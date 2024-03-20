2 день

Волгоград

Завтрак в поезде (при проезде в купе, СВ; при проезде в плацкарте завтрак за доп. плату).

10:25 Прибытие туристического поезда в г. Волгоград.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере), трансфер в кафе города.

Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва».

Продолжение экскурсии по программе «Город-герой Волгоград»: осмотр экспозиции «Оружие Победы», дом сержанта Павлова, мельница «Гергардта».

Посещение историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия с осмотром центральной набережной, Аллеи Героев — волгоградского Арбата, мемориального сквера, площади Павших Борцов, памятника Александру Невскому.

Теплоходная прогулка по реке Волге.

Ужин в кафе города.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление туристического поезда в г. Москву.