Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград

Групповой тур в Волгограде
5
3 отзыва
Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В Волгограде, с которым связан переломный момент в противостоянии с фашистами, вы сможете отдать честь великому подвигу русских воинов, осмотреть памятник “Родина-мать зовет! ”, побывать в Музее-панораме “Сталинградская битва” и подняться на вершину Мамаева кургана.

Вы узнаете об истории и современности бывшего Сталинграда, о масштабности работ по восстановлению практически уничтоженного во время решающих сражений города, увидите уцелевшую еще со времен, когда город назывался Царицын, старинную застройку, посетите основанную при Екатерине II колонию и осмотрите одну из крупнейших электростанций в Европе.
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ближайшие даты:
8
мая

Что вас ожидает:

Соединение трех морей
Соединение трех морей
Увидим грандиозное сооружение Волго-Донского судоходного канала им. Ленина, который соединяет Каспийское, Азовское и Черное моря
Мамаев курган
Мамаев курган
Накануне Дня Великой Победы побываем в невероятном по масштабу и зрелищности мемориальном комплексе
Вечная Вахта памяти
Вечная Вахта памяти
По возможности увидим торжественную смену почетного караула, который уже больше пятидесяти лет несет службу в зале Воинской Славы

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

14:15 Отправление туристического поезда с Павелецкого вокзала Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Волгоград

Завтрак в поезде (при проезде в купе, СВ; при проезде в плацкарте завтрак за доп. плату).

10:25 Прибытие туристического поезда в г. Волгоград.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере), трансфер в кафе города.

Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва».

Продолжение экскурсии по программе «Город-герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие Победы», дом сержанта Павлова, мельница «Гергардта».

Посещение историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия с осмотром центральной набережной, Аллеи Героев — волгоградского Арбата, мемориального сквера, площади Павших Борцов, памятника Александру Невскому.

Теплоходная прогулка по реке Волге.

Ужин в кафе города.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление туристического поезда в г. Москву.

ВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоград
3 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде (при проезде в купе, СВ; при проезде в плацкарте завтрак за доп. плату).

19:43 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КупеСВСВ одноместное размещение
Для взрослого3390057900104940
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)3330057360
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)1220012200

Наличие мест в плацкарте необходимо уточнять при бронировании.

В составе поезда есть вагон-ресторан.

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты
  • Питание по программе: 2 завтрака в поезде, 1 обед и 1 ужин
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе - 18 865 руб
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Тур входит в следующие категории Волгограда

Можно с детьмиМамаев КурганПопулярные местаВсе туры3-дневные турыВодные развлеченияКруизыНа автобусе

Похожие туры из Волгограда

Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
160 000 за всё до 4 чел.
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
г. Волгоград, в первой половине дня
20 авг
47 000 за человека
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
27 июля
3 авг
83 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Волгограде
Все туры из Волгограда
All Airlines
ХорошоТам