Вас ждет прогулка по историческим улицам, экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане с возложением цветов, посещение бункера Сталинграда, интерактивная программа в волгоградском планетарии и многое другое.
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия в Волгоградском областном краеведческом музее. Экскурсия «Сарепта - горчичная столица» с мастер-классом
11:00 Встреча гостей на привокзальной площади железнодорожного вокзала Волгоград-1 у фонтана «Детский хоровод» представителем туроператора с табличкой «ВолгоГранд».
Экскурсионная прогулка по историческим улицам Царицына.
Экскурсия в Волгоградском областном краеведческом музее.
Начнем свое знакомство с грандиозным городом с посещения краеведческого музея.
Здесь по крупицам собраны уникальные экспонаты, которые поведают о жизни города, как оборонительной крепости, как крупнейшего центра развития промышленности 19 века, как культурного центра с его театрами, школами, храмами, библиотеками и, конечно, с его необыкновенными людьми, которые и были творцами этой славной истории.
Побываем в гостях у царицынских купцов – великих меценатов того времени, которые угостят нас в своей гостиной знаменитым травяным чаем с пряниками.
Посещение пожарной каланчи.
Не так много в современном Волгограде осталось зданий царицынской застройки, одно из них нам удастся посетить.
Поднявшись на смотровую площадку пожарной каланчи, мы увидим, как в современность вплелись исторические постройки времен Царицына – Сталинграда, полюбуемся видами города с высоты птичьего полета и сделаем незабываемые панорамные фотографии.
Посещение кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского.
Храм является точной копией того, который был разрушен большевиками в Царицыне, в настоящее время восстановлен по фотографиям с разных ракурсов.
Он носит имя великого воина, собирателя и охранителя российского государства князя Александра Невского.
Здесь мы узнаем об устройстве и внутреннем убранстве храма, о непростой судьбе главного православного храма города, о личности Александра Невского.
За доп. плату по желанию: подъем на колокольню собора, вблизи сможем рассмотреть и даже прикоснуться к этому удивительному сооружению, завораживающему своим звоном и приковывающему к себе внимание.
Обед в кафе.
Нас ждет обед, приготовленный по рецептам царицан.
Переезд в Красноармейский район.
Путевая экскурсия «Легенды и были старого Царицына».
По пути в южные районы Волгограда узнаем о колонии Сарепта, основанной саксонскими миссионерами, расположившейся на берегу реки Сарпа, к югу от Царицына.
Экскурсия «Сарепта – горчичная столица» с мастер-классом по отжиму горчичного масла в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике «Старая Сарепта».
Завершение программы.
Трансфер в отель.
19:00-19:30 Заселение в отель.
Свободное время.
Экскурсия в музее-панораме «Сталинградская битва». Мамаев курган. Посещение бункера Сталинграда
Завтрак в отеле.
Одна экскурсия на выбор: Иммерсивная экскурсия «Прикосновение» или экскурсия в музее-панораме «Сталинградская битва».
09:30 Сбор на площади Павших борцов у мемориала «Вечный огонь».
Иммерсивная экскурсия «Прикосновение».
Этот день мы начинаем с погружения в эпоху Великой Отечественной войны и становимся участниками иммерсивного спектакля.
Через подлинную историю сверстника, мы узнаем, как он взрослел, любил, на что надеялся и во что верил, о том, как жизнь обычного человека в один миг разрушилась, когда началась война.
ИЛИ
09:30 Сбор у центрального входа в музей-панораму «Сталинградская битва».
Экскурсия в музее-панораме «Сталинградская битва».
Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военно-исторической библиотеки.
Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.
С помощью AR-технологии, которая позволяет сделать экспозицию музея-панорамы более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности, погрузимся в исторические события.
Осмотр дома Павлова и мельницы Гергардта.
Дом Павлова считается настоящим символом доблести и храбрости советских солдат.
Фактически дом являлся стратегическим пунктом в вопросе наблюдения за противником.
Мельница Гергардта – здание, подвергшееся сильнейшим бомбардировкам во время Сталинградской битвы, ставшее одним из важнейших пунктов обороны центра города.
Во время восстановления Сталинграда руины мельницы было решено сохранить как олицетворение разрушительности и ужаса войны.
Экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане с возложением цветов.
От подножия кургана мы поднимемся к композиционному центру памятника-ансамбля к скульптуре «Родина-мать зовёт!».
Узнаем, как проходили сражения за эту высоту, почему так важно было удержаться и закрепиться здесь.
Познакомимся с историей Великой Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в истории не только России, но и целого мира.
Посетим Зал Воинской Славы, где несет службу рота Почетного караула, горит Вечный огонь и возложим цветы.
На главной высоте России есть уникальная возможность понять и прочувствовать весь масштаб человеческих жертв и отчаянный героизм и самопожертвование, который удивлял и восхищал даже врагов.
Видовая площадка, панорамный вид.
Обед комплексный в кафе.
В стилизованном кафе попробуем тематическое меню в формате полевой кухни.
Посещение бункера Сталинграда.
Музей создан в память стойкости и мужества советских солдат и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Здесь мы побываем в бомбоубежище, попробуем самостоятельно закачать воздух в помещение при помощи ручной системы отчистки воздуха, спустимся в подземный переход, который ведёт в безопасную зону.
Экскурсия в музее «Память» с мультимедийной инсталляцией.
Как происходило пленение немецкого командования, какие планы вынашивали фашисты – обо всем этом узнаем в музее, который находится в подвале того самого здания, где была подписана капитуляция немецких войск.
Письмо мира.
Мероприятие пройдет в здании главпочтамта (памятник архитектуры и градостроительства регионального значения), узнаем о работе полевой почты и подвиге Сталинградских связистов.
В этот день у каждого человека есть возможность самостоятельно сформулировать и сохранить невероятные впечатления, написав самому себе письмо в будущее о ценности победы и мира.
18:00 Окончание экскурсионной программы в центре города.
Свободное время.
Пешеходная экскурсия по улице Мира. Планетарий и стадион «Волгоград Арена»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
08:30-08:45 Сбор в холле отеля.
Вещи с собой в автобус.
Пешеходная экскурсия по улице Мира.
Пройдем по первой восстановленной улице, узнаем, как город возрождался, формировался его новый облик.
Экскурсия посвящена особенностям восстановления городской архитектуры, городским легендам.
Интерактивная программа в волгоградском планетарии.
Волгоградский планетарий один из крупнейших и красивейших планетариев России занесенный в восьмерку лучших планетариев мира.
Узнаем уникальную судьбу планетария.
Познакомимся с устройством астрономической обсерватории и телескопа (в летний сезон) или посетим полнокупольную программу (в зимний сезон).
Переезд от планетария до стадиона «Волгоград Арена» на метротраме.
Прокатимся по одному из самых интересных трамвайных маршрутов мира по версии журнала «Forbes».
Экскурсия на стадион «Волгоград Арена».
Стадион построен на месте Центрального стадиона, который просуществовал здесь более полувека.
Здесь в июне 2018 года прошло 4 матча группового этапа мирового футбольного события.
Пройдем по пути болельщика, побываем в закулисье спортивной жизни футбольной арены, познакомимся с достижениями выдающихся волгоградских спортсменов.
Видовая площадка, место для фотографирования.
Возможно посещение колеса обозрения в центральном парке культуры и отдыха по желанию.
Обед в кафе с видом на Волгу.
Прогулка по набережной им. 62-й Армии.
По желанию: речная прогулка по Волге (летний сезон).
14:45 Трансфер на железнодорожный вокзал Волгоград-1.
Проводы гостей города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Волгограде на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46, ВВ шв. стол
|Категория номера
|2-местный стандарт
|2-местный комфорт
|1-местный стандарт
|Взрослый
|Взрослый
|Доп. место
|Взрослый
11.10-13.10.2024,
01.11-03.11.2024,
06.12-08.12.2024
27850
28150
26650
30550
|Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18, ВВ шв. стол
|Категория номера
|2-местный стандарт
|2-местный студия
|1-местный стандарт
|Взрослый
|Взрослый
|Доп. место
|Взрослый
11.10-13.10.2024,
01.11-03.11.2024,
06.12-08.12.2024
30150
30850
26650
32250
|Hampton by Hilton**** Волгоград, Профсоюзная 13, ВВ шв. стол
|Категория номера
|2-местный стандарт
|2-местный стандарт семейный
|1-местный стандарт
|Взрослый
|Взрослый
|Доп. место
|Взрослый
11.10-13.10.2024,
01.11-03.11.2024,
06.12-08.12.2024
30850
32250
26650
38150
|Волгоград ***** Волгоград, ул Мира, 12, ВВ шв. стол
|Категория номера
|2-местный стандарт, вид во двор
|1-местный стандарт
|Взрослый
|Доп м
|Взрослый
11.10-13.10.2024,
01.11-03.11.2024,
06.12-08.12.2024
33550
28650
40150
|Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде
|ОТЕЛИ
|Категория номера
|Категория места
|Стоимость 1 чел. / сутки
«Эстель» ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46
Завтрак шв. стол
|1-местный стандарт
|Основное место
|3000
|2-местный стандарт
|Основное место
|2000
|2-местный комфорт
|Основное место
|2200
|Доп. место
|1600
Южный ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18
Завтрак шв. стол
|1-местный стандарт
|Основное место
|3500
|2-местный стандарт
|Основное место
|2400
|2-местный студия
|Основное место
|2800
|Доп. место
|1400
Hampton by Hilton****
Волгоград, Профсоюзная 13
Завтрак шв. стол
|1-местный стандарт
|Основное место
|5200
|2-местный стандарт
|Основное место
|3000
|2-местный семейный
|Основное место
|3200
|Доп. место
|1400
Волгоград *****
Волгоград ул Мира 12
Завтрак шв. стол
|1-местный стандарт
|Основное место
|6700
|2-местный стандарт
|Основное место
|4000
Варианты проживания
Отель Estel
Отель Estel расположен в центральной части Волгограда, недалеко от многих общественных и культурных объектов. В числе услуг для гостей есть билетная касса, камера хранения багажа и другое. Внимательный персонал готов встретить постояльцев в любое время суток, а заезд и выезд осуществляется максимально быстро. на всей территории отеля доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. При желании можно посетить салон красоты на территории.
Заселение предлагается в комфортабельные номера с приятной обстановкой и стильным интерьером. Все категории оборудованы холодильником, сейфом и другой нужной техникой. Также жильцам доступны удобства индивидуальной ванной комнаты с качественной сантехникой.
При отеле работает собственный ресторан, в котором каждое утро накрывают питательные завтраки для постояльцев в формате шведского стола. В течение дня здесь можно покушать изумительные блюда европейской кухни. Чтобы разнообразить рацион можно отправиться в кафе и бары поблизости.
Месторасположение отеля позволяет быстро добраться до железнодорожного вокзала и автовокзала. Одинаково удобно будет доехать до набережной и речного порта. Расстояние до этих объектов не превысит 3 км. Недалеко от нее находится ТЮЗ, торговый центр «Диамант Зацарицинский», отделения банков и сетевые магазины. В 30 минутах езды расположен Международный аэропорт.
Отель Южный Волгоград
Комфортабельный отель «Южный» находится в Волгограде. Здесь гостям могут предложить высокий уровень обслуживания. В сервис включено: бесплатный интернет, камера хранения багажа, охраняемая парковка и ежедневная уборка.
Интерьер выполнен в классическом стиле. В просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения и проживания. В распоряжении гостей будет: кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями, шкаф для одежды, собственная ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории работает бар, а также ресторан с широким ассортиментом блюд на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков. На первом этаже есть продуктовый мини-маркет.
Для проведения различных торжеств или корпоративных мероприятий можно арендовать банкетный или конференц-зал многофункционального лофта «Сити Холл Южный».
Рядом расположены Донской казачий театр, Аллея героев, кинотеатры и торговый центр. Расстояние до аэропорта составляет 15 км.
Отель Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» 4 звезды располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.
Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.
Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает конференц-центр «Volga Hall». Пространство разделено на три секции разной вместимости. Можно воспользоваться мультимедийным оборудованием.
В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.
Гостиница Волгоград
Отель «Волгоград» расположен в историческом центре города-героя Волгоград. Из его окон открывается завораживающий вид на историческую Аллею Героев, Вечный огонь и Александро-Невский собор.
В номерном фонде представлено 157 уютных и современных номеров различных категорий. Интерьер каждой комнаты выполнен в строгом классическом стиле, которые создаст располагающую атмосферу как для рабочей обстановки, так и для отдыха после тяжелого дня. Профессиональный персонал, атмосфера уюта, эстетическое наслаждение сделают Ваш отдых незабываемым.
На территории отеля работает ресторан европейской кухни «Moliere».
Для организации деловых мероприятий или корпоративных событий в отеле оборудовано 4 конференц-площадки с новейшим оборудованием.
Для гостей доступны SPA комплекс «Biarritz» и фитнес-зал. В пешей доступности протянулась набережная реки Волги с многочисленными парками и скверами, которые прекрасно подойдут для прогулок и знакомства с городом. За короткое время можно добраться до знаменитого музея «Панорама-Сталинградская битва». Расстояние до аэропорта - 15 км, до железнодорожного вокзала - 0,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание: 2 завтрака в отеле шв. стол, 3 обеда комплексных в кафе города
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Входные платы в объекты показа
- Пользование радиогидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Доп. экскурсии по желанию (заранее бронируются и оплачиваются):прогулка на речном кораблике по реке Волге (в период навигации) от 600 руб. /челколесо обозрения от 350 руб. /челсувенирный набор участника от 350 руб. посещение театра от 500 руб
- Прогулка на речном кораблике по реке Волге (в период навигации) от 600 руб. /чел
- Колесо обозрения от 350 руб. /чел
- Сувенирный набор участника от 350 руб
- Посещение театра от 500 руб
- Ужины в отеле от 800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время сбора группы указано по местному времени региона.
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.