1 день

Приезд. Экскурсия в Волгоградском областном краеведческом музее. Экскурсия «Сарепта - горчичная столица» с мастер-классом

11:00 Встреча гостей на привокзальной площади железнодорожного вокзала Волгоград-1 у фонтана «Детский хоровод» представителем туроператора с табличкой «ВолгоГранд».

Экскурсионная прогулка по историческим улицам Царицына.

Экскурсия в Волгоградском областном краеведческом музее.

Начнем свое знакомство с грандиозным городом с посещения краеведческого музея.

Здесь по крупицам собраны уникальные экспонаты, которые поведают о жизни города, как оборонительной крепости, как крупнейшего центра развития промышленности 19 века, как культурного центра с его театрами, школами, храмами, библиотеками и, конечно, с его необыкновенными людьми, которые и были творцами этой славной истории.

Побываем в гостях у царицынских купцов – великих меценатов того времени, которые угостят нас в своей гостиной знаменитым травяным чаем с пряниками.

Посещение пожарной каланчи.

Не так много в современном Волгограде осталось зданий царицынской застройки, одно из них нам удастся посетить.

Поднявшись на смотровую площадку пожарной каланчи, мы увидим, как в современность вплелись исторические постройки времен Царицына – Сталинграда, полюбуемся видами города с высоты птичьего полета и сделаем незабываемые панорамные фотографии.

Посещение кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского.

Храм является точной копией того, который был разрушен большевиками в Царицыне, в настоящее время восстановлен по фотографиям с разных ракурсов.

Он носит имя великого воина, собирателя и охранителя российского государства князя Александра Невского.

Здесь мы узнаем об устройстве и внутреннем убранстве храма, о непростой судьбе главного православного храма города, о личности Александра Невского.

За доп. плату по желанию: подъем на колокольню собора, вблизи сможем рассмотреть и даже прикоснуться к этому удивительному сооружению, завораживающему своим звоном и приковывающему к себе внимание.

Обед в кафе.

Нас ждет обед, приготовленный по рецептам царицан.

Переезд в Красноармейский район.

Путевая экскурсия «Легенды и были старого Царицына».

По пути в южные районы Волгограда узнаем о колонии Сарепта, основанной саксонскими миссионерами, расположившейся на берегу реки Сарпа, к югу от Царицына.

Экскурсия «Сарепта – горчичная столица» с мастер-классом по отжиму горчичного масла в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Завершение программы.

Трансфер в отель.

19:00-19:30 Заселение в отель.

Свободное время.