы — «Одинокий тополь с каскадом родников». Дерево было высажено буддийским монахом ещё в 19-м веке. Рассмотрим ступы и ритуальные сооружения рядом.
Вечером вернёмся в отель.
4 день
Посещение старого хурула и возвращение в Волгоград
После завтрака выезжаем из отеля. До отъезда в Волгоград успеем посетить старый хурул, он же храм. Здесь загадаем желание и повяжем ленточку.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 3 обеда
Переезды на 18-местном микроавтобусе, включая трансфер между Элистой и Волгоградом
Входные билеты на объекты по программе
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая
Катание на верблюдах
Услуги сопровождающего гида
Работа местных гидов
Что не входит в цену
Билеты до Волгограда/Элисты и обратно в ваш город
Ужины - около 300-600 рублей в сутки
1-местное размещение (по желанию) - стоимость тура составит 55 500 рублей за человека
После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:00 / г. Элиста, холл отеля "Марко Поло"/"Элиста", 13:00
Завершение: г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, ориентировочно в 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Волгограде
С 2016 года создаем путешествия для тех, кому важен комфорт. Туры по самым красивым уголкам России и мира. Фототуры, этно-туры, арт-туры, путешествия в дикую природу. Необычные маршруты для необычных людей.
Мы создаем путешествия для всех, кто ценит эмоции и максимум впечатлений. Большинство туров созданы профессиональными фотографами. А это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и вкусное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
30 апр 2024
Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает значимые места Калмыкии. Увидели основные достопримечательности Элисты, розовое озеро, поющие читать дальше
барханы и горящий источник, прокатились на верблюдах, познакомились с историей и обычиями калмыцкого народа. Очень повезло с погодой, попали на период великолепного цветения тюльпанов! Посетили музей кочевых народов, поселок Адык, заповедник "Черные земли". Местные гиды-профессионалы своего дела, готовые ответить на любые вопросы об истории и традициях своего народа. Очень понравились местные жители, доброжелательные, образованные, любящие свою Родину. Запомнились и блюда национальной кухни. Великолепное путешествие! Рекомендуем всем!!!