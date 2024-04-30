Тур проводится в групповом формате. Ограничение по возрасту 18+.

После бронирования необходимо напрямую перевести организатору 30% от суммы на бронирование отеля и оплату прочих расходов (помимо 15% на сайте).

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Марко Поло» или в 3-звёздочном отеле «Элиста» в 2-местных номерах со всеми удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, обеды с национальными блюдами в 1-й и 2-й дни и обед в 3-й день в кафе. Дополнительно оплачиваются ужины.