В Волгограде, с которым связан переломный момент в противостоянии с фашистами, вы сможете отдать честь великому подвигу русских воинов, осмотреть памятник “Родина-мать зовет! ”, побывать в Музее-панораме “Сталинградская битва” и подняться на вершину Мамаева кургана.
Вы узнаете об истории и современности бывшего Сталинграда, о масштабности работ по восстановлению практически уничтоженного во время решающих сражений города, увидите уцелевшую еще со времен, когда город назывался Царицын, старинную застройку, посетите основанную при Екатерине II колонию и осмотрите одну из крупнейших электростанций в Европе.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
14:15 Отправление туристического поезда с Павелецкого вокзала Москвы.
Отдых в поезде.
Волгоград
Завтрак в поезде (при проезде в купе, СВ; при проезде в плацкарте завтрак за доп. плату).
10:25 Прибытие туристического поезда в г. Волгоград.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере), трансфер в кафе города.
Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва».
Продолжение экскурсии по программе «Город-герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие Победы», дом сержанта Павлова, мельница «Гергардта».
Посещение историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия с осмотром центральной набережной, Аллеи Героев — волгоградского Арбата, мемориального сквера, площади Павших Борцов, памятника Александру Невскому.
Теплоходная прогулка по реке Волге.
Ужин в кафе города.
22:00 Трансфер на ж/д вокзал.
22:40 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Прибытие в Москву
Завтрак в поезде (при проезде в купе, СВ; при проезде в плацкарте завтрак за доп. плату).
19:43 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Купе
|СВ
|СВ одноместное размещение
|Для взрослого
|33900
|57900
|104940
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|33300
|57360
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|12200
|12200
|—
Наличие мест в плацкарте необходимо уточнять при бронировании.
В составе поезда есть вагон-ресторан.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в экскурсионные объекты
- Питание по программе: 2 завтрака в поезде, 1 обед и 1 ужин
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе - 18 865 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Как организованы завтраки в поезде?
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…